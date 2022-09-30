Как получить бонусы за регистрацию в БК в 2025 году?

Партнерский проект
В последние годы в России открылось сразу несколько легальных букмекерских контор – в дополнение к авторитетным «ветеранам» бизнеса. Конкуренция на рынке неумолимо растет и требует от участников все большей изобретательности в привлечении клиентов. Сегодня мы рассмотрим один из наиболее популярных букмекерских инструментов для завоевания аудитории – бонус за регистрацию (он же приветственный бонус). Расскажем, в чем суть этих акций, и выделим основные конторы с бонусом при регистрации. Вперед!
Для вашего удобства наша редакция проверила и сделала сводную таблицу актуальных бездепозитных бонусов:
Бонусы за регистрацию в БК – это, по сути, подарок букмекера новому игроку. Подарки эти бывают двух видов – приветственный фрибет или энная сумма на бонусном счете пользователя. Но есть нюанс. Фрибетами можно пользоваться при нулевом балансе при ставках с определенным коэффициентом (как правило, не ниже 1.7-1.8), а выводить выигранные средства – только после пополнения счета.
В свою очередь, итоговая сумма на бонусном счету зависит от величины первого депозита, и ее необходимо отыграть в соответствии с правилами акции. Грубо говоря, забрать эти деньги себе, не совершая с ними никаких манипуляций и не рискуя своими собственными средствами, – нельзя. В любом случае, сначала читайте правила начисления и отыгрыша бонусов, а уж после решайте – ваша тема или нет.
Естественно, что активнее всех к бонусным «плюшкам» прибегают молодые, быстро растущие конторы. Но и крупные легальные букмекеры не пренебрегают самым очевидным способом приумножить свою клиентскую базу. Информацию об актуальных бонусах ищите на официальных сайтах букмекеров – как правило, ее размещают на видном месте или в специальных акционных разделах (найти несложно).
Бездепозитный фрибет – одна из самых приятных штук для новичка в беттинге. Это возможность испытать свой провидческий дар и пощекотать себе нервы без риска для собственного кармана. В сущности, беттор заключает пари на средства букмекера, пускай и с некоторыми ограничениями по размеру кэфа или выбору событий. Главное отличие такого бонуса от остальных – пополнять счет для игры не нужно. Внести средства на депозит потребуется после, чтобы получить свой выигрыш.
«Олимп»
До 1500 рублей без пополнения депозита можно получить в «Олимпе». Но заключить пари на всю сумму целиком не получится. В случае проигрыша первого 500-рублевого фрибета букмекер даст второй, а если и он не сыграет – третий. При этом коэффициент ставки должен быть не менее 2 – в противном случае система просто не даст ее сделать.
Обзор букмекерской конторы «Олимп»
«Бетсити»
После процедуры регистрации в мобильных приложениях букмекера «Бетсити» игроку начисляется три фрибета по 500 рублей. Порядок отыгрыша – аналогичный описанному выше.
Обзор букмекерской конторы «Бетсити»
«Фонбет»
А у «Фонбет» эксклюзивный приветственный бонус для пользователей «Рейтинга Букмекеров» – пять фрибетов по 500 рублей, то есть минимум полдесятка беспроигрышных ставок. Правда, отыграть фрибеты нужно в мобильном приложении и с коэффициентом не выше 5,0.
Обзор букмекерской конторы «Фонбет»
Отметим, что получить фрибет за регистрацию без депозита может только зарегистрированный пользователь, прошедший процедуру верификации (подтверждения личности).
Бонус за регистрацию, в отличие от бездепозитного фрибета, без пополнения счета не работает. Как правило, размер приветственного бонуса равен сумме первого депозита. Ниже приведены самые популярные букмекерские конторы, дающие бонус за регистрацию.
Pari
БК «Пари» предлагает новым игрокам до 10000 рублей на счет за регистрацию и первое пополнение от 5000. Но чтобы получить эти деньги фактически, бонус нужно отыграть в 15-кратном размере с коэффициентом не ниже 1,7. Проще говоря, заключить пари не менее чем на 150000 рублей в сумме. Только после этого бонусная «десятка» станет доступной для вывода.
Обзор букмекерской конторы PARI
«Мелбет»
У этой конторы приветственный бонус за регистрацию на официальном сайте равен сумме первого депозита, но не превышает 15000 рублей.
Обзор букмекерской конторы «Мелбет»
BetBoom
До 10000 рублей обещает за регистрацию и BetBoom. Здесь условия для отыгрыша бонуса следующие: сумма ставок должна в 10 раз превышать размер первого депозита, а коэффициент – не ниже 1,9.
Чтобы гарантированно получить приветственный бонус у букмекера, первым делом нужно выяснить, а есть ли они у конторы в принципе. Информацию такого рода компании зачастую размещают на видном месте как на официальном сайте, так и в мобильных приложениях. Если бонус предусмотрен, порядок действий обычно такой:
Чтобы вывести бонус, его необходимо отыграть в соответствии с правилами конкретного букмекера (у каждого они разные, поэтому условия акции изучите до участия, а не после).
Если же вы удачно «прокрутили» бездепозитный фрибет, вывести его можно будет после первого пополнения счета.
Онлайн рейтинг: лучшие букмекерские конторы в России в 2024 году
В погоне за новой клиентурой букмекерские конторы предлагают все более заманчивые акции новым пользователям. Но не спешите вестись на крупные суммы с рекламных баннеров. Сначала изучите правила получения и использования бонусов. Для новичка бездепозитный бонус – это самый безопасный способ проверить свою интуицию и знание спорта в букмекерской конторе.
Если бонус представляет собой бездепозитные фрибеты, пополнять счет до начала игры не нужно. А вот денежный бонус при нулевом балансе просто не активируется.
Если ранее игрок уже был зарегистрирован в букмекерской компании и не забрал свой бонус, он не сможет это сделать по прошествии определенного времени.
В настоящее время БК «Леон» предлагает клиентам 25 фрибетов на общую сумму 25000 рублей за регистрацию на официальном сайте. Бонусная программа доступна в мобильной версии сайта и приложениях на iOS и Андроид.
Да, в БК «Фонбет» сейчас действуют две акции для новых игроков: фрибет 3000 рублей за регистрацию и бонус до 15000 за первый депозит.
Партнерский проект