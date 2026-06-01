БЕТСИТИ организовал просмотр финала Лиги чемпионов в VIP-лаунже в Москве

Партнерский проект
Букмекерская компания устроила эксклюзивный показ матча «ПСЖ» - «Арсенал» для участников своей программы лояльности.
Перед матчем для VIP-клиентов были организованы различные активности и призы:
- Создание кубинских сигар от торседора;
- Интерактивный VAR-челлендж;
- Киоск с предсказаниями на матч;
- Живое исполнение гимна Лиги чемпионов от скрипичного трио;
- Фотозона с Кубком;
- Розыгрыш фрибетов;
- Специальный подарок для каждого посетителя;
- Индивидуальное меню и авторские коктейли.
Просмотр матча прошел под живой комментарий известного спортивного комментатора Михаила Моссаковского.
Игра «ПСЖ» - «Арсенал» завершилась победой французов в серии пенальти и принесла парижанам второй трофей Лиги чемпионов подряд.