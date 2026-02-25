Финал Кубка России по биатлону: расписание, прямые трансляции

С 26 февраля по 1 марта пройдет Финал Кубка России по биатлону. Соревнования примет лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте (Челябинская область). На турнир заявились 172 спортсмена – 89 мужчин и 83 женщины. Будут представлены 19 субъектов РФ, а также Республика Беларусь.

По сообщению Союза биатлонистов России (СБР), титульный спонсор соревнований увеличит призовые в пять раз. Обновленный призовой – 6 млн 480 тысяч рублей.

Полное расписание Финала Кубка России по биатлону по московскому времени:

26 февраля (четверг)

11:00. Женский спринт – 7,5 км

27 февраля (пятница)

11:00. Мужской спринт – 10 км

28 февраля (суббота)

10:00. Женская гонка преследования – 10 км

12:30. Мужская гонка преследования – 12,5 км

1 марта (воскресенье)

11:00. Женский масс-старт – 12,5 км

13:00. Мужской масс-старт – 15 км

В число участников войдут многие титулованные биатлонисты, в том числе олимпийские призеры Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Кристина Резцова, Карим Халили, Ирина Казакевич.

Смотреть онлайн Финал Кубка России по биатлону можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», его официальном сайте и кабельном канале «Матч! Арена». Также все гонки в прямом эфире покажет сообщество СБР в VK.