Как получить до 15 000 рублей новым игрокам от «Фонбета»?

Партнерский проект
Чтобы принять участие в этой акции, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении букмекера. После этого вам будет начислен фрибет, размер которого определяется случайным образом. Доступные номиналы: 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 7000, 10 000 или 15 000 рублей.
Бонус начисляется в течение 48 часов с момента регистрации. Полученный фрибет действует семь дней для ординар-ставок на любое событие с коэффициентом не выше 3,00.
В случае успеха такой ставки на счет пользователя поступает сумма выигрыша за вычетом номинала фрибета.
+ Простая механика получения бонуса
+ Высокий максимальный размер фрибета относительно рынка
+ Отсутствие условий по отыгрышу
- В акции могут принять участие только новые пользователи «Фонбет»
«Фонбет» постоянно совершенствует свою программу лояльности для привлечения новых клиентов и сохранения постоянных. Welcome бонус конторы один из самых привлекательных на рынке. (Какая бк контора лучшая, читайте на сайте Рейтинг Букмекеров).
Партнерский проект