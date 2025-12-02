Ведомости
«Ньюкасл» обыграет «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ, считают клиенты PARI

Обе команды пока не входят в топ-10
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
2 декабря в матче 14-го тура Английской премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» примет на своем поле «Тоттенхэм Хотспур». Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 23:15 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

По оценке букмекеров, «Ньюкасл» — фаворит матча. Сделать ставку на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.84, что эквивалентно примерно 52% вероятности. Успех «Тоттенхэма» оценен котировкой 4.20 (около 22%). На ничью в матче установлен коэффициент 3.70 (26%).

Клиенты PARI уверены в победе «Ньюкасла». Почти 90% от всего оборота ставок на исход матча приходится на триумф хозяев, на успех «Тоттенхэма» — 8%, а на ничью — около 2%.

По оценке аналитиков, команды по ходу сегодняшней игры могут забить не менее трех мячей. Ставка на это доступна по коэффициенту 1.75, в случае обратного исхода сыграет пари за 2.10. Вероятность обмена голами котируется за 1.70, противоположный вариант доступен за 2.10.

В этом сезоне «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» уже встречались в четвертом раунде Кубка английской футбольной лиги. Тогда встреча завершилась победой «сорок» со счетом 2:0. Поставить на повторение этого результата можно по коэффициенту 9.00.

Также в линии PARI можно спрогнозировать и итоги выступления команд в текущем розыгрыше АПЛ. На данный момент «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» делят между собой 12-ю и 13-ю строчки в турнирной таблице, демонстрируя при этом практически идентичные показатели. Обе команды имеют по пятьпобед, пять поражений, три ничьих и 18 набранных очков. По оценке экспертов, перспективы у команд также примерно одинаковые — в лучшем случае борьба за попадание в топ-6. Соответствующий коэффициент на «Ньюкасл» составляет 2.75, на «Тоттенхэм» — 6.00. Главным фаворитом на победу в АПЛ по-прежнему остается лондонский «Арсенал» (1.50).

Новое