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1 ноября 13:31ГлавнаяБаза знаний

Регистрация в БК «Бетсити» – пошаговая инструкция

Как стать клиентом многократного победителя премии «Рейтинга Букмекеров»?
Александр Бокулёв

Легальная букмекерская контора «Бетсити» обладает высоким авторитетом на российском рынке беттинга. Компания многократно выигрывала престижные награды, включая премию «Рейтинга Букмекеров», и остаётся популярным выбором для многих новых пользователей. Однако важно помнить, что регистрация в «Бетсити» – процесс, основанный на ряде требований и алгоритмов. Разбираем подробности в данном материале.

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Правила регистрации нового счёта в «Бетсити»

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Полный функционал букмекерской конторы становится доступным лишь для зарегистрированных клиентов. При этом пройти эту процедуру могут только совершеннолетние резиденты Российской Федерации. «Бетсити» – легальный букмекер с лицензией Федеральной налоговой службы, поэтому действует строго в соответствии с местным законодательством.

Регистрация на официальном сайте букмекерской конторы 

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Чтобы зарегистрироваться в БК «Бетсити» в десктопном формате:

  1. Зайдите на официальный сайт конторы (betcity.ru).
  2. Нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу экрана.
  3. Заполните указанные поля, придумайте пароль, подтвердите согласие с политикой «Бетсити» и обработкой персональных данных.
  4. Введите промокод за регистрацию при его наличии.
  5. Введите код подтверждения, отправленный на мобильный телефон.

Также на данном этапе можно использовать промокод при регистрации. Если он у вас есть, введите комбинацию символов в соответствующее поле.

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Подробный обзор букмекерской конторы «Бетсити»

Как зарегистрироваться с мобильного телефона в «Бетсити»

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Регистрация в букмекерской конторе «Бетсити» доступна и с мобильных гаджетов. Сделать это можно как через интернет-браузер, так и с помощью приложения легальной БК.

Регистрация в мобильной версии сайта

Алгоритм идентичен десктопному – с той лишь разницей, что при переходе на официальный сайт автоматически откроется его версия для гаджетов. Кратко повторим порядок действий для регистрации в мобильной версии:

  1. Зайдите на официальный сайт БК Betcity.
  2. Нажмите на красную кнопку «Регистрация» в верхней части экрана.
  3. Заполните форму с учётными данными.
  4. Подтвердите номер телефона через СМС. 

Через мобильное приложение

Процедура регистрации через мобильное приложение не менее проста. Скачать «Бетсити» можно и без личного аккаунта в системе букмекерской конторы, но нюансы процесса зависят от операционной системы.

Android

Приложения даже легальных БК недоступны в Google Play из-за политики организации в отношении азартных игр. Поэтому для скачивания продукта и регистрации в «Бетсити» используйте следующую памятку:

  1. Зайдите на официальный сайт конторы.
  2. Перейдите в раздел «Приложения» через соответствующую кнопку на странице.
  3. Выберите версию для Android и активируйте скачивание apk-файла.
  4. По завершении процесса используйте файл для установки приложения.

Вероятно, вам потребуется одобрить работу неизвестного источника через настройки безопасности устройства. Через установленное приложение вы легко сможете пройти процедуру регистрации по аналогии с десктопной и мобильной версиями сайта.

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iOS

«Бетсити» предлагает скачать мобильное приложение и на «яблочные устройства» – но при версии не старше iOS 11.0. Что нужно сделать для этого?

  1. Зайдите в магазин приложений App Store.
  2. Найдите через поиск приложение БК «Бетсити».
  3. Нажмите на кнопку «Загрузить».
  4. По завершении скачивания воспользуйтесь активированным приложением.

Регистрация проходит по раскрытому выше алгоритму.

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Вход в личный кабинет после регистрации

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И на сайте букмекера, и в мобильном приложении в личный кабинет можно попасть через соответствующую кнопку в верхней части экрана. Для этого потребуются учётные данные и пароль, который при необходимости без проблем восстанавливается. Вход после регистрации открывает доступ к настройкам аккаунта, но полноценное участие в игре станет доступным после процедуры верификации. 

Какие бонусы можно получить после регистрации в «Бетсити»

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Контора предлагает новым клиентам приветственный Бетсити Фрибет до 100 тысяч рублей за пополнение счёта. Подробности этой опции мы детально расписали в отдельном материале.

При регистрации без депозита в мобильном приложении можно получить другой бонус – до трёх фрибетов по 500 рублей. Это предложение активируется через промокод при регистрации – NEW3.

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Какие есть плюсы и минусы регистрации в БК «Бетсити»

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Какие есть плюсы и минусы регистрации в БК «Бетсити»
ПлюсыМинусы
Доступ к полному функционалу букмекерской конторы (также нужна процедура идентификации)Легальный букмекер предлагает регистрацию только гражданам России
Приветственные бонусы 
Быстрый и понятный процесс 

Заключение

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Выше мы убедились, что регистрация в букмекерской конторе «Бетсити» проходит прозрачно и оперативно. Дополнив её процедурой верификации, пользователь может в полной мере погрузиться в игровой процесс. Также уместно использовать промокоды «Бетсити» и другие бонусные предложения, которые открывают доступ, например, к фрибету при регистрации. 

Часто задаваемые вопросы

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Даёт ли букмекер бонус за регистрацию?

Да, мы рассказали о нём выше и предоставили ссылку на текст, где подробно описаны условия его получения. Также актуальные бонусы «Бетсити» вы найдете на нашем сайте или на «Рейтинге Букмекеров».

Есть ли у букмекера возможность упрощённой регистрации?

Нет, но Betcity предлагает несколько способов пройти процедуру идентификации. Например, сделать это можно через сайт (упрощённый вариант), на портале Госуслуг или с помощью видеозвонка, который заказывается через специальный виджет на странице букмекерской конторы.

Какие документы потребуются для регистрации?

Паспорт гражданина Российской Федерации, а также ИНН или СНИЛС.

Могу ли я зарегистрироваться через социальные сети?

Нет, такая функция в легальной букмекерской конторе «Бетсити» не предусмотрена.

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Нужно ли проходить верификацию в «Бетсити»?

Да, выше мы не раз говорили об этом процессе. Процедура идентификации пользователей обязательна для лицензированных БК, в число которых входит «Бетсити».

Обязательно ли регистрироваться в ЦУПИС для игры в «Бетсити»?

Да, так как все финансовые транзакции контора Betcity проводит через Центр учёта переводов интерактивных ставок.

    | Ранее по теме: БК «Бетсити»: бонусы – актуальные фрибеты, промокоды и акции

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