Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



25 февраля 18:54ГлавнаяНовости

PARI провела первый турнир серии PARI GALAXY с участием звезд киберспорта и стриминга

Победителем стала Team Hooch
Валентин Васильев

Букмекерская компания PARI провела первый турнир серии PARI GALAXY СТРИМНИЦА. Ивент по Counter-Strike 2 с участием звездных стримеров и профессиональных киберспортсменов прошел с 18 по 21 февраля. Победителем первого турнира стала Team Hooch.

В чемпионате приняли участие восемь коллективов, капитаном каждого из которых был известный в комьюнити стример или бывший киберспортсмен. В финале команда тренера по CS Дмитрия «hooch» Богданова, за которую также выступал Алексей «Solo» Березин,  переиграла Team Aunkere со счетом 3:1. 

За победу на турнире Team Hooch заработала 500 000 рублей из общего призового фонда в 1 000 000 рублей. Решающие поединки PARI GALAXY: СТРИМНИЦА прошли на LAN в клубе AVULUS. 

Букмекерская компания PARI также запускала линию на матчи чемпионата. Поединки турнира пользовались большим спросом у клиентов PARI, а один из клиентов заключил пари на более чем 600 000 рублей во время финала.

PARI GALAXY — новая серия стримерских турниров от PARI с участием популярных стримеров и киберспортсменов. Ивенты будут проводиться по двум дисциплинам — CS и Dota 2.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Новости
Финал Гран-при России по фигурному катанию: итоги первого дня
Финал Гран-при России по фигурному катанию: итоги первого дня
Новости
Антон Зиньковский выбрал между «Спартаком» и «Крыльями Советов»
Антон Зиньковский выбрал между «Спартаком» и «Крыльями Советов»
Новости
Сколько стоит вырастить футболиста и зачем РФС тратит на это 2,5 млрд рублей в год
Сколько стоит вырастить футболиста и зачем РФС тратит на это 2,5 млрд рублей в год
Новости
PARI проведет для обычных геймеров турнир по PUBG с призовым фондом в 1 000 000 рублей
PARI проведет для обычных геймеров турнир по PUBG с призовым фондом в 1 000 000 рублей
Новости
Фигурное катание, Финал Гран-при России: дата и время, где смотреть, прямые трансляции
Фигурное катание, Финал Гран-при России: дата и время, где смотреть, прямые трансляции
Новости
Кубок мира по биатлону 2025/26, седьмой этап в Контиолахти: расписание, коэффициенты, общий зачет
Кубок мира по биатлону 2025/26, седьмой этап в Контиолахти: расписание, коэффициенты, общий зачет
Новости
МВД возбудило дело против арбитра матча «Химок» в период работы Талалаева
МВД возбудило дело против арбитра матча «Химок» в период работы Талалаева
Новости
PARI откроет «Магазин фрибетов» во время турнира ESL Pro League по CS
PARI откроет «Магазин фрибетов» во время турнира ESL Pro League по CS
Новости
Председатель судейского комитета РФС призвал изменить параметры ТВ-трансляций РПЛ
Председатель судейского комитета РФС призвал изменить параметры ТВ-трансляций РПЛ
Новости

Новое