Как получить до 15 000 рублей новым игрокам от «Фонбета»?

Чтобы принять участие в этой акции, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении букмекера. После этого вам будет начислен фрибет, размер которого определяется случайным образом. Доступные номиналы: 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 7000, 10 000 или 15 000 рублей.

Бонус начисляется в течение 48 часов с момента регистрации. Полученный фрибет действует семь дней для ординар-ставок на любое событие с коэффициентом не выше 3,00.

В случае успеха такой ставки на счет пользователя поступает сумма выигрыша за вычетом номинала фрибета.