Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



6 февраля 10:20ГлавнаяНовости

Около 20% российских бетторов уже делают ставки на киберспорт

Результаты совместного исследования Единого ЦУПИС и PARI
Валентин Васильев

Единый ЦУПИС совместно с букмекерской компанией PARI провели исследование, посвященное интересу пользователей Кошелька ЦУПИС к киберспорту. В опросе приняли участие порядка 1 500 респондентов старше 18 лет. Результаты исследования показали, что киберспорт перестал быть нишевым и «молодежным» развлечением и занял устойчивое место в структуре интересов аудитории ставок.

Согласно данным опроса, почти 80% игроков знакомы как минимум с одной киберспортивной дисциплиной, более 40% регулярно смотрят киберспортивные трансляции, а свыше трети следят за командами и турнирами. Это свидетельствует о том, что киберспорт для значительной части аудитории стал полноценным аналогом классических видов спорта с точки зрения вовлеченности и интереса.

При этом каждый второй участник опроса сам играет в видеоигры. Таким образом, аудитория ставок на киберспорт в значительной степени состоит из людей, которые хорошо понимают игровую механику и специфику дисциплин, а не являются случайными зрителями. Превалирующую часть поклонников киберспорта составляют работающие люди (76%), по большей части — это молодежь в возрасте 25-34 лет (41%), 53% — ежемесячно делают от 6 до 25 платежей букмекерам.

Ставки в киберспорте сильно сконцентрированы на двух играх: 73% тех, кто делал ставки на киберспорт, выбирали Counter-Strike, а 69%  Dota 2. На третьем месте — «Мир танков» с 11%, несмотря на то, что эта дисциплина практически не представлена в букмекерской линии. Такой уровень интереса при минимальном предложении делает «Мир танков» одним из наиболее перспективных направлений для развития ставок в киберспорте.

При этом киберспорт для этой аудитории остается в первую очередь цифровым форматом: более 40% респондентов смотрят турниры онлайн и лишь 9% посещали турниры офлайн. Это подчеркивает дистанционный, технологичный характер взаимодействия аудитории с киберспортом.

Интересно, что, несмотря на высокий уровень востребованности стриминговых платформ, популярность отдельных стримеров оказалась ограниченным. В тройку самых популярных стримеров входят Evelone (его смотрят 27% респондентов), Buster (21%) и Nix (20%), однако даже они не охватывают и трети аудитории, что означает, что аудитория ориентирована именно на контент.

Кошелек ЦУПИС входит в топ-3 способов пополнения баланса букмекеров и переводов выигрышей у опрошенных. Среди поклонников киберспорта 38% пополняли и выводили средства через Кошелек ЦУПИС и 16% через цифровую карту ЦУПИС.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Новости
Финал Гран-при России по фигурному катанию: итоги первого дня
Финал Гран-при России по фигурному катанию: итоги первого дня
Новости
Антон Зиньковский выбрал между «Спартаком» и «Крыльями Советов»
Антон Зиньковский выбрал между «Спартаком» и «Крыльями Советов»
Новости
Сколько стоит вырастить футболиста и зачем РФС тратит на это 2,5 млрд рублей в год
Сколько стоит вырастить футболиста и зачем РФС тратит на это 2,5 млрд рублей в год
Новости
PARI проведет для обычных геймеров турнир по PUBG с призовым фондом в 1 000 000 рублей
PARI проведет для обычных геймеров турнир по PUBG с призовым фондом в 1 000 000 рублей
Новости
Фигурное катание, Финал Гран-при России: дата и время, где смотреть, прямые трансляции
Фигурное катание, Финал Гран-при России: дата и время, где смотреть, прямые трансляции
Новости
Кубок мира по биатлону 2025/26, седьмой этап в Контиолахти: расписание, коэффициенты, общий зачет
Кубок мира по биатлону 2025/26, седьмой этап в Контиолахти: расписание, коэффициенты, общий зачет
Новости
МВД возбудило дело против арбитра матча «Химок» в период работы Талалаева
МВД возбудило дело против арбитра матча «Химок» в период работы Талалаева
Новости
PARI откроет «Магазин фрибетов» во время турнира ESL Pro League по CS
PARI откроет «Магазин фрибетов» во время турнира ESL Pro League по CS
Новости
Председатель судейского комитета РФС призвал изменить параметры ТВ-трансляций РПЛ
Председатель судейского комитета РФС призвал изменить параметры ТВ-трансляций РПЛ
Новости

Новое