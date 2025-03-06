Промокоды Олимпбет на сегодня, фрибеты, бонусы и акции в 2024 году

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Легальную букмекерскую контору «Олимп» отличает одна из самых богатых бонусных программ на беттинговом рынке России. В этом материале мы расскажем об актуальных предложениях БК для постоянных клиентов и новых игроков.
Обзор БК «Олимп»: какие отзывы и жалобы оставляют игроки, какой бонус предоставляет компания
Бонус за регистрацию – это своего рода подарок букмекера новому клиенту за сделанный в его пользу выбор. Поощрение представляет собой либо фрибет (бесплатную ставку), либо определенное количество бонусных очков. Бездепозитный фрибет можно использовать в пари даже при нулевом балансе. В то же время стандартный бонус активируется только после пополнения депозита, и он подлежит отыгрышу согласно правилам акции.
Механизм начисления бонусов у большинства легальных букмекерских контор плюс-минус одинаковый. Первое и главное условие – регистрация на официальном сайте БК. В настоящее время «Олимп» предлагает эксклюзивный бонус новым клиентам с сайта «Рейтинг Букмекеров» - 10% от суммы первого депозита (но не более 30 тысяч рублей) и вдобавок фрибет на 500₽.
Чтобы активировать бонус, нужно зарегистрироваться на официальном сайте «Олимпа» с промокодом RB, пройти процедуру идентификации и пополнить депозит как минимум на 1000 рублей. После выполнения этих условий бонус поступит на специальный счет игрока. Отметим, что новые эксклюзивные промокоды от РБ оперативно появляются на «Рейтинге Букмекеров» с комментариями экспертов.
Welcome бонус конторы за первое пополнение счета равен 10% первого депозита, но не превышает 30 тысяч рублей.
В настоящее время в ассортименте БК «Олимп» нет бонусов при регистрации без депозита. Но акционная программа букмекера постоянно меняется и обновляется. Возможно, в ближайшее время в ней появится и такая форма поощрения новичков.
|Бонус
|Описание
|Приветственный бонус
|До 30 500 ₽ для новых клиентов с «Рейтинга Букмекеров»
|Страховка первой ставки
|Возврат 100% проигрыша с первого пари (до 10 000 ₽)
|Приветственные фрибеты
|Бонусы за ставки на баскетбол
|Бонус на экспресс
|От 2% до 100% от суммы выигрышного экспресса
|Бонус клуб
|Бонусы до 5000 ₽ + до 20% кэшбэка от проигранной за месяц суммы
|Cash out
|Досрочный расчет по заключенному пари
«Олимп» регулярно устраивает разного рода акции как для новых, так и для старых игроков. Кроме того, букмекер периодически выкатывает промокоды, открывающие доступ к фрибетам и прочим приятностям.
Бонусный счет – это копилка премиальных баллов игрока.
Размер приветственного бонуса в Olimpbet равняется 10% от номинала первого депозита, но не превышает 30 500 рублей.
Эксклюзивный бонус от «Олимпа» новым клиентам с сайта «Рейтинг Букмекеров» – до 30500₽ за регистрацию
Информацию обо всех промо-акциях «Олимпа» ищите на официальных ресурсах букмекера.
Полный ассортимент акционных предложений букмекерской конторы «Олимп» доступен как на официальном сайте БК.
Приветственный бонус будет доступен беттору сразу после пополнения депозита.
Возможно, вы уже использовали его ранее или срок действия бонуса истек. Внимательно читайте правила акции!
Вступайте в «Бонус-клуб» Olimpbet, копите очки лояльности и получайте премиальные фрибеты по итогам месяца.
Программа лояльности БК «Олимп» – «Бонус клуб»
Уникальность предложения «Олимпа» заключается в том, что новый клиент получает «два в одном» – бонус до 30 000 ₽ за первый депозит и дополнительный фрибет номиналом 500 рублей.
Вывести бонус сразу со счета невозможно. Эту бесплатную ставку обязательно нужно отыграть согласно правилам акции.
Бонус можно использовать только на ставках типа ординар или экспресс с коэффициентом: 4,50 для бонуса до 10 000 ₽; 5,50 для бонуса от 10 001 ₽ до 20 000 ₽; 6,50 для бонуса от 20 001 ₽ до 30 000 ₽.
Имейте в виду: в случае выигрыша пари, ставкой по которой являлись бонусные средства, на игровой счет засчитывается только сумма бонуса. После этого баллы конвертируются в деньги. Со всеми доступными способами вывода средств со счета в букмекерская контора «Олимп» вы можете ознакомиться в этой статье.
Партнерский проект