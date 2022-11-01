Регистрация в БК «Фонбет» – пошаговая инструкция

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По итогам последней международной премии «РБ» именно «Фонбет» признали лучшим букмекером года. Высокий уровень компании определяется в том числе широкой аудиторией, которая постоянно растёт. Собираетесь стать одним из клиентов БК? Разбираемся, как проходит регистрация в «Фонбет» и какие бонусы получают новые игроки.
ПЕРЕЙТИ НА САЙТ БК FONBET
Бесплатная регистрация в системе БК «Фонбет» доступна для совершеннолетних пользователей с российским номером телефона. Это объясняется действующим законодательством, актуальным для легальных букмекерских контор России. При этом компания позволяет создать новый счёт не только россиянам, но и гражданам других государств – в таких случаях могут потребоваться миграционная карта, подтверждение права на пребывание.
Если условия регистрации соблюдены, то сам процесс не должен вызывать трудностей. Он состоит из нескольких простых шагов:
Отметим, что бывают случаи когда промокод за регистрацию - «Фонбет» предлагает использовать как раз на этапе регистрации – разумеется, при их наличии.
Регистрация на официальном сайте в мобильной версии столь же понятна, как на десктопе. Есть и альтернативный вариант – сразу скачать приложение и создать профиль через него. Рассмотрим подробнее оба сценария.
Чтобы стать клиентом букмекерской конторы через мобильную версию сайта, сделайте следующее:
Онлайн-регистрация с помощью мобильного приложения тоже проста, но требует загрузки этого продукта на ваш гаджет. В зависимости от операционной системы – Android или iOS – алгоритм будет содержать некоторые нюансы.
Android
Скачать мобильное приложение Fonbet из Google Play невозможно из-за ограничений контента, связанного с азартными развлечениями. Поэтому бесплатная регистрация подразумевает следующие действия:
Имейте в виду, что система наверняка попросит разрешить установку из неизвестного источника – по завершении процесса настройки безопасности можно вернуть в прежнее состояние.
Лучшие букмекерские конторы на Android в 2024 году
iOS
Для скачивания мобильного приложения букмекерской конторы «Фонбет» на «яблочные» гаджеты необходима версия iOS 10.0 или новее. Если это ваш случай, то следуйте такому алгоритму:
Если говорить корректно, то таким способом доступна не сама онлайн-регистрация, а процедура верификации, необходимая для полного погружения в игровой процесс. При наличии подтверждённого аккаунта в государственной системе достаточно выбрать в личном кабинете пункт «Идентификация через Госуслуги».
Далее действуйте согласно появившейся инструкции. Система поможет через Госуслуги синхронизировать аккаунты в БК «Фонбет» и ЦУПИС – Едином центре учёта переводов интерактивных ставок.
Регистрация на официальном сайте или в мобильном приложении прошла успешно? Можете сразу легко попасть в личный кабинет. Для этого нажмите кнопку «Вход» в верхней части экрана и используйте собственные учётные данные. Пароль можно сохранить в электронной связке и при необходимости восстановить с помощью специальной формы.
Бонусы и акции «Фонбет» традиционно включают интересные предложения для действующих игроков. Естественно, букмекер предлагает также специальную программу для новых пользователей. Фрибет за регистрацию без депозита через мобильное приложение составляет 2 тысячи рублей – эту опцию БК «Фонбет» называет «Овечкин договорился», отсылая к своему главному амбассадору.
Также есть бонус за регистрацию и первый депозит. Легальный букмекер предлагает пополнить счёт на сумму от 500 рублей и получить до 15 тысяч рублей фрибетами.
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|Какие есть плюсы и минусы регистрации в БК «Фонбет»
|Плюсы
|Минусы
|Полный доступ к игровому процессу (после верификации)
|Необходимость процедуры идентификации
|Финансовые гарантии от одного из самых надёжных легальных букмекеров страны
|Доступ к большому выбору видеотрансляций
|Бонус за регистрацию
Легальная букмекерская контора «Фонбет» предлагает новым пользователям простую механику создания личного кабинета. Бесплатная регистрация возможна как с компьютера, так и через другие гаджеты – в том числе, с помощью мобильного приложения. Процесс занимает мало времени и доступен не только для граждан Российской Федерации.
После регистрации в «Фонбет» для полноценной игры и проведения финансовых операций нужна верификация аккаунта. Процедура идентификации может идти по двум сценариям: упрощённому (паспорт или профиль на Госуслугах) либо основному (подтверждение личности в салоне Contact или клубе БК «Фонбет»).
Да. Подробнее о бонусных предложениях БК «Фонбет» после регистрации мы рассказали выше в материале.
Да. Упрощённая процедура верификации выполняется с помощью паспортных данных или подтверждённого аккаунта на Госуслугах. В таком случае лимит одной операции в профиле букмекерской конторы «Фонбет» составляет 60 тысяч рублей (против 595 тысяч рублей при основном статусе).
Российский или иностранный паспорт. От граждан других государств могут потребоваться миграционная карта и документы по месту пребывания.
Такая функция у легальной букмекерской конторы «Фонбет» отсутствует.
Специальные предложения БК Fonbet регулярно обновляются. Чтобы узнать актуальные промокоды «Фонбет», воспользуйтесь официальной информацией букмекерской конторы.
Да. Ранее в данном материале мы рассказали про фрибет при регистрации и другие предложения БК «Фонбет».
ДО 17 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Процедура идентификации – обязательное условие для игры в легальной букмекерской конторе России и совершения финансовых операций.
Да, пользователи легальных БК должны иметь и аккаунт в Центре учёта приёма интерактивных ставок.