Бонус до 20 тысяч рублей за ставки на баскетбол от Olimpbet

Партнерский проект
Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.
Букмекерская контора «Олимп» дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» эксклюзивный бонус - до 20 тысяч рублей ежемесячно за ставки на баскетбольные матчи Единой лиги ВТБ.
Любая акция букмекерской компании предполагает регистрацию на официальном сайте БК. Если аккаунт в «Олимпе» у вас уже есть - авторизуйтесь и следуйте на страницу акции. Далее выбираете любимый клуб, заключайте пари на его матчи (минимальная сумма ставки - 500 ₽, коэффициент - от 1,50) и копите бонусные баллы.
Для расчета премиальных очков используйте формулу: 100 * коэффициент ставки.
Максимальное количество баллов с одной ставки не может превышать 50 000.
Ежемесячно букмекер распределяет 50 тысяч рублей между десятью самыми активными участниками акции.
По окончании сезона Единой лиги ВТБ букмекер разыграет между бетторами еще 100 тысяч рублей.
Но учтите: фрибет можно использовать ставках типа ординар с кэфом от 2,00. Сделать ее необходимо в течение пяти дней после получения бонуса.
+ В акции могут принимать участие как новички, так и профессионалы.
+ В зачет идут как выигрышные, так и проигрышные ставки.
- Рассчитывать на бонус могут только активные бетторы, совершившие много ставок.
- Ограниченный срок действия фрибета (пять дней).
Российские букмекерские конторы нечасто балуют специальными акциями любителей баскетбола. Olimpbet исправил это упущение, подготовив весьма заманчивое предложение зрителям Единой лиги ВТБ.
Партнерский проект