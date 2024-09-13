Страховка первой ставки до 3000 рублей по промокоду от «Бетсити»

Партнерский проект
Букмекерская компания «Бетсити» предлагает новым клиентам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» застраховать свою первую ставку в конторе. Досаду от неудачи беттору скрасит фрибет до 3000 рублей.
+ Понятные условия акции.
+ Бесплатную ставку можно использовать для заключения пари на любые события.
+ Фрибет полагается вне зависимости от исхода первой ставки.
- Бонус положен только новым клиентам конторы.
- Ограничение по коэффициенту бесплатной ставки (не выше 3.00).
Если первая ставка не сыграет, букмекер вернет ее номинал полностью в виде бонуса, не превышающего 3000 рублей.
Полученный фрибет следует использовать в течение 10 дней с момента начисления. Квалифицирующими считаются пари с коэффициентом не выше 3,00.
Страховка ставки нередко встречается у респектабельных букмекерских контор. У некоторых эта опция подразумевает компенсацию за один неверный исход в комбинированном пари. В нашем случае застраховать можно и одинар.
|Букмекер
|Бонус
|Условия получения
|PARI
|Полный возврат суммы ставки
|Минимум шесть событий в экспрессе, коэффициент каждого — не менее 1,60. Страховка при одном проигрышном маркете
|FONBET
|Полный возврат суммы ставки
|Минимум шесть событий в экспрессе, коэффициент каждого — не менее 1,60. Страховка при одном проигрышном маркете
Страховка ставки позволяет минимизировать финансовые потери от первого опыта игры в букмекерской конторе. «Бетсити» возместит фрибетом дебютную неудачу.
1. Условия участия в акции
1.1 Для участия необходимо:
1.1.1. Пройти регистрацию и идентификацию в мобильном приложении в период проведения акции.
1.1.2. Ввести промокод в личном кабинете мобильного приложения «SAVE3» в период проведения акции до заключения первого пари.
1.1.3. Заключить пари согласно условиям п. 3.1.
1.2. Активировать промокод можно двумя способами:
1.2.1. Автоматическая активация:
Кнопка «ЗАБРАТЬ БОНУС» на Странице акции – скачать приложение «Бетсити» - Регистрация.
1.2.2. Ручная активация:
В разделе «Промокоды» основного меню или «Пополнить счет» - «Бонус» в мобильном приложении или на Сайте Организатора – «Промокод».
1.3. Участие в акции могут принять только новые клиенты. Участие в акции для клиента начинается с момента активации промокода. Акция проходит только в мобильном приложении.
2. Сроки и место проведения
2.1. Акция проводится с 25.07.2023 (00:00:00МСК) по 31.12.2025 (23:59:59МСК) в мобильном приложении «Бетсити».
3. Механика акции
3.1 В Акции участвует первое пари вида «одинар» или «экспресс» с максимальным общим коэффициентом не более 3.00, заключенное участником акции на сайте или в мобильном приложении после активации промокода и исход событий, по которым наступил и результат, по которым был рассчитан в период проведения Акции.
3.2. Срок действия промокодов после их активации составляет 10 дней.
3.3. В случае если первое пари п. 3.1. рассчитано проигрышем, то в течение 24 часов на Бонусный счет участника зачисляется Фрибет номиналом равный 100% от суммы первого пари, но не более 3 000 рублей.
3.4. В Акции не участвуют пари со статусами «возврат», «выкуп» пари рассчитанные с коэффициентом 1.00, пари заключенные с использованием Фрибета, а также пари, исход события по которым не наступил и результат не был рассчитан в период проведения Акции.
3.5. Участник может получить Фрибет единожды в соответствии с настоящими Правилами.
3.6. Воспользоваться Фрибетом можно на общих условиях использования бонусных средств, описанных в п. 3.7–3.10. и в п. 6.6.–6.11 настоящих правил.
3.7. Срок действие Фрибетов – 7 суток с момента зачисления. По истечении срока неиспользованный̆ остаток начисленного Фрибета сгорает.
3.8. Максимальный̆ коэффициент на использование фрибета – 3,00.
3.9. Начисление Фрибета на бонусный счет будет производиться только после авторизации в мобильном приложении и в соответствии с п. 3.3.
3.10. Заключение пари с использованием Фрибета по Акции будет доступно только в мобильном приложении и разделение суммы фрибета на несколько пари не допускается.
3.11. Получение фрибета по данной акции исключает получение других приветственных фрибетов для новых клиентов, если не указано иное в правилах отдельных акций.
4. Призовой фонд
4.1. Призовой фонд акции формируется за счет Организатора акции и состоит из суммы фрибетов, зачисленных на бонусные счета участников, в рамках настоящей акции.
5. Дополнительные положения
5.1. В случае выявления факта мошенничества, злоупотребления бонусным предложением, организатор вправе прекратить участие таких клиентов в акции. В этих случаях остаток на бонусном счете аннулируется.
5.2. Один бонусный счет доступен для одного пользователя (на одну семью, один адрес, один компьютер, одно мобильное устройство, общий̆ IP-адрес, на любые одинаковые данные аккаунта, как адрес e-mail, банковский счёт, информация о кредитной карте, аккаунт платёжной системы). Любое нарушение правил акции ведёт к аннулированию участия, а также к принятию дополнительных мер, направленных на предотвращение подобных действий̆.
5.3. Организатор вправе изменить условия и сроки проведения акции без предварительного уведомления. Досрочно акция не может быть прекращена.
5.4. При выявлении расхождений условий Акции и рекламных материалов, распространяемых в рамках данной акции, применяются условия Акции.
5.5. Принимая участие в акции, участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная ими для целей проведения акции информация (в том числе их персональные данные) может обрабатываться как Организатором акции, а также уполномоченными им лицами, в том числе с применением автоматизированных средств обработки данных, согласно федеральному закону № 152-ФЗ «О защите персональных данных». Отозвать согласие на обработку персональных данных Участник может в любое время, направив на юридический адрес Организатора письменный отзыв такого согласия. Согласие на обработку персональных данных в целях участия в акции будет считаться отозванным, через три рабочих дня с момента его получения Организатором. В случае получения Отзыва согласия участника акции Организатором, то участник акции считается прекратившим участие в Акции
6. Термины и определения
6.1. Организатор – Общество с ограниченной̆ ответственностью «Фортуна», ОГРН 1026103270280 ИНН 6164205110, лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах (услуга по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше) №Л027-00108-61/00395481 от 30 июня 2009 года).
6.2. Страница акции - promote.betcity.ru/savebet
6.3. Сайт Организатора – интернет-сайт https://betcity.ru/ru/или https://m.betcity.ru/ru/.
6.4. Общие правила приёма интерактивных ставок, выплаты выигрышей и заключения пари https://betcity.ru/ru/rules#1.
6.5. Участник – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, принимающее и выполнившее условия акции и Общих правил.
6.6. Пари – основанное на риске соглашение о выигрыше, заключённое между клиентом и букмекерской конторой̆, согласно установленным Общим правилам.
6.7. Бонусный счет – счет, предназначенный̆ для зачисления бонусных средств за выполнение условий различных маркетинговых мероприятий, программ лояльности, акций. Один бонус на бонусном счете равен одному рублю. Бонусный счет не предусматривает снятие бонусов и конвертацию в рубли и доступен только для совершения пари.
6.8. Пари за бонусы – пари, совершаемые клиентом за счет бонусных средств с бонусного счета.
6.9. Фрибет – бонусные средства, зачисляемые участнику акции на бонусный счет, по факту выполнения условий акции.
6.10. Выигрыш по пари за бонусные средства переводится на основной̆ счет в виде чистого выигрыша – за минусом суммы бонусных средств, использованных при заключении пари.
6.11. При накоплении на бонусном счете фрибетов с различными сроками действия в первую очередь при постановке пари за бонусные средства списываются бонусные средства с ближайшим сроком сгорания.
6.12. Мобильное приложение — программное обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, разработанное для конкретной платформы (iOS, Android, Windows Phone и т. д.)https://betcity.ru/ru/apps
[i]Акция проводится в рамках программы лояльности.
Страховка подразумевает компенсацию проигранных при первом пари средств. В “Бетсити” потолок компенсации составляет 3 000 рублей. На вторую, третью и т.д. попытки опция уже распространяется.
Прямо сейчас в “Бетсити” доступен бонус до 100 000 рублей для новых клиентов за регистрацию и пополнение игрового счета.
Да, Betcity работает исключительно в легальном поле, в соответствии с законодательством РФ.
Для начисления и дальнейшего использования страхового фрибета коэффициент события не должен превышать 3.00.
Партнерский проект