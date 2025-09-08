3X500 от БК БЕТСИТИ: фрибеты до 1500 рублей для новых пользователей

Партнерский проект
Акция «3Х500» от БК «БЕТСИТИ» рассчитана на новых клиентов, прошедших полную идентификацию. Участники получают возможность использовать фрибеты номиналом до 1500 рублей. Первый бонус 500 рублей начисляется за идентификацию, последующие — при неудачных ставках.
Станьте обладателем бонуса, следуя простой инструкции:
1. Зарегистрируйтесь на сайте или в приложении «БЕТСИТИ».
2. В течение 30 дней пройдите полную идентификацию.
3. Получите первый фрибет на 500 рублей.
4. Сделайте одиночную ставку (с кэфом 1.01–3.00).
5. В случае проигрыша получите 2-й, а позже и 3-й фрибеты по 500 рублей.
Все бонусы используются только целиком. Следующий фрибет зачисляется в течение 72 часов после расчета неудачной ставки.
Фрибеты действуют 7 дней. При удачном пари на счет зачисляется сумма за вычетом номинала фрибета.
Главное об акции в сжатом табличном виде.
Максимальный размер бонуса
1500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.12.2025 (23:59 МСК)
Участвовать в акции можно только 1 раз.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Дается 3 попытки для ставок без риска потерять свои деньги
|➖ Акция доступна только новым игрокам
|➕ Вносить депозит не нужно
Если у вас еще нет аккаунта в «БЕТСИТИ», сейчас отличный момент его завести. Новички получают сразу 3 фрибета по 500 рублей, чтобы попробовать свои силы в ставках. Фрибет небольшой, но не требует многократного отыгрыша, что делает участие простым и комфортным.