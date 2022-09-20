Обзор букмекерской конторы BetBoom

BetBoom – легальный букмекер, работающий на российском рынке с 2010 года. Ранее компания осуществляла свою деятельность под названием «БингоБум», а в 2020-м произошел ребрендинг. Сама БК позиционирует себя как букмекерскую контору с высокими коэффициентами и быстрыми выплатами. Два года подряд она удостаивалась премий «Рейтинга Букмекеров» – в номинациях «Ребрендинг года» и «Лучший киберспортивный букмекер». AdIndex в 2021 году высоко оценил мобильное приложение этой БК.

На сайте BetBoom есть отдельный раздел, посвященный киберспорту. Букмекер дает широкие линии на CS:GO, Dota 2, League of Legends, Rainbow 6, NBA. Практически все события можно посмотреть онлайн на сайте BetBoom. Также букмекер является партнером команд по Dota 2 и CS:GO BetBoom Team. Киберспортивные амбассадоры букмекера: Nix, NS, Cooman, Travoman, Cheatbanned, Adekvat, Goodwin, Zoner, SMURF, RachelR и Aunkere.

BetBoom является титульным спонсором ФК «Динамо» Москва, официальным спонсором ФК «Урал», генеральным партнером ФК BROKE BOYS из Медийной Футбольной Лиги, команд по Dota 2 и CS:GO BetBoom Team. Ранее букмекер сотрудничал с РФБ, ВФВ, «Кубком Легенд», «Кубком чемпионов Taneco», «St. Petersburg Ladies Trophy 2022», был партнером русскоязычной трансляции The International 11 и других турниров.

Амбассадоры букмекерской компании BetBoom: Нурлан Сабуров, Эмир Кашоков и Илья Макаров (шоумены и комики, Павел Погребняк (футболист), Дмитрий Егоров (блогер, спортивный журналист, президент ФК BROKE BOYS), Артем «Райзен» Кузьмин (блогер, президент ФК BrokeBoys), Картавый Ник (блогер).