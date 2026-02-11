Recrent возвращается в покер: звездный стример сыграет на PARI SECRET POKER SOCHI 2026

Букмекерская компания PARI анонсировала очередного звездного участника закрытого турнира PARI SECRET POKER SOCHI 2026. Им станет Recrent (Дмитрий Осинцев). Этот игрок прочно закрепился в статусе одного из самых узнаваемых и авторитетных стримеров СНГ. Как друг бренда PARI он завоевал любовь миллионов зрителей.

Широкая аудитория знает Recrent как одного из лучших русскоязычных игроков в PUBG, CS:GO и другие киберспортивные дисциплины. Его визитные карточки — отточенное тактическое мышление, неподражаемое чувство юмора и особый, ни на что не похожий стиль общения с аудиторией. При этом Дмитрий демонстрирует не меньшую уверенность и за покерным столом. В 2025 году он уже принимал участие в первом PARI SECRET в Сочи, где ярко проявил свою харизму в искусстве блефа.

«В прошлый раз было топово! Атмосфера аутентичная: вроде все тусовка, но с ноткой соперничества — все хотят выиграть, все читают друг друга, как в хорошей катке. В этом году еду снова — сыграть, познакомиться с интересными людьми и, может быть, отомстить за прошлый вылет», — поделился Recrent своими ожиданиями от предстоящего турнира.

К уже заявленному составу звездных гостей присоединились и другие селебрити. Так, участие в ивенте подтвердил Алексей Щербаков — популярный комик и звезда шоу Stand Up. Он не ограничится лишь игрой в покер: зрителей ждет его эксклюзивный тематический стендап, который добавит мероприятию особый колорит. Еще одной яркой участницей вновь станет Luxury Girl — блогер, стример и амбассадор PARI. Она уже участвовала в турнире в 2025 году и теперь заявляет, что приехала с твердым намерением победить.

PARI SECRET POKER SOCHI 2026 пройдет в Сочи с 27 февраля по 1 марта. В одном из лучших отелей курорта соберутся 55 VIP‑игроков, чтобы погрузиться в двухдневную насыщенную программу. Гостей ожидают не только напряженные партии покерного турнира, но и незабываемые активности, комфортный отдых, возможности для нетворкинга, а также яркие эмоции в атмосфере закрытого комьюнити.

PARI SECRET — это программа лояльности для VIP‑игроков, стартовавшая в 2025 году. Ее участники получают ряд привилегий: до 30% кешбэка реальными деньгами, доступ к закрытому клубу бренда и приглашения на эксклюзивные ивенты.