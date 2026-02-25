PARI провела первый турнир серии PARI GALAXY с участием звезд киберспорта и стриминга

Букмекерская компания PARI провела первый турнир серии PARI GALAXY СТРИМНИЦА. Ивент по Counter-Strike 2 с участием звездных стримеров и профессиональных киберспортсменов прошел с 18 по 21 февраля. Победителем первого турнира стала Team Hooch.

В чемпионате приняли участие восемь коллективов, капитаном каждого из которых был известный в комьюнити стример или бывший киберспортсмен. В финале команда тренера по CS Дмитрия «hooch» Богданова, за которую также выступал Алексей «Solo» Березин, переиграла Team Aunkere со счетом 3:1.

За победу на турнире Team Hooch заработала 500 000 рублей из общего призового фонда в 1 000 000 рублей. Решающие поединки PARI GALAXY: СТРИМНИЦА прошли на LAN в клубе AVULUS.

Букмекерская компания PARI также запускала линию на матчи чемпионата. Поединки турнира пользовались большим спросом у клиентов PARI, а один из клиентов заключил пари на более чем 600 000 рублей во время финала.

PARI GALAXY — новая серия стримерских турниров от PARI с участием популярных стримеров и киберспортсменов. Ивенты будут проводиться по двум дисциплинам — CS и Dota 2.