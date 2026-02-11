Олимпиада-2026, хоккей: расписание и результаты матчей

Партнерский проект
С 11 по 22 февраля в рамках Олимпиады-2026 в Италии пройдет мужской хоккейный турнир. Впервые с Сочи-2014 в зимних Играх примут участие представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Представляем расписание матчей по московскому времени, которое будет обновляться.
Сборная России на Олимпиаду не попала. Команда по-прежнему отстранена решением Международной федерации хоккея (IIHF).
В Олимпиаде принимают участие 12 команд. Они разбиты на три группы. В рамках каждого квартета будет сыгран круговой турнир.
Победители каждой группы, а также лучшая команд из числа занявших вторые места, напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные сборные разыграют оставшиеся путевки в плей-офф.
На правах хозяйки соревнований в число участников попала Италия. По рейтингу IIHF на Олимпиаду отобрались Канада, Финляндия, США, Германия, Швеция, Швейцария, Чехия. Через квалификационный турнир путевки получили Словакия, Латвия и Дания. Франция попала на Игры из-за продления санкций, наложенных на сборную России.
Действующий олимпийский чемпион – команда Финляндии. В Пекине-2022 в финале она победила сборную России и впервые взяла золото Игр.
В полном объеме прямые трансляции Олимпиады, в том числе мужского хоккейного турнира, в России доступны на стриминговом сервисе «Okko».