Восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет

Партнерский проект
В субботу, 28 февраля, стартует восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2025/26. Соревнования примет шведский Фалун. В программу внесено по два личных старта у мужчин и женщин.
На турнир заявлены Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые остаются единственными российскими лыжниками, выступающими в нейтральном статусе под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Эти спортсмены в том числе стартовали и на Олимпиаде-2026.
Первый турнир после Игр в Италии пропустят несколько топовых лыжников. Среди них шведы Эбба Андерссон, Йонна Сундлинг, Вильям Поромаа, Калле Хальфварссон и Эдвин Ангер, норвежец Эмиль Иверсен, французы Матис Делож и Ришар Жув.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
График восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам выглядит так (московское время):
Суббота, 28 февраля
Женский и мужской спринты, свободный стиль (квалификация) – 15:00;
Женский и мужской спринты, свободный стиль (финалы) – 17:30;
Воскресенье, 1 марта
Мужской скиатлон (20 км) – 14:30;
Женский скиатлон (20 км) – 18:05.
Ниже представлены лучшие спортсмены в мужском и женском общих зачетах Кубка мира после семи этапов.
Мужчины
---
14. Савелий Коростелев (Россия) – 537
Женщины
---
21. Дарья Непряева (Россия) – 486
Российские букмекеры открыли линии на индивидуальные спринты в Фалуне. Представляем коэффициенты от компании PARI:
Мужчины
|Кубок мира, 8 этап. Индивидуальный спринт. Кто выше?
1
2
|🇳🇴Ларс Хегген – Эвен Нортуг🇳🇴
1,45
2,55
|🇺🇸Бен Огден – Гус Шумахер🇺🇸
1,65
2,10
|🇳🇴Оскар Опстад Вике – Ансгар Эвенсен🇳🇴
1,60
2,20
|🇫🇷Жюль Шаппа – Лаури Вуоринен🇫🇮
1,65
2,10
|🇮🇹Федерико Пеллегрино – Люка Шанава🇫🇷
1,75
1,95
Женщины
|Кубок мира, 8 этап. Индивидуальный спринт. Кто выше?
1
2
|🇨🇭Надин Фендрих – Колетта Ридзик🇩🇪
1,60
2,20
|🇫🇮Ясми Йоэнсуу – Джессика Диггинс🇺🇸
1,65
2,10
|🇸🇪Майя Далквист – Йоханна Хагстрем🇸🇪
1,55
2,30
|🇱🇻Патриция Эйдука – Софи Крель🇩🇪
1,72
2,00
|🇫🇮Ясмин Кахара – Джулия Керн🇺🇸
1,80
1,90
Гонки восьмого этапа Кубка мира в прямом эфире в рамках платной подписки покажет сервис «Okko».