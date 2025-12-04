Клиенты PARI уверены в победе «Олимпиакоса» над «Фенербахче» в Евролиге

4 декабря в 14-м туре регулярного сезона баскетбольной Евролиги греческий «Олимпиакос» встретится с турецким «Фенербахче». Игра начнется в 22:15 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на предстоящую встречу.

По оценке аналитиков, «Олимпиакос» — явный фаворит матча. Поставить на победу хозяев можно за 1.37, что соответствует примерно 70% вероятности. Триумф «Фенербахче» котируется за 3.10 (около 30%). В последний раз команды встречались в январе 2025 в рамках Евролиги. Тогда «Фенербахче» победил со счетом 87:77.

Клиенты PARI верят в «Олимпиакос». На победу хозяев приходится около 96% всего оборота ставок на исход игры.

По оценке экспертов, игра получится не самой результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 161 очко, можно с коэффициентом 1.75. Противоположный вариант — тотал меньше 160.5 — котируется за 1.96.

Если первая половина завершится победой «Олимпиакоса», сыграет ставка с коэффициентом 1.50. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 15.00. Победа «Фенербахче» в первые 20 минут матча доступна за 3.00.

«Олимпиакос» удачно начал сезон: команда одержала восемь побед в 13 встречах и идет на шестом месте. Греческий клуб традиционно входит в число главных претендентов на победу в Евролиге. Триумф «Олимпиакоса» оценивается коэффициентом 4.50. У «Фенербахче» схожая статистика: восемь побед в 13 матчах, однако турецкая команда уступает греческой по дополнительным показателям, и поэтому занимает восьмое место в таблице. Если клуб сохранит титул чемпиона Евролиги, сыграет пари за 10.00.