БЕТСИТИ организовал просмотр финала Лиги чемпионов в VIP-лаунже в Москве

Букмекерская компания устроила эксклюзивный показ матча «ПСЖ» - «Арсенал» для участников своей программы лояльности.

Перед матчем для VIP-клиентов были организованы различные активности и призы:



- Создание кубинских сигар от торседора;

- Интерактивный VAR-челлендж;

- Киоск с предсказаниями на матч;

- Живое исполнение гимна Лиги чемпионов от скрипичного трио;

- Фотозона с Кубком;

- Розыгрыш фрибетов;

- Специальный подарок для каждого посетителя;

- Индивидуальное меню и авторские коктейли.



Просмотр матча прошел под живой комментарий известного спортивного комментатора Михаила Моссаковского.

Игра «ПСЖ» - «Арсенал» завершилась победой французов в серии пенальти и принесла парижанам второй трофей Лиги чемпионов подряд.