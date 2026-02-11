Олимпиада-2026, хоккей: расписание и результаты матчей

В Олимпиаде принимают участие 12 команд. Они разбиты на три группы. В рамках каждого квартета будет сыгран круговой турнир.

Победители каждой группы, а также лучшая команд из числа занявших вторые места, напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные сборные разыграют оставшиеся путевки в плей-офф.

На правах хозяйки соревнований в число участников попала Италия. По рейтингу IIHF на Олимпиаду отобрались Канада, Финляндия, США, Германия, Швеция, Швейцария, Чехия. Через квалификационный турнир путевки получили Словакия, Латвия и Дания. Франция попала на Игры из-за продления санкций, наложенных на сборную России.

Действующий олимпийский чемпион – команда Финляндии. В Пекине-2022 в финале она победила сборную России и впервые взяла золото Игр.