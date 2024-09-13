Страховка первой ставки до 3000 рублей по промокоду от «Бетсити»

1. Условия участия в акции

1.1 Для участия необходимо:

1.1.1. Пройти регистрацию и идентификацию в мобильном приложении в период проведения акции.

1.1.2. Ввести промокод в личном кабинете мобильного приложения «SAVE3» в период проведения акции до заключения первого пари.

1.1.3. Заключить пари согласно условиям п. 3.1.

1.2. Активировать промокод можно двумя способами:

1.2.1. Автоматическая активация:

Кнопка «ЗАБРАТЬ БОНУС» на Странице акции – скачать приложение «Бетсити» - Регистрация.

1.2.2. Ручная активация:

В разделе «Промокоды» основного меню или «Пополнить счет» - «Бонус» в мобильном приложении или на Сайте Организатора – «Промокод».

1.3. Участие в акции могут принять только новые клиенты. Участие в акции для клиента начинается с момента активации промокода. Акция проходит только в мобильном приложении.

2. Сроки и место проведения

2.1. Акция проводится с 25.07.2023 (00:00:00МСК) по 31.12.2025 (23:59:59МСК) в мобильном приложении «Бетсити».

3. Механика акции

3.1 В Акции участвует первое пари вида «одинар» или «экспресс» с максимальным общим коэффициентом не более 3.00, заключенное участником акции на сайте или в мобильном приложении после активации промокода и исход событий, по которым наступил и результат, по которым был рассчитан в период проведения Акции.

3.2. Срок действия промокодов после их активации составляет 10 дней.

3.3. В случае если первое пари п. 3.1. рассчитано проигрышем, то в течение 24 часов на Бонусный счет участника зачисляется Фрибет номиналом равный 100% от суммы первого пари, но не более 3 000 рублей.

3.4. В Акции не участвуют пари со статусами «возврат», «выкуп» пари рассчитанные с коэффициентом 1.00, пари заключенные с использованием Фрибета, а также пари, исход события по которым не наступил и результат не был рассчитан в период проведения Акции.

3.5. Участник может получить Фрибет единожды в соответствии с настоящими Правилами.

3.6. Воспользоваться Фрибетом можно на общих условиях использования бонусных средств, описанных в п. 3.7–3.10. и в п. 6.6.–6.11 настоящих правил.

3.7. Срок действие Фрибетов – 7 суток с момента зачисления. По истечении срока неиспользованный̆ остаток начисленного Фрибета сгорает.

3.8. Максимальный̆ коэффициент на использование фрибета – 3,00.

3.9. Начисление Фрибета на бонусный счет будет производиться только после авторизации в мобильном приложении и в соответствии с п. 3.3.

3.10. Заключение пари с использованием Фрибета по Акции будет доступно только в мобильном приложении и разделение суммы фрибета на несколько пари не допускается.

3.11. Получение фрибета по данной акции исключает получение других приветственных фрибетов для новых клиентов, если не указано иное в правилах отдельных акций.

4. Призовой фонд

4.1. Призовой фонд акции формируется за счет Организатора акции и состоит из суммы фрибетов, зачисленных на бонусные счета участников, в рамках настоящей акции.

5. Дополнительные положения

5.1. В случае выявления факта мошенничества, злоупотребления бонусным предложением, организатор вправе прекратить участие таких клиентов в акции. В этих случаях остаток на бонусном счете аннулируется.

5.2. Один бонусный счет доступен для одного пользователя (на одну семью, один адрес, один компьютер, одно мобильное устройство, общий̆ IP-адрес, на любые одинаковые данные аккаунта, как адрес e-mail, банковский счёт, информация о кредитной карте, аккаунт платёжной системы). Любое нарушение правил акции ведёт к аннулированию участия, а также к принятию дополнительных мер, направленных на предотвращение подобных действий̆.

5.3. Организатор вправе изменить условия и сроки проведения акции без предварительного уведомления. Досрочно акция не может быть прекращена.

5.4. При выявлении расхождений условий Акции и рекламных материалов, распространяемых в рамках данной акции, применяются условия Акции.

5.5. Принимая участие в акции, участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная ими для целей проведения акции информация (в том числе их персональные данные) может обрабатываться как Организатором акции, а также уполномоченными им лицами, в том числе с применением автоматизированных средств обработки данных, согласно федеральному закону № 152-ФЗ «О защите персональных данных». Отозвать согласие на обработку персональных данных Участник может в любое время, направив на юридический адрес Организатора письменный отзыв такого согласия. Согласие на обработку персональных данных в целях участия в акции будет считаться отозванным, через три рабочих дня с момента его получения Организатором. В случае получения Отзыва согласия участника акции Организатором, то участник акции считается прекратившим участие в Акции

6. Термины и определения

6.1. Организатор – Общество с ограниченной̆ ответственностью «Фортуна», ОГРН 1026103270280 ИНН 6164205110, лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах (услуга по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше) №Л027-00108-61/00395481 от 30 июня 2009 года).

6.2. Страница акции - promote.betcity.ru/savebet

6.3. Сайт Организатора – интернет-сайт https://betcity.ru/ru/или https://m.betcity.ru/ru/.

6.4. Общие правила приёма интерактивных ставок, выплаты выигрышей и заключения пари https://betcity.ru/ru/rules#1.

6.5. Участник – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, принимающее и выполнившее условия акции и Общих правил.

6.6. Пари – основанное на риске соглашение о выигрыше, заключённое между клиентом и букмекерской конторой̆, согласно установленным Общим правилам.

6.7. Бонусный счет – счет, предназначенный̆ для зачисления бонусных средств за выполнение условий различных маркетинговых мероприятий, программ лояльности, акций. Один бонус на бонусном счете равен одному рублю. Бонусный счет не предусматривает снятие бонусов и конвертацию в рубли и доступен только для совершения пари.

6.8. Пари за бонусы – пари, совершаемые клиентом за счет бонусных средств с бонусного счета.

6.9. Фрибет – бонусные средства, зачисляемые участнику акции на бонусный счет, по факту выполнения условий акции.

6.10. Выигрыш по пари за бонусные средства переводится на основной̆ счет в виде чистого выигрыша – за минусом суммы бонусных средств, использованных при заключении пари.

6.11. При накоплении на бонусном счете фрибетов с различными сроками действия в первую очередь при постановке пари за бонусные средства списываются бонусные средства с ближайшим сроком сгорания.

6.12. Мобильное приложение — программное обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, разработанное для конкретной платформы (iOS, Android, Windows Phone и т. д.)https://betcity.ru/ru/apps

[i]Акция проводится в рамках программы лояльности.