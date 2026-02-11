Ведомости
Олимпиада-2026, хоккей: расписание и результаты матчей

Долгожданный турнир со звездами НХЛ
Руслан Ипполитов
Олимпиада-2026. Медали. Фото: Olympics.com
Олимпиада-2026. Медали. Фото: Olympics.com

С 11 по 22 февраля в рамках Олимпиады-2026 в Италии пройдет мужской хоккейный турнир. Впервые с Сочи-2014 в зимних Играх примут участие представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Представляем расписание матчей по московскому времени, которое будет обновляться.

Сборная России на Олимпиаду не попала. Команда по-прежнему отстранена решением Международной федерации хоккея (IIHF).

Регламент

Свернуть

В Олимпиаде принимают участие 12 команд. Они разбиты на три группы. В рамках каждого квартета будет сыгран круговой турнир.

Победители каждой группы, а также лучшая команд из числа занявших вторые места, напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные сборные разыграют оставшиеся путевки в плей-офф.

На правах хозяйки соревнований в число участников попала Италия. По рейтингу IIHF на Олимпиаду отобрались Канада, Финляндия, США, Германия, Швеция, Швейцария, Чехия. Через квалификационный турнир путевки получили Словакия, Латвия и Дания. Франция попала на Игры из-за продления санкций, наложенных на сборную России.

Действующий олимпийский чемпион – команда Финляндии. В Пекине-2022 в финале она победила сборную России и впервые взяла золото Игр.

11 февраля (среда)

Свернуть

Группа В

Время 

Счет

 

1

х

2

18:40

🇸🇰 Словакия

4:1

🇫🇮 Финляндия

6,70 

5,40 

1,40 

23:10

🇸🇪 Швеция

5:2

🇮🇹 Италия

 

 

 

12 февраля (четверг)

Свернуть

Группа А

Время 

Счет

 

1

х

2

14:10

🇨🇭Швейцария

4:0

🇫🇷 Франция

1,11 

10,50 

19,00 

18:40

🇨🇿 Чехия

0:5

🇨🇦 Канада

7,90 

6,40 

1,30 

Группа С

Время 

Счет

 

1

х

2

23:10

🇩🇪 Германия

3:1

🇩🇰 Дания

1,60 

4,70 

4,50 

23:10

🇱🇻 Латвия

1:5

🇺🇸 США

27,00 

13,00 

1,07 

13 февраля (пятница)

Свернуть

Группа В

Время 

Счет

 

1

х

2

14:10

🇫🇮 Финляндия

4:1

🇸🇪 Швеция

3,60 

4,50 

1,82 

14:10

🇮🇹 Италия

2:3

🇸🇰 Словакия

19,00 

11,00 

1,09 

Группа А

Время 

Счет

 

1

х

2

18:40

🇫🇷 Франция

3:6

🇨🇿 Чехия

20,00 

10,00 

1,09 

23:10

🇨🇦 Канада

5:1

🇨🇭Швейцария

1,33 

6,00 

7,60 

14 февраля (суббота)

Свернуть

Группа В

Время 

Счет

 

1

х

2

14:10

🇸🇪 Швеция

5:3

🇸🇰 Словакия

1,22 

7,00 

11,00 

18:40

🇫🇮 Финляндия

11:0

🇮🇹 Италия

1,03 

20,00 

40,00 

Группа С

Время 

Счет

 

1

х

2

14:10

🇩🇪 Германия

3:4

🇱🇻 Латвия

2,07 

4,30 

2,95 

23:10

🇺🇸 США

6:3

🇩🇰 Дания

1,09 

10,50 

22,00 

15 февраля (воскресенье)

Свернуть

Группа А

Время 

Счет

 

1

х

2

14:10

🇨🇭Швейцария

4:3 ОТ

🇨🇿 Чехия

3,05 

4,20 

2,05 

18:40

🇨🇦 Канада

10:2

🇫🇷 Франция

1,03 

23,00 

41,00 

Группа С

Время 

Счет

 

1

х

2

21:10

🇩🇰 Дания

4:2

🇱🇻 Латвия

2,35 

4,40 

2,55 

23:10

🇺🇸 США

5:1

🇩🇪 Германия

1,15 

8,00 

17,00 

17 февраля (вторник)

Свернуть

Стыковые матчи

Время 

Счет

 

1

х

2

14:10

🇨🇭Швейцария

3:0

🇮🇹 Италия

1,08 

11,00 

25,00 

14:10

🇩🇪 Германия

5:1

🇫🇷 Франция

1,25 

7,00 

9,00 

18:40

🇨🇿 Чехия

3:2

🇩🇰 Дания

1,40 

5,70 

6,40 

23:10

🇸🇪 Швеция

5:1

🇱🇻 Латвия

1,15 

8,00 

16,00 

18 февраля (среда)

Свернуть

1/4 финала

Время 

Счет

 

1

х

2

14:10

🇸🇰 Словакия

6:2

🇩🇪 Германия

2,55 

4,15 

2,35 

18:40

🇨🇦 Канада

4:3 ОТ

🇨🇿 Чехия

1,15 

8,00 

16,00 

20:10

🇫🇮 Финляндия

3:2 ОТ

🇨🇭Швейцария

1,82 

4,50 

3,55 

23:10

🇺🇸 США

2:1 ОТ

🇸🇪 Швеция

1,75 

4,50 

3,90 

20 февраля (пятница)

Свернуть

1/2 финала

Время 

Счет

 

1

х

2

18:40

🇨🇦 Канада

3:2

🇫🇮 Финляндия

1,35 

5,90 

7,00 

23:10

🇺🇸 США

6:2

🇸🇰 Словакия

1,20

8,50 

9,53 

21 февраля (суббота)

Свернуть

Матч за бронзу

Время 

Счет

 

1

х

2

22:40

🇸🇰 Словакия

1:6

🇫🇮 Финляндия

1,57 

5,00 

4,70 

22 февраля (воскресенье)

Свернуть

Финал

Время 

Счет

 

1

х

2

16:10

🇨🇦 Канада

1:2 ОТ

🇺🇸 США

2,25 

4,10 

2,75 

Где смотреть

Свернуть

В полном объеме прямые трансляции Олимпиады, в том числе мужского хоккейного турнира, в России доступны на стриминговом сервисе «Okko».

Ранее по теме:

