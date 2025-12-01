Слуцкий: в ЦСКА Думбия дрался с доктором за кусок мяса

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» в эфире шоу FONBET рассказал о пищевых предпочтениях нападающего Сейду Думбия. На минувшей неделе экс-футболист ЦСКА посетил Москву, а также побывал на матчах FONBET Кубка России и РПЛ.

«К нам пришел новый доктор. Я помню, как в игровой день захожу на обед в столовую и вижу, как доктор пытается у Сейду забрать кусок мяса. Сейду тащит этот кусок мяса в другую сторону. И они дерутся за него. Тот орет, что мясо долго расщепляется, его нельзя перед игрой, потому что оно долго переваривается. Этот орет, соответственно, что он ел, ест и будет есть мясо в игровой день, – рассказал Леонид Слуцкий. – Я успокаивал этого доктора, что это наш лучший игрок, лучший бомбардир, пусть уже съест это мясо, если он так хочет».

В свою очередь форвард также вспомнил этот момент: «Там был еще один игрок, который также пытался отстоять мясо в своем рационе. Я должен поесть, чтобы были силы выйти на поле. Когда пришел врач и сказал мне, что не надо есть много мяса, я пытался немного отстоять свое».

Источник: FONBET

На прошлой неделе экс-нападающий армейцев посетил Москву. ЦСКА и FONBET специально для болельщиков армейского клуба организовали несколько мероприятий с ивуарийским нападающим: автограф-сессию на «ВЭБ-Арене», просмотр матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в ложе и закрытую встречу в FONBET BAR с футболистами ПФК ЦСКА. Кроме того, Сейду побывал в знаковых местах столицы: погулял по улицам Москвы, посетил Красную площадь, а также сфотографировался на фоне Мавзолея.