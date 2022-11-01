Регистрация в БК «Бетсити» – пошаговая инструкция

Регистрация в букмекерской конторе «Бетсити» доступна и с мобильных гаджетов. Сделать это можно как через интернет-браузер, так и с помощью приложения легальной БК.

Регистрация в мобильной версии сайта

Алгоритм идентичен десктопному – с той лишь разницей, что при переходе на официальный сайт автоматически откроется его версия для гаджетов. Кратко повторим порядок действий для регистрации в мобильной версии:

Зайдите на официальный сайт БК Betcity. Нажмите на красную кнопку «Регистрация» в верхней части экрана. Заполните форму с учётными данными. Подтвердите номер телефона через СМС.

Через мобильное приложение

Процедура регистрации через мобильное приложение не менее проста. Скачать «Бетсити» можно и без личного аккаунта в системе букмекерской конторы, но нюансы процесса зависят от операционной системы.

Android

Приложения даже легальных БК недоступны в Google Play из-за политики организации в отношении азартных игр. Поэтому для скачивания продукта и регистрации в «Бетсити» используйте следующую памятку:

Зайдите на официальный сайт конторы. Перейдите в раздел «Приложения» через соответствующую кнопку на странице. Выберите версию для Android и активируйте скачивание apk-файла. По завершении процесса используйте файл для установки приложения.

Вероятно, вам потребуется одобрить работу неизвестного источника через настройки безопасности устройства. Через установленное приложение вы легко сможете пройти процедуру регистрации по аналогии с десктопной и мобильной версиями сайта.

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iOS

«Бетсити» предлагает скачать мобильное приложение и на «яблочные устройства» – но при версии не старше iOS 11.0. Что нужно сделать для этого?

Зайдите в магазин приложений App Store. Найдите через поиск приложение БК «Бетсити». Нажмите на кнопку «Загрузить». По завершении скачивания воспользуйтесь активированным приложением.

Регистрация проходит по раскрытому выше алгоритму.

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