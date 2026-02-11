Ведомости
Recrent возвращается в покер: звездный стример сыграет на PARI SECRET POKER SOCHI 2026

Ожидаются и другие звездные гости
Валентин Васильев

Букмекерская компания PARI анонсировала очередного звездного участника закрытого турнира PARI SECRET POKER SOCHI 2026. Им станет Recrent (Дмитрий Осинцев). Этот игрок прочно закрепился в статусе одного из самых узнаваемых и авторитетных стримеров СНГ. Как друг бренда PARI он завоевал любовь миллионов зрителей.

Широкая аудитория знает Recrent как одного из лучших русскоязычных игроков в PUBG, CS:GO и другие киберспортивные дисциплины. Его визитные карточки — отточенное тактическое мышление, неподражаемое чувство юмора и особый, ни на что не похожий стиль общения с аудиторией. При этом Дмитрий демонстрирует не меньшую уверенность и за покерным столом. В 2025 году он уже принимал участие в первом PARI SECRET в Сочи, где ярко проявил свою харизму в искусстве блефа.

«В прошлый раз было топово! Атмосфера аутентичная: вроде все тусовка, но с ноткой соперничества — все хотят выиграть, все читают друг друга, как в хорошей катке. В этом году еду снова — сыграть, познакомиться с интересными людьми и, может быть, отомстить за прошлый вылет», — поделился Recrent своими ожиданиями от предстоящего турнира.

К уже заявленному составу звездных гостей присоединились и другие селебрити. Так, участие в ивенте подтвердил Алексей Щербаков — популярный комик и звезда шоу Stand Up. Он не ограничится лишь игрой в покер: зрителей ждет его эксклюзивный тематический стендап, который добавит мероприятию особый колорит. Еще одной яркой участницей вновь станет Luxury Girl — блогер, стример и амбассадор PARI. Она уже участвовала в турнире в 2025 году и теперь заявляет, что приехала с твердым намерением победить.

PARI SECRET POKER SOCHI 2026 пройдет в Сочи с 27 февраля по 1 марта. В одном из лучших отелей курорта соберутся 55 VIP‑игроков, чтобы погрузиться в двухдневную насыщенную программу. Гостей ожидают не только напряженные партии покерного турнира, но и незабываемые активности, комфортный отдых, возможности для нетворкинга, а также яркие эмоции в атмосфере закрытого комьюнити.

PARI SECRET — это программа лояльности для VIP‑игроков, стартовавшая в 2025 году. Ее участники получают ряд привилегий: до 30% кешбэка реальными деньгами, доступ к закрытому клубу бренда и приглашения на эксклюзивные ивенты.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

