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8 декабря 13:34ГлавнаяБонусы
БК Фонбет
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Как получить до 15 000 рублей новым игрокам от «Фонбета»?

Бонусы капают даже после проигранных пари
Валентин Васильев
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Легальный российский букмекер «Фонбет» поощряет новых игроков бонусом - от 500 до 15 тысяч рублей.

Как использовать?

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Чтобы принять участие в этой акции, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении букмекера. После этого вам будет начислен фрибет, размер которого определяется случайным образом. Доступные номиналы: 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 7000, 10 000 или 15 000 рублей.

Бонус начисляется в течение 48 часов с момента регистрации. Полученный фрибет действует семь дней для ординар-ставок на любое событие с коэффициентом не выше 3,00.

В случае успеха такой ставки на счет пользователя поступает сумма выигрыша за вычетом номинала фрибета.

Плюсы и минусы

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+ Простая механика получения бонуса

+ Высокий максимальный размер фрибета относительно рынка

+ Отсутствие условий по отыгрышу

 

- В акции могут принять участие только новые пользователи «Фонбет»

Заключение

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«Фонбет» постоянно совершенствует свою программу лояльности для привлечения новых клиентов и сохранения постоянных. Welcome бонус конторы один из самых привлекательных на рынке. (Какая бк контора лучшая, читайте на сайте Рейтинг Букмекеров).

Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

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