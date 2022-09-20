Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 сентября 6:56ГлавнаяБукмекеры

Обзор букмекерской конторы BetBoom

Контора с высокими коэффициентами и быстрыми выплатами
Валентин Васильев

BetBoom – легальный букмекер, работающий на российском рынке с 2010 года. Ранее компания осуществляла свою деятельность под названием «БингоБум», а в 2020-м произошел ребрендинг. Сама БК позиционирует себя как букмекерскую контору с высокими коэффициентами и быстрыми выплатами. Два года подряд она удостаивалась премий «Рейтинга Букмекеров» – в номинациях «Ребрендинг года» и «Лучший киберспортивный букмекер». AdIndex в 2021 году высоко оценил мобильное приложение этой БК. 

ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ НА 10 000 РУБЛЕЙ ОТ BETBOOM

На сайте BetBoom есть отдельный раздел, посвященный киберспорту. Букмекер дает широкие линии на CS:GO, Dota 2, League of Legends, Rainbow 6, NBA. Практически все события можно посмотреть онлайн на сайте BetBoom. Также букмекер является партнером команд по Dota 2 и CS:GO BetBoom Team. Киберспортивные амбассадоры букмекера: Nix, NS, Cooman, Travoman, Cheatbanned, Adekvat, Goodwin, Zoner, SMURF, RachelR и Aunkere. 

BetBoom является титульным спонсором ФК «Динамо» Москва, официальным спонсором ФК «Урал», генеральным партнером ФК BROKE BOYS из Медийной Футбольной Лиги, команд по Dota 2 и CS:GO BetBoom Team. Ранее букмекер сотрудничал с РФБ, ВФВ, «Кубком Легенд», «Кубком чемпионов Taneco», «St. Petersburg Ladies Trophy 2022», был партнером русскоязычной трансляции The International 11 и других турниров.

Амбассадоры букмекерской компании BetBoom: Нурлан Сабуров, Эмир Кашоков и Илья Макаров (шоумены и комики, Павел Погребняк (футболист), Дмитрий Егоров (блогер, спортивный журналист, президент ФК BROKE BOYS), Артем «Райзен» Кузьмин (блогер, президент ФК BrokeBoys), Картавый Ник (блогер). 

Основные характеристики букмекерской конторы BetBoom

Свернуть

Год основания – 2010

Лицензия – Федеральной налоговой службы

Название компании (юридическое) – Общество с ограниченной ответственностью «Фирма СТОМ»

Адрес – 115432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 29, стр. 16, пом. I, ком. 20

Мобильные приложения – Android, iOS 

Бонус – до 7000 рублей

Тотализатор – нет

Мобильная версия сайта – есть 

Видеотрансляции матчей – есть

Онлайн-чат – есть 

Минимальная ставка – 10 рублей

Максимальная выплата – 100 000 рублей (разовая)

Комиссия за вывод – нет

Количество ППС – 430

Что отличает BetBoom от других букмекеров?

Свернуть

Отличительной чертой компании BetBoom является высокая клиентоориентированность. В БК BetBoom можно играть бесплатно и участвовать в акциях без отыгрыша. Приятная особенность интернет-ресурсов конторы – доступ к видеотрансляциям с нулевым балансом. Помимо ставок на спорт, букмекер предлагает посетителям официального сайта и мобильного приложения BetBoom широкую линейку онлайн-игр. 

На сайте BetBoom есть отдельный раздел, посвященный киберспорту. Букмекер дает широкие линии на CS:GO, Dota 2, League of Legends, Rainbow 6, NBA. Практически все события можно посмотреть онлайн на сайте BetBoom. 

К услугам любителей ставок – более 400 стационарных точек приема платежей. От БетБум фрибет  достигает 7000 рублей новым игрокам.

Плюсы и минусы БК

Плюсы:

  • широкая линия;
  • удобное приложение;
  • большое количество ППС;
  • кэш-аут и редактирование пари;
  • быстрые ставки;
  • акции и бонусы;
  • видеотрансляции;
  • качественная техподдержка.

Минусы:

  • возможные задержки выплат.

Характеристики букмекерской конторы от «РБ» 

«Рейтинг Букмекеров» оценивает букмекерские конторы по пятибалльной шкале. При этом учитывается множество параметров, таких как удобство регистрации, внесения и вывода средств, санкции против игроков и т.д. Также имеет значение история компании: чтобы попасть в «четверки», букмекер должен работать на рынке в течение минимум двух лет, а в «пятерки» – не менее 5 лет. Оценка букмекерской конторы BetBoom на сайте «Рейтинга Букмекеров» – 5 баллов. Периодически РБ пересматривает оценки в сторону увеличения или снижения.

Рейтинг – 5/5

(общий рейтинг, исходя из критериев, описанных ниже)

Линия в прематче – 4/5

(глубина росписи и выбор событий до начала встречи)

Линия в лайве – 4/5

(глубина росписи и выбор событий по ходу матча)

Коэффициенты – 4/5

(средний размер маржи по сравнению с другими букмекерами)

Бонусы и акции – 3/5

(размер и число бонусных и акционных предложений)

Служба поддержки – 4/5

(качество и удобство обратной связи)

Удобство платежей – 3/5

(сроки пополнения и вывода средств, а также способы платежей)

На какие виды спорта можно делать ставки в BetBoom?

Свернуть

BetBoom принимает ставки на три десятка видов спорта. Основной набор традиционный:

  • футбол;
  • хоккей;
  • баскетбол;
  • волейбол;
  • гандбол;
  • регби;
  • теннис;
  • бейсбол;
  • бадминтон;
  • Формула 1;
  • бокс;
  • единоборства;
  • киберспорт;
  • биатлон;
  • снукер;
  • крикет;
  • автоспорт;
  • велоспорт;
  • лыжные гонки;
  • дартс.

На какие турниры и чемпионаты можно делать ставки в букмекерской конторе?

В линии BetBoom представлен не только стандартный набор топовых международных и национальных состязаний вроде чемпионатов мира, Лиги чемпионов или РПЛ. Хватает и экзотических рынков – таких, как чемпионат Гватемалы или второй дивизион Южной Кореи. Наибольшей популярностью классически пользуются:

  • Лига чемпионов УЕФА;
  • Лига Европы УЕФА;
  • Чемпионат мира по футболу;
  • Чемпионат Европы по футболу;
  • РПЛ;
  • Кубок России;
  • АПЛ;
  • Серия А;
  • Ла Лига;
  • НХЛ;
  • КХЛ;
  • НБА;
  • Формула 1;
  • UFC.

Какая маржа в букмекерской конторе?

У BetBoom не самая низкая маржа по рынку – специалисты классифицируют ее как «нормальную». Коэффициенты, как правило, средние, но в росписи встречаются и высокие. 

Маржа BetBoom на топ-5 футбольных лиг Европы (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция), а также РПЛ составляет 3-3,5%. На менее популярных турнирах она увеличивается, начиная с 6%.

В топовых хоккейных состязаниях (НХЛ, КХЛ) букмекерская контора BetBoom закладывает в линию те же 3,5-4% прибыли. Такая же картина – в самых популярных теннисных соревнованиях (ATP, WTA). В баскетбольной НБА маржа «БетБум» редко превышает 5%. На второстепенных турнирах по всем видам спорта уровень котировок неизменно снижается. 

Разница между коэффициентами в прематче и лайве, по сравнению с другими конторами, у «БетБум» несущественная. 

Как зарегистрироваться на официальном сайте BetBoom?

Свернуть

Зарегистрироваться в конторе можно, воспользовавшись официальным сайтом букмекерской компании, а также в мобильных приложениях. Регистрация в BetBoom представляет собой несложную процедуру:

  1. Открыть официальный сайт БК betboom.ru или мобильное приложение.
  2. В правом верхнем углу сайта нажать кнопку «Регистрация».
  3. Ввести номер телефона, пароль (минимум 8 символов) и дату рождения.
  4. Вписать промокод БетБум (периодически их публикует сайт РБ).
  5. Подтвердить согласие с правилами приема ставок и дать разрешение на обработку персональных данных.
  6. Нажать «Зарегистрироваться».
  7. Ввести код подтверждения из SMS.

Как пройти идентификацию и какие документы для этого нужны?

Чтобы начать играть и совершать финансовые транзакции, в БК BetBoom, как и в любой другой легальной букмекерской конторе, необходимо пройти идентификацию. Она доступна гражданам РФ, достигшим 18-летнего возраста. BetBoom предлагает четыре способа сделать это.

Загрузить фото паспорта

  1. Зайти на официальный сайт конторы BetBoom или в мобильное приложение букмекера.
  2. Авторизоваться.
  3. Через раздел «Баланс» (в правом верхнем углу сайта) открыть вкладку «Перейти к идентификации».
  4. В раздел «Фото паспорта» загрузить фотографию страницы с датой рождения. 
  5. Дождаться окончания проверки. 

Через Госуслуги

  1. Авторизоваться или зарегистрироваться на сайте ЦУПИС – 1cupis.ru (при регистрации указать номер телефона, привязанный к счету BetBoom). 
  2. Найти BetBoom в списке букмекерских компаний и пройти верификацию через Госуслуги.

В пункте приема ставок

Полную идентификацию можно пройти в одном из наземных клубов BetBoom после регистрации на сайте betboom.ru или в приложении. 

В отделениях «Связной» и Contact

Проделать эту несложную процедуру можно и в отделениях «Связного» или Contact, но тут услуга верификации будет платной.

Как сделать ставку в BetBoom?

Свернуть

Сделать ставку в BetBoom можно как онлайн, так и офлайн, в одном из клубов компании. На официальном сайте или в мобильном приложении используйте следующий порядок действий:

  1. Войти на сайт https://betboom.ru/ или в мобильное приложение БК под своими учетными данными.
  2. В разделе «Линия» выбрать интересующий вид спорта. 
  3. Открыть матч.
  4. Выбрать событие в матче.
  5. Ввести сумму ставки.
  6. Нажать «Подтвердить». 

Лайв (ставка по ходу матча) – как ее оформить?

  1. Зайти в мобильное приложение БК BetBoom или на официальный сайт.
  2. Выбрать раздел Live на верхней панели.
  3. Перейти к интересующему виду спорта. 
  4. Открыть матч.
  5. Выбрать событие.
  6. Ввести сумму ставки.
  7. Нажать «Подтвердить». 

Экспресс в букмекерской конторе: как его собрать?

Экспресс (или паровоз) – это комбинированная ставка, состоящая минимум из двух одиночных ставок в разных матчах. Технически ее сделать несложно:

  1. Зайти на сайт или в приложение букмекера.
  2. Найти нужную игру в линии или лайве.
  3. Выбрать интересующий маркет.
  4. Кликнуть на выбранный исход пари.
  5. Повторить действия 2-4 для добавления новых матчей в экспресс.
  6. Ввести сумму ставки.
  7. Нажать «Заключить пари».

Есть ли у BetBoom мобильное приложение для Андроид и iOS?

Свернуть

Мобильное приложение BetBoom доступно на Android и iOS. Скачать его можно в Google Play и AppStore соответственно, а также на официальном сайте компании, зайдя на него с телефона или планшета. 

В приложении присутствуют все те же функции, что и на десктопной версии. Можно делать ставки, пополнять счет и выводить деньги. Помимо этого, через приложение можно зарегистрироваться и верифицировать аккаунт. 

Недавно букмекер запустил новое мобильное приложение. Теперь клиенты могут заключать пари прямо во время просмотра трансляций, не сворачивая их. Также пользователям доступны подробная история ставок и выбор светлой или темной темы. Важно отметить, что приложение работает стабильно, коэффициенты в LIVE обновляются быстрее, чем у большинства конкурентов, а по каждому событию есть подробная статистика. Ну а для тех, кто только погружается в мир беттинга, букмекер предусмотрел подсказки во всех разделах. 

Новый продукт от BetBoom был признан лучшим букмекерским мобильным приложением на AdIndex Awards 2021. Скачать его можно по ссылке: https://betboom.ru/mobileapp.

Приложение букмекера для Андроид: как его скачать и установить?

Скачать бесплатно БетБум на Андроид можно на официальном сайте букмекера. Вот как это сделать:

  1. Ввести в браузере на телефоне betboom.ru. 
  2. Кликнуть на рекламный баннер вверху экрана с надписью «Скачать на Андроид».
  3. Сохранить APK-файл на устройство.
  4. Найти его в загрузках вашего смартфона.
  5. Разрешить установку из неизвестного источника.

Как скачать и установить iOS приложение БК?

Скачать на айфон приложение BetBoom можно также на официальном сайте компании или в App Store.

  1. Введите в адресной строке вашего устройства Apple betboom.ru. 
  2. По клику на баннер с надписью «Скачать приложение» система перенаправит вас в App Store. 

Для корректной работы программы требуется iOS 10.0 и выше. Она совместима с iPhone, iPad и iPod touch.

Есть ли онлайн-трансляции матчей на сайте или в мобильном приложении?

Свернуть

Зарегистрированным клиентам БК BetBoom доступен широкий выбор видео- и графических трансляций на ресурсах компании – официальном сайте, его мобильной версии и в мобильных приложениях. Трансляции охватывают самые популярные виды спорта – футбол, хоккей, баскетбол, теннис и т.д. При этом наличие средств на счету для доступа к трансляциям не обязательно (у некоторых контор это необходимое условие). 

Список трансляций на сайте BetBoom:

Футбол:

  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Кубок
  • Испания. Примера и Сегунда
  • Италия. Серия А и Серия B
  • Франция. Лига 1 и Лига 2
  • Бразилия. Серия А и Серия B
  • Польша. Экстракласа
  • Нидерланды. Эредивизион
  • Чемпионат Африканских Наций
  • Кубок Португальской лиги
  • Кубок Италии
  • Кубок Либертадорес
  • Кубок Чили
  • Чемпионат Португалии. Примейра Лига
  • Австралия. А-лига
  • MLS
  • Чехия. 1-я лига
  • Бельгия. 1-й дивизион А

Хоккей:

  • Чемпионат мира по хоккею
  • Швеция. SHL
  • XHL

Теннис:

  • US Open
  • Australian Open
  • Roland Garros
  • Wimbledon
  • Davis Cup
  • ATP (все турниры)
  • WTA (все турниры)
  • Настольный теннис. Лига ПРО

Баскетбол:

  • Кубок Мира
  • Лига Чемпионов ФИБА
  • Кубок Европы ФИБА
  • Евролига
  • Еврокубок
  • Чемпионат Испании
  • Мужчины. Суперкубок Испании
  • Мужчины. Кубок Испании
  • Италия. Seria A

Волейбол:

  • Женщины. Суперлига России
  • Мужчины. Суперлига России
  • Мужчины. Лига наций
  • Италия. Суперлига
  • Лига Чемпионов
  • Турция. Эфелерлига

Киберспорт:

  • ESL Pro League
  • DPC
  • SEA
  • WEU;
  • NA;
  • SA;
  • CN
  • BLAST Premier

Как найти и смотреть видео на официальном сайте BetBoom:

  1. Авторизоваться на портале.
  2. Выбрать режим игры Live в левом верхнем углу.
  3. Нажать на изображение монитора или вкладку «Видеотрансляции».
  4. Выбрать вид спорта, турнир и матч.
  5. Кликнуть на белую иконку монитора, и трансляция включится в правом углу браузера.
image not found

Как пополнить счет в БК BetBoom?

Свернуть

BetBoom является легальной букмекерской компанией, имеет все необходимые лицензии и подчиняется законам Российской Федерации. Поэтому все платежи проходят через специальную систему — ЕЦУПИС (единый центр учета переводов интерактивных ставок). Данное правило распространяется и на пополнение счета, и на вывод средств с него. 

На данный момент пополнить счет можно через следующие платежные системы:

  • QIWI-кошелек
  • Банковские карты
  • ЮMoney
  • Баланс мобильного телефона
  • Терминалы QIWI

Минимальная сумма пополнения счета — 100 рублей. Лимит на единоразовый вывод средств через сайт или приложение — 595 000 рублей. Минимальная сумма ставки — 10 рублей. Выплаты производят на ту же карту/счет, с которого были зачислены деньги. 

Как вывести деньги с BetBoom?

Свернуть

Все доступные методы вывода средств с игрового счета представлены ниже с пошаговыми инструкциями.

На банковскую карту

  1. Зайти на официальный сайт BetBoom и авторизоваться.
  2. Кликнуть на иконку человека в правом верхнем углу и нажать «Работа со счетом».
  3. Нажать на кнопку «Выплаты». 
  4. Выбрать вывод на карту. 
  5. Ввести сумму и нажать «Вывести».

На кошелек Qiwi

  1. Зайти на страницу BetBoom и авторизоваться.
  2. Перейти в раздел «Работа со счетом».
  3. Выбрать выплату на кошелек Qiwi.
  4. Вписать сумму и нажать «Вывести».

На ЮMoney

  1. Повторить действия 1-2 из предыдущего блока.
  2. Выбрать вывод с помощью кошелька ЮMoney.
  3. Ввести сумму и кликнуть на «Вывести».

На счет мобильного телефона

  1. Зайти на официальный сайт компании и авторизоваться. 
  2. Перейти в раздел «Работа со счетом».
  3. Выбрать вывод на баланс телефона.
  4. Ввести сумму и нажать «Вывести».

Перевод по банковским реквизитам

  1. Зайдите на официальный сайт букмекера.
  2. Авторизуйтесь.
  3. Перейдите в раздел «Работа со счетом».
  4. Выберите вывод на банковские реквизиты.
  5. Введите данные своего банковского счета, сумму и кликните на «Вывести».

В BetBoom минимальная сумма вывода составляет 100 рублей. Максимальная – 100000 рублей для одной транзакции. 

Нужно ли платить налог с выигрыша?

Свернуть

BetBoom – легальная букмекерская компания, которая действует в соответствии с законодательством РФ. Согласно статье 228 Налогового кодекса, налоговые издержки по выигрышу беттор берет на себя самостоятельно, если сумма не превысила 15 000 рублей. В случае, если выигрыш превышает эту сумму, налог с профита исчисляется, удерживается и уплачивается в ФНС букмекером. 

Для резидентов Российской Федерации налог с прибыли составляет 13%.

Какие виды бонусов предоставляет BetBoom?

Свернуть
Какие виды бонусов предоставляет BetBoom?
БонусОписание
До 10 000 рублей для новых игроковРазмер бонуса равен сумме депозита, но не более 10 000 рублей
Кэшбек до 20%Бонусные баллы за каждую поставленную 1000 рублей
Экспресс дня5 новых экспрессов ежедневно с повышенным коэффициентом (умножается на 1,15)
Эксклюзивные промокоды от РБИспользуя промокод Бет Бум, можно получить дополнительный бонус

Часто задаваемые вопросы

Свернуть

Зарегистрирована ли БК BetBoom в ЦУПИС?

Да, БК BetBoom работает с ЦУПИС (Центр учета переводов интерактивных ставок). 

Нужно ли использовать зеркало для БК BetBoom?

BetBoom – букмекерская компания, легально действующая в правовом поле Российской Федерации. Совершать все операции граждане РФ могут на официальных ресурсах букмекера. 

Есть ли у букмекера пункты приема ставок (ППС)?

У компании BetBoom одна из самых широких сетей пунктов приема ставок на территории России – более 400 наземных клубов.

Решает ли BetBoom претензии и жалобы клиентов? 

БК BetBoom признает в качестве независимых посредников крупнейшие ставочные ресурсы России, прежде всего, «Рейтинг Букмекеров». Специалисты РБ рассматривают жалобы и претензии игроков к компании, и в случае их обоснованности добиваются решения проблемы конторой. У BetBoom достаточно высокий показатель удовлетворенных жалоб – около 60%. Официальный представитель БК зарегистрирован на сайте и достаточно оперативно отвечает на отзывы игроков.

Что делать, если неправильно рассчитана ставка?

Букмекер рекомендует обратиться в этом случае к специалисту компании. Телефон поддержки: 8 (800) 505-43-43. Связаться с оператором можно также в лайв-чате. Если это не помогло, всегда можно обратиться за помощью к РБ.

Что делать, если заблокировали счет?

Ответ тот же: подготовьте скриншот, подтверждающий блокировку счета, и вызывайте онлайн-консультанта. У BetBoom оперативная и доброжелательная техподдержка.

Какие контакты у службы поддержки букмекера?

Телефон8 (800) 505-43-43
E-mailsupport@betboom.ru
Онлайн-чатhttps://betboom.ru/pages/contacts

Что говорят игроки о букмекерской конторе BetBoom

Свернуть

Отзывы про БК BetBoom публикует как «Рейтинг Букмекеров», так и другие популярные ставочные ресурсы. Клиенты БК отмечают широкий выбор ставок, быструю выплату некрупных выигрышей и качество службы поддержки.

Дали приветственный бонус за регистрацию. Ставлю вот уже почти месяц, пару раз выводил деньги. В целом доволен. Радуют кэфы и роспись на события!

Впервые сталкиваюсь с адекватным отношением поддержки букмекера. До этого ставил в других конторах, полный мрак. Здесь быстро ответили на мой вопрос, благодарю.

Но и претензии к БК в основном тоже касаются расчета и выплаты выигрыша.

Как только поставил на вывод больше 10 тыс., запросили верификацию, а после прохождения рассчитали все ставки с кф 1 и на счету сделали НОЛЬ. Еще сказали, что я уже выводил сумму пополнения, поэтому ноль. Обвинили в передаче аккаунта третьим лицам. Для меня это сумма небольшая, но осадочек остался. Ребята, выбирайте лучше другую контору.  

Ранее по теме:Топ лучших бк с демо счетом в 2024 году: Как открыть демо счет в букмекерской конторе?

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё