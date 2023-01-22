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22 января 12:55ГлавнаяБонусы
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Бонус до 20 тысяч рублей за ставки на баскетбол от Olimpbet

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Мощный стимул последить за Единой лигой ВТБ
Валентин Васильев
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Букмекерская контора «Олимп» дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» эксклюзивный бонус - до 20 тысяч рублей ежемесячно за ставки на баскетбольные матчи Единой лиги ВТБ.

Как получить бонус?

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Любая акция букмекерской компании предполагает регистрацию на официальном сайте БК. Если аккаунт в «Олимпе» у вас уже есть - авторизуйтесь и следуйте на страницу акции. Далее выбираете любимый клуб, заключайте пари на его матчи (минимальная сумма ставки - 500 ₽, коэффициент - от 1,50) и копите бонусные баллы. 

Для расчета премиальных очков используйте формулу: 100 * коэффициент ставки.

Максимальное количество баллов с одной ставки не может превышать 50 000.

Ежемесячно букмекер распределяет 50 тысяч рублей между десятью самыми активными участниками акции. 

  • 1-е место — фрибет номиналом 20 000 ₽;
  • 2-е место — фрибет номиналом 10 000 ₽;
  • 3-е место — фрибет номиналом 6000 ₽;
  • 4-5-е место — фрибет номиналом 3000 ₽ каждому;
  • 6-8-е место — фрибет номиналом 2000 ₽ каждому;
  • 9-10-е место — фрибет номиналом 1000 ₽ каждому.

По окончании сезона Единой лиги ВТБ букмекер разыграет между бетторами еще 100 тысяч рублей. 

  • 1-е место — фрибет номиналом 30 000 ₽;
  • 2-е место — фрибет номиналом 20 000 ₽;
  • 3-е место — фрибет номиналом 15 000 ₽;
  • 4-е место — фрибет номиналом 8000 ₽;
  • 5-е место — фрибет номиналом 8000 ₽;
  • 6-е место — фрибет номиналом 6000 ₽;
  • 7-е место — фрибет номиналом 5000 ₽;
  • 8-е место — фрибет номиналом 4000 ₽;
  • 9-е место — фрибет номиналом 2000 ₽;
  • 10-е место — фрибет номиналом 2000 ₽.

Но учтите: фрибет можно использовать ставках типа ординар с кэфом от 2,00. Сделать ее необходимо в течение пяти дней после получения бонуса.

Плюсы и минусы

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+ В акции могут принимать участие как новички, так и профессионалы. 
+ В зачет идут как выигрышные, так и проигрышные ставки.

- Рассчитывать на бонус могут только активные бетторы, совершившие много ставок.
- Ограниченный срок действия фрибета (пять дней).

Заключение 

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Российские букмекерские конторы нечасто балуют специальными акциями любителей баскетбола. Olimpbet  исправил это упущение, подготовив весьма заманчивое предложение зрителям Единой лиги ВТБ.

Обзор букмекерской конторы «Олимп»

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