Восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет

В субботу, 28 февраля, стартует восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2025/26. Соревнования примет шведский Фалун. В программу внесено по два личных старта у мужчин и женщин.

На турнир заявлены Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые остаются единственными российскими лыжниками, выступающими в нейтральном статусе под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Эти спортсмены в том числе стартовали и на Олимпиаде-2026.

Первый турнир после Игр в Италии пропустят несколько топовых лыжников. Среди них шведы Эбба Андерссон, Йонна Сундлинг, Вильям Поромаа, Калле Хальфварссон и Эдвин Ангер, норвежец Эмиль Иверсен, французы Матис Делож и Ришар Жув.