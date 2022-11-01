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1 ноября 7:20ГлавнаяБаза знаний

Регистрация в БК «Фонбет» – пошаговая инструкция

Как за несколько минут стать клиентом одного из лучших букмекеров России?
Александр Бокулёв

По итогам последней международной премии «РБ» именно «Фонбет» признали лучшим букмекером года. Высокий уровень компании определяется в том числе широкой аудиторией, которая постоянно растёт. Собираетесь стать одним из клиентов БК? Разбираемся, как проходит регистрация в «Фонбет» и какие бонусы получают новые игроки. 

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Правила регистрации нового счёта в «Фонбет»

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Бесплатная регистрация в системе БК «Фонбет» доступна для совершеннолетних пользователей с российским номером телефона. Это объясняется действующим законодательством, актуальным для легальных букмекерских контор России. При этом компания позволяет создать новый счёт не только россиянам, но и гражданам других государств – в таких случаях могут потребоваться миграционная карта, подтверждение права на пребывание.

Регистрация на официальном сайте букмекерской конторы

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Если условия регистрации соблюдены, то сам процесс не должен вызывать трудностей. Он состоит из нескольких простых шагов:

  1. Зайдите с компьютера или ноутбука на официальный сайт БК (fon.bet).
  2. Нажмите кнопку «Регистрация» красного цвета в правом верхнем углу экрана.
  3. Заполните форму, придумайте подходящий пароль.
  4. Подтвердите согласие с правилами и обработкой персональных данных.
Регистрация Фонбет скрин.

Отметим, что бывают случаи когда промокод за регистрацию  - «Фонбет» предлагает использовать как раз на этапе регистрации – разумеется, при их наличии.

Актуальные промокоды легальных букмекеров

Как зарегистрироваться с мобильного телефона в «Фонбет»

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Регистрация на официальном сайте в мобильной версии столь же понятна, как на десктопе. Есть и альтернативный вариант – сразу скачать приложение и создать профиль через него. Рассмотрим подробнее оба сценария.

Регистрация в мобильной версии сайта

Чтобы стать клиентом букмекерской конторы через мобильную версию сайта, сделайте следующее:

  1. Зайдите на БК «Фонбет» в браузере смартфона, и автоматически загрузится мобильная страница сайта.
  2. Либо нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу главной страницы, либо воспользуйтесь аналогичной плашкой во всплывающем меню слева.
  3. Введите учётные данные, придумайте пароль, согласно требованиям безопасности.
  4. Подтвердите телефонный номер и согласие с политикой ресурса.

Через мобильное приложение

Онлайн-регистрация с помощью мобильного приложения тоже проста, но требует загрузки этого продукта на ваш гаджет. В зависимости от операционной системы – Android или iOS – алгоритм будет содержать некоторые нюансы.

Android

Скачать мобильное приложение Fonbet из Google Play невозможно из-за ограничений контента, связанного с азартными развлечениями. Поэтому бесплатная регистрация подразумевает следующие действия:

  1. Зайдите на официальный сайт БК «Фонбет».
  2. Найдите раздел «Приложения»: через верхнюю панель в десктопной версии сайта или через меню – в мобильной.
  3. Скачайте apk-файл для Android.
  4. Используйте его для активации приложения.
  5. Пройдите процедуру регистрации по указанной в прошлых разделах схеме.

Имейте в виду, что система наверняка попросит разрешить установку из неизвестного источника – по завершении процесса настройки безопасности можно вернуть в прежнее состояние.

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iOS

Для скачивания мобильного приложения букмекерской конторы «Фонбет» на «яблочные» гаджеты необходима версия iOS 10.0 или новее. Если это ваш случай, то следуйте такому алгоритму:

  1. Найдите в App Store приложение БК «Фонбет».
  2. Нажмите кнопку «Загрузить».
  3. Откройте установленное приложение и пройдите процедуру регистрации.

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Регистрация через Госуслуги

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Если говорить корректно, то таким способом доступна не сама онлайн-регистрация, а процедура верификации, необходимая для полного погружения в игровой процесс. При наличии подтверждённого аккаунта в государственной системе достаточно выбрать в личном кабинете пункт «Идентификация через Госуслуги». 

Далее действуйте согласно появившейся инструкции. Система поможет через Госуслуги синхронизировать аккаунты в БК «Фонбет» и ЦУПИС – Едином центре учёта переводов интерактивных ставок.

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Вход в личный кабинет после регистрации

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Регистрация на официальном сайте или в мобильном приложении прошла успешно? Можете сразу легко попасть в личный кабинет. Для этого нажмите кнопку «Вход» в верхней части экрана и используйте собственные учётные данные. Пароль можно сохранить в электронной связке и при необходимости восстановить с помощью специальной формы.

Какие бонусы можно получить после регистрации в «Фонбет»

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Бонусы и акции «Фонбет» традиционно включают интересные предложения для действующих игроков. Естественно, букмекер предлагает также специальную программу для новых пользователей. Фрибет за регистрацию без депозита через мобильное приложение составляет 2 тысячи рублей – эту опцию БК «Фонбет» называет «Овечкин договорился», отсылая к своему главному амбассадору. 

Также есть бонус за регистрацию и первый депозит. Легальный букмекер предлагает пополнить счёт на сумму от 500 рублей и получить до 15 тысяч рублей фрибетами.

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Какие есть плюсы и минусы регистрации в БК «Фонбет»

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Какие есть плюсы и минусы регистрации в БК «Фонбет»
ПлюсыМинусы
Полный доступ к игровому процессу (после верификации)Необходимость процедуры идентификации
Финансовые гарантии от одного из самых надёжных легальных букмекеров страны 
Доступ к большому выбору видеотрансляций 
Бонус за регистрацию 

Заключение

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Легальная букмекерская контора «Фонбет» предлагает новым пользователям простую механику создания личного кабинета. Бесплатная регистрация возможна как с компьютера, так и через другие гаджеты – в том числе, с помощью мобильного приложения. Процесс занимает мало времени и доступен не только для граждан Российской Федерации.

После регистрации в «Фонбет» для полноценной игры и проведения финансовых операций нужна верификация аккаунта. Процедура идентификации может идти по двум сценариям: упрощённому (паспорт или профиль на Госуслугах) либо основному (подтверждение личности в салоне Contact или клубе БК «Фонбет»).

Часто задаваемые вопросы

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Даёт ли букмекер фрибет при регистрации?

Да. Подробнее о бонусных предложениях БК «Фонбет» после регистрации мы рассказали выше в материале.

Есть ли у букмекера возможность упрощённой регистрации?

Да. Упрощённая процедура верификации выполняется с помощью паспортных данных или подтверждённого аккаунта на Госуслугах. В таком случае лимит одной операции в профиле букмекерской конторы «Фонбет» составляет 60 тысяч рублей (против 595 тысяч рублей при основном статусе).

Какие документы потребуются для регистрации?

Российский или иностранный паспорт. От граждан других государств могут потребоваться миграционная карта и документы по месту пребывания.

Могу ли я зарегистрироваться через социальные сети?

Такая функция у легальной букмекерской конторы «Фонбет» отсутствует.

Какой промокод при регистрации на «Фонбет»?

Специальные предложения БК Fonbet регулярно обновляются. Чтобы узнать актуальные промокоды «Фонбет», воспользуйтесь официальной информацией букмекерской конторы.

Даёт ли букмекер бонус при регистрации?

Да. Ранее в данном материале мы рассказали про фрибет при регистрации и другие предложения БК «Фонбет».

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Нужно ли проходить верификацию в «Фонбет»?

Процедура идентификации – обязательное условие для игры в легальной букмекерской конторе России и совершения финансовых операций.

Обязательно ли регистрироваться в ЦУПИС для игры в «Фонбет»?

Да, пользователи легальных БК должны иметь и аккаунт в Центре учёта приёма интерактивных ставок.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

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