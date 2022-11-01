Регистрация в БК «Фонбет» – пошаговая инструкция

Регистрация на официальном сайте в мобильной версии столь же понятна, как на десктопе. Есть и альтернативный вариант – сразу скачать приложение и создать профиль через него. Рассмотрим подробнее оба сценария.

Регистрация в мобильной версии сайта

Чтобы стать клиентом букмекерской конторы через мобильную версию сайта, сделайте следующее:

Зайдите на БК «Фонбет» в браузере смартфона, и автоматически загрузится мобильная страница сайта. Либо нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу главной страницы, либо воспользуйтесь аналогичной плашкой во всплывающем меню слева. Введите учётные данные, придумайте пароль, согласно требованиям безопасности. Подтвердите телефонный номер и согласие с политикой ресурса.

Через мобильное приложение

Онлайн-регистрация с помощью мобильного приложения тоже проста, но требует загрузки этого продукта на ваш гаджет. В зависимости от операционной системы – Android или iOS – алгоритм будет содержать некоторые нюансы.

Android

Скачать мобильное приложение Fonbet из Google Play невозможно из-за ограничений контента, связанного с азартными развлечениями. Поэтому бесплатная регистрация подразумевает следующие действия:

Зайдите на официальный сайт БК «Фонбет». Найдите раздел «Приложения»: через верхнюю панель в десктопной версии сайта или через меню – в мобильной. Скачайте apk-файл для Android. Используйте его для активации приложения. Пройдите процедуру регистрации по указанной в прошлых разделах схеме.

Имейте в виду, что система наверняка попросит разрешить установку из неизвестного источника – по завершении процесса настройки безопасности можно вернуть в прежнее состояние.

Лучшие букмекерские конторы на Android в 2024 году

iOS

Для скачивания мобильного приложения букмекерской конторы «Фонбет» на «яблочные» гаджеты необходима версия iOS 10.0 или новее. Если это ваш случай, то следуйте такому алгоритму:

Найдите в App Store приложение БК «Фонбет». Нажмите кнопку «Загрузить». Откройте установленное приложение и пройдите процедуру регистрации.

Лучшие букмекерские конторы на iOS в 2024 году