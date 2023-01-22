Бонус до 20 тысяч рублей за ставки на баскетбол от Olimpbet

Любая акция букмекерской компании предполагает регистрацию на официальном сайте БК. Если аккаунт в «Олимпе» у вас уже есть - авторизуйтесь и следуйте на страницу акции. Далее выбираете любимый клуб, заключайте пари на его матчи (минимальная сумма ставки - 500 ₽, коэффициент - от 1,50) и копите бонусные баллы.

Для расчета премиальных очков используйте формулу: 100 * коэффициент ставки.

Максимальное количество баллов с одной ставки не может превышать 50 000.

Ежемесячно букмекер распределяет 50 тысяч рублей между десятью самыми активными участниками акции.

1-е место — фрибет номиналом 20 000 ₽;

2-е место — фрибет номиналом 10 000 ₽;

3-е место — фрибет номиналом 6000 ₽;

4-5-е место — фрибет номиналом 3000 ₽ каждому;

6-8-е место — фрибет номиналом 2000 ₽ каждому;

9-10-е место — фрибет номиналом 1000 ₽ каждому.

По окончании сезона Единой лиги ВТБ букмекер разыграет между бетторами еще 100 тысяч рублей.

1-е место — фрибет номиналом 30 000 ₽;

2-е место — фрибет номиналом 20 000 ₽;

3-е место — фрибет номиналом 15 000 ₽;

4-е место — фрибет номиналом 8000 ₽;

5-е место — фрибет номиналом 8000 ₽;

6-е место — фрибет номиналом 6000 ₽;

7-е место — фрибет номиналом 5000 ₽;

8-е место — фрибет номиналом 4000 ₽;

9-е место — фрибет номиналом 2000 ₽;

10-е место — фрибет номиналом 2000 ₽.

Но учтите: фрибет можно использовать ставках типа ординар с кэфом от 2,00. Сделать ее необходимо в течение пяти дней после получения бонуса.