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ГлавнаяНовостиБЕТСИТИ организовал просмотр финала Лиги чемпионов в VIP-лаунже в Москве

БЕТСИТИ организовал просмотр финала Лиги чемпионов в VIP-лаунже в Москве

Обновлено:
Ярко закрыли сезон!
Руслан Ипполитов
БЕТСИТИ
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ОбзорСайт

Букмекерская компания устроила эксклюзивный показ матча «ПСЖ» - «Арсенал» для участников своей программы лояльности.

Перед матчем для VIP-клиентов были организованы различные активности и призы:

- Создание кубинских сигар от торседора;
- Интерактивный VAR-челлендж;
- Киоск с предсказаниями на матч;
- Живое исполнение гимна Лиги чемпионов от скрипичного трио;
- Фотозона с Кубком;
- Розыгрыш фрибетов;
- Специальный подарок для каждого посетителя;
- Индивидуальное меню и авторские коктейли.

Просмотр матча прошел под живой комментарий известного спортивного комментатора Михаила Моссаковского. 

Игра «ПСЖ» - «Арсенал» завершилась победой французов в серии пенальти и принесла парижанам второй трофей Лиги чемпионов подряд.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «БЕТСИТИ»

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