Промокоды Олимпбет на сегодня, фрибеты, бонусы и акции в 2024 году

Что такое бонусный счет

Бонусный счет – это копилка премиальных баллов игрока.

Сколько бонусов дают в БК

Размер приветственного бонуса в Olimpbet равняется 10% от номинала первого депозита, но не превышает 30 500 рублей.

Эксклюзивный бонус от «Олимпа» новым клиентам с сайта «Рейтинг Букмекеров» – до 30500₽ за регистрацию

Где найти актуальные бонусы

Информацию обо всех промо-акциях «Олимпа» ищите на официальных ресурсах букмекера.

Где можно посмотреть полный список акций

Полный ассортимент акционных предложений букмекерской конторы «Олимп» доступен как на официальном сайте БК.

Как быстро зачисляются бонусы

Приветственный бонус будет доступен беттору сразу после пополнения депозита.

Почему бонус может не работать

Возможно, вы уже использовали его ранее или срок действия бонуса истек. Внимательно читайте правила акции!

Как накопить бонусы

Вступайте в «Бонус-клуб» Olimpbet, копите очки лояльности и получайте премиальные фрибеты по итогам месяца.

Программа лояльности БК «Олимп» – «Бонус клуб»

Можно ли получить несколько бонусов за один раз

Уникальность предложения «Олимпа» заключается в том, что новый клиент получает «два в одном» – бонус до 30 000 ₽ за первый депозит и дополнительный фрибет номиналом 500 рублей.

Как использовать бонус, на что его можно потратить

Вывести бонус сразу со счета невозможно. Эту бесплатную ставку обязательно нужно отыграть согласно правилам акции.

Как отыграть бонусные средства

Бонус можно использовать только на ставках типа ординар или экспресс с коэффициентом: 4,50 для бонуса до 10 000 ₽; 5,50 для бонуса от 10 001 ₽ до 20 000 ₽; 6,50 для бонуса от 20 001 ₽ до 30 000 ₽.

Как выводить бонусы