«Поставил 1 000 рублей и выиграл машину». В Екатеринбурге FONBET и КХЛ разыграли третью Niva Legend

Акция «Первая мечта» продолжается
Валентин Васильев
Источник: FONBET
С началом 18-ого сезона FONBET Чемпионата КХЛ титульный партнер лиги запустил акцию «Первая мечта». В рамках проекта каждый болельщик на матчах КХЛ может выиграть автомобиль Niva Legend. В октябре и ноябре было разыграно две машины: в Москве и в Санкт-Петербурге.

Розыгрыш третьего внедорожника состоялся на матче «Автомобилиста» и «Металлурга». На этом матче также присутствовали специальные гости: экс-хоккеист клубов НХЛ и КХЛ Никита Филатов и экс-футболист “Зенита” и сборной России Владислав Радимов, которые провели автограф-сессию и выбрали случайным образом нескольких участников розыгрыша на фирменной зоне «Первого букмекера» в фойе УГМК Арены. Еще несколько человек получили возможность благодаря участию в акции в приложении FONBET.  Во втором перерыве болельщики бросили по одной шайбе к центру льда, где хранились ключи от машины. Самым точным оказался Павел – он и забрал главный приз!

2025_12_03_19_47_01_Kolchin_113-_resized.jpg
Источник: FONBET

«Я работаю и живу в Сухом Логу (113 км от Екатеринбурга - прим). Стараемся ездить постоянно, и в этот раз тоже поехали. Эмоции отличные, увидели арену, как они выглядит со льда и бонусом - выиграли автомобиль. Сам в хоккею играю редко, сын играет у себя в Суворовском училище. Хороший розыгрыш, молодцы. У всех, кого спрашивал - понравилось. Пусть увидят, как выиграл человек,  который поставил 1000 рублей и забрал машину» – Павел о победе в акции. 

Принять участие в акции могут пользователи, зарегистрированные в приложении FONBET. Следующей точкой на карте проекта станет Казань. Именно здесь, 6 января на матче “Ак Барс” - “Авангард” будет разыграна следующая Niva Legend. 

Новое