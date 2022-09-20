Обзор букмекерской конторы BetBoom

Партнерский проект
BetBoom – легальный букмекер, работающий на российском рынке с 2010 года. Ранее компания осуществляла свою деятельность под названием «БингоБум», а в 2020-м произошел ребрендинг. Сама БК позиционирует себя как букмекерскую контору с высокими коэффициентами и быстрыми выплатами. Два года подряд она удостаивалась премий «Рейтинга Букмекеров» – в номинациях «Ребрендинг года» и «Лучший киберспортивный букмекер». AdIndex в 2021 году высоко оценил мобильное приложение этой БК.
ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ НА 10 000 РУБЛЕЙ ОТ BETBOOM
На сайте BetBoom есть отдельный раздел, посвященный киберспорту. Букмекер дает широкие линии на CS:GO, Dota 2, League of Legends, Rainbow 6, NBA. Практически все события можно посмотреть онлайн на сайте BetBoom. Также букмекер является партнером команд по Dota 2 и CS:GO BetBoom Team. Киберспортивные амбассадоры букмекера: Nix, NS, Cooman, Travoman, Cheatbanned, Adekvat, Goodwin, Zoner, SMURF, RachelR и Aunkere.
BetBoom является титульным спонсором ФК «Динамо» Москва, официальным спонсором ФК «Урал», генеральным партнером ФК BROKE BOYS из Медийной Футбольной Лиги, команд по Dota 2 и CS:GO BetBoom Team. Ранее букмекер сотрудничал с РФБ, ВФВ, «Кубком Легенд», «Кубком чемпионов Taneco», «St. Petersburg Ladies Trophy 2022», был партнером русскоязычной трансляции The International 11 и других турниров.
Амбассадоры букмекерской компании BetBoom: Нурлан Сабуров, Эмир Кашоков и Илья Макаров (шоумены и комики, Павел Погребняк (футболист), Дмитрий Егоров (блогер, спортивный журналист, президент ФК BROKE BOYS), Артем «Райзен» Кузьмин (блогер, президент ФК BrokeBoys), Картавый Ник (блогер).
Год основания – 2010
Лицензия – Федеральной налоговой службы
Название компании (юридическое) – Общество с ограниченной ответственностью «Фирма СТОМ»
Адрес – 115432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 29, стр. 16, пом. I, ком. 20
Мобильные приложения – Android, iOS
Бонус – до 7000 рублей
Тотализатор – нет
Мобильная версия сайта – есть
Видеотрансляции матчей – есть
Онлайн-чат – есть
Минимальная ставка – 10 рублей
Максимальная выплата – 100 000 рублей (разовая)
Комиссия за вывод – нет
Количество ППС – 430
Отличительной чертой компании BetBoom является высокая клиентоориентированность. В БК BetBoom можно играть бесплатно и участвовать в акциях без отыгрыша. Приятная особенность интернет-ресурсов конторы – доступ к видеотрансляциям с нулевым балансом. Помимо ставок на спорт, букмекер предлагает посетителям официального сайта и мобильного приложения BetBoom широкую линейку онлайн-игр.
На сайте BetBoom есть отдельный раздел, посвященный киберспорту. Букмекер дает широкие линии на CS:GO, Dota 2, League of Legends, Rainbow 6, NBA. Практически все события можно посмотреть онлайн на сайте BetBoom.
К услугам любителей ставок – более 400 стационарных точек приема платежей. От БетБум фрибет достигает 7000 рублей новым игрокам.
Плюсы:
Минусы:
«Рейтинг Букмекеров» оценивает букмекерские конторы по пятибалльной шкале. При этом учитывается множество параметров, таких как удобство регистрации, внесения и вывода средств, санкции против игроков и т.д. Также имеет значение история компании: чтобы попасть в «четверки», букмекер должен работать на рынке в течение минимум двух лет, а в «пятерки» – не менее 5 лет. Оценка букмекерской конторы BetBoom на сайте «Рейтинга Букмекеров» – 5 баллов. Периодически РБ пересматривает оценки в сторону увеличения или снижения.
Рейтинг – 5/5
(общий рейтинг, исходя из критериев, описанных ниже)
Линия в прематче – 4/5
(глубина росписи и выбор событий до начала встречи)
Линия в лайве – 4/5
(глубина росписи и выбор событий по ходу матча)
Коэффициенты – 4/5
(средний размер маржи по сравнению с другими букмекерами)
Бонусы и акции – 3/5
(размер и число бонусных и акционных предложений)
Служба поддержки – 4/5
(качество и удобство обратной связи)
Удобство платежей – 3/5
(сроки пополнения и вывода средств, а также способы платежей)
BetBoom принимает ставки на три десятка видов спорта. Основной набор традиционный:
В линии BetBoom представлен не только стандартный набор топовых международных и национальных состязаний вроде чемпионатов мира, Лиги чемпионов или РПЛ. Хватает и экзотических рынков – таких, как чемпионат Гватемалы или второй дивизион Южной Кореи. Наибольшей популярностью классически пользуются:
У BetBoom не самая низкая маржа по рынку – специалисты классифицируют ее как «нормальную». Коэффициенты, как правило, средние, но в росписи встречаются и высокие.
Маржа BetBoom на топ-5 футбольных лиг Европы (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция), а также РПЛ составляет 3-3,5%. На менее популярных турнирах она увеличивается, начиная с 6%.
В топовых хоккейных состязаниях (НХЛ, КХЛ) букмекерская контора BetBoom закладывает в линию те же 3,5-4% прибыли. Такая же картина – в самых популярных теннисных соревнованиях (ATP, WTA). В баскетбольной НБА маржа «БетБум» редко превышает 5%. На второстепенных турнирах по всем видам спорта уровень котировок неизменно снижается.
Разница между коэффициентами в прематче и лайве, по сравнению с другими конторами, у «БетБум» несущественная.
Зарегистрироваться в конторе можно, воспользовавшись официальным сайтом букмекерской компании, а также в мобильных приложениях. Регистрация в BetBoom представляет собой несложную процедуру:
Чтобы начать играть и совершать финансовые транзакции, в БК BetBoom, как и в любой другой легальной букмекерской конторе, необходимо пройти идентификацию. Она доступна гражданам РФ, достигшим 18-летнего возраста. BetBoom предлагает четыре способа сделать это.
Загрузить фото паспорта
Через Госуслуги
В пункте приема ставок
Полную идентификацию можно пройти в одном из наземных клубов BetBoom после регистрации на сайте betboom.ru или в приложении.
В отделениях «Связной» и Contact
Проделать эту несложную процедуру можно и в отделениях «Связного» или Contact, но тут услуга верификации будет платной.
Сделать ставку в BetBoom можно как онлайн, так и офлайн, в одном из клубов компании. На официальном сайте или в мобильном приложении используйте следующий порядок действий:
Экспресс (или паровоз) – это комбинированная ставка, состоящая минимум из двух одиночных ставок в разных матчах. Технически ее сделать несложно:
Мобильное приложение BetBoom доступно на Android и iOS. Скачать его можно в Google Play и AppStore соответственно, а также на официальном сайте компании, зайдя на него с телефона или планшета.
В приложении присутствуют все те же функции, что и на десктопной версии. Можно делать ставки, пополнять счет и выводить деньги. Помимо этого, через приложение можно зарегистрироваться и верифицировать аккаунт.
Недавно букмекер запустил новое мобильное приложение. Теперь клиенты могут заключать пари прямо во время просмотра трансляций, не сворачивая их. Также пользователям доступны подробная история ставок и выбор светлой или темной темы. Важно отметить, что приложение работает стабильно, коэффициенты в LIVE обновляются быстрее, чем у большинства конкурентов, а по каждому событию есть подробная статистика. Ну а для тех, кто только погружается в мир беттинга, букмекер предусмотрел подсказки во всех разделах.
Новый продукт от BetBoom был признан лучшим букмекерским мобильным приложением на AdIndex Awards 2021. Скачать его можно по ссылке: https://betboom.ru/mobileapp.
Скачать бесплатно БетБум на Андроид можно на официальном сайте букмекера. Вот как это сделать:
Скачать на айфон приложение BetBoom можно также на официальном сайте компании или в App Store.
Для корректной работы программы требуется iOS 10.0 и выше. Она совместима с iPhone, iPad и iPod touch.
Зарегистрированным клиентам БК BetBoom доступен широкий выбор видео- и графических трансляций на ресурсах компании – официальном сайте, его мобильной версии и в мобильных приложениях. Трансляции охватывают самые популярные виды спорта – футбол, хоккей, баскетбол, теннис и т.д. При этом наличие средств на счету для доступа к трансляциям не обязательно (у некоторых контор это необходимое условие).
Список трансляций на сайте BetBoom:
Футбол:
Хоккей:
Теннис:
Баскетбол:
Волейбол:
Киберспорт:
Как найти и смотреть видео на официальном сайте BetBoom:
BetBoom является легальной букмекерской компанией, имеет все необходимые лицензии и подчиняется законам Российской Федерации. Поэтому все платежи проходят через специальную систему — ЕЦУПИС (единый центр учета переводов интерактивных ставок). Данное правило распространяется и на пополнение счета, и на вывод средств с него.
На данный момент пополнить счет можно через следующие платежные системы:
Минимальная сумма пополнения счета — 100 рублей. Лимит на единоразовый вывод средств через сайт или приложение — 595 000 рублей. Минимальная сумма ставки — 10 рублей. Выплаты производят на ту же карту/счет, с которого были зачислены деньги.
Все доступные методы вывода средств с игрового счета представлены ниже с пошаговыми инструкциями.
На банковскую карту
На кошелек Qiwi
На ЮMoney
На счет мобильного телефона
Перевод по банковским реквизитам
В BetBoom минимальная сумма вывода составляет 100 рублей. Максимальная – 100000 рублей для одной транзакции.
BetBoom – легальная букмекерская компания, которая действует в соответствии с законодательством РФ. Согласно статье 228 Налогового кодекса, налоговые издержки по выигрышу беттор берет на себя самостоятельно, если сумма не превысила 15 000 рублей. В случае, если выигрыш превышает эту сумму, налог с профита исчисляется, удерживается и уплачивается в ФНС букмекером.
Для резидентов Российской Федерации налог с прибыли составляет 13%.
|Какие виды бонусов предоставляет BetBoom?
|Бонус
|Описание
|До 10 000 рублей для новых игроков
|Размер бонуса равен сумме депозита, но не более 10 000 рублей
|Кэшбек до 20%
|Бонусные баллы за каждую поставленную 1000 рублей
|Экспресс дня
|5 новых экспрессов ежедневно с повышенным коэффициентом (умножается на 1,15)
|Эксклюзивные промокоды от РБ
|Используя промокод Бет Бум, можно получить дополнительный бонус
Да, БК BetBoom работает с ЦУПИС (Центр учета переводов интерактивных ставок).
BetBoom – букмекерская компания, легально действующая в правовом поле Российской Федерации. Совершать все операции граждане РФ могут на официальных ресурсах букмекера.
У компании BetBoom одна из самых широких сетей пунктов приема ставок на территории России – более 400 наземных клубов.
БК BetBoom признает в качестве независимых посредников крупнейшие ставочные ресурсы России, прежде всего, «Рейтинг Букмекеров». Специалисты РБ рассматривают жалобы и претензии игроков к компании, и в случае их обоснованности добиваются решения проблемы конторой. У BetBoom достаточно высокий показатель удовлетворенных жалоб – около 60%. Официальный представитель БК зарегистрирован на сайте и достаточно оперативно отвечает на отзывы игроков.
Букмекер рекомендует обратиться в этом случае к специалисту компании. Телефон поддержки: 8 (800) 505-43-43. Связаться с оператором можно также в лайв-чате. Если это не помогло, всегда можно обратиться за помощью к РБ.
Ответ тот же: подготовьте скриншот, подтверждающий блокировку счета, и вызывайте онлайн-консультанта. У BetBoom оперативная и доброжелательная техподдержка.
Отзывы про БК BetBoom публикует как «Рейтинг Букмекеров», так и другие популярные ставочные ресурсы. Клиенты БК отмечают широкий выбор ставок, быструю выплату некрупных выигрышей и качество службы поддержки.
Дали приветственный бонус за регистрацию. Ставлю вот уже почти месяц, пару раз выводил деньги. В целом доволен. Радуют кэфы и роспись на события!
Впервые сталкиваюсь с адекватным отношением поддержки букмекера. До этого ставил в других конторах, полный мрак. Здесь быстро ответили на мой вопрос, благодарю.
Но и претензии к БК в основном тоже касаются расчета и выплаты выигрыша.
Как только поставил на вывод больше 10 тыс., запросили верификацию, а после прохождения рассчитали все ставки с кф 1 и на счету сделали НОЛЬ. Еще сказали, что я уже выводил сумму пополнения, поэтому ноль. Обвинили в передаче аккаунта третьим лицам. Для меня это сумма небольшая, но осадочек остался. Ребята, выбирайте лучше другую контору.