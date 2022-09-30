Как получить бонусы за регистрацию в БК в 2025 году?

Естественно, что активнее всех к бонусным «плюшкам» прибегают молодые, быстро растущие конторы. Но и крупные легальные букмекеры не пренебрегают самым очевидным способом приумножить свою клиентскую базу. Информацию об актуальных бонусах ищите на официальных сайтах букмекеров – как правило, ее размещают на видном месте или в специальных акционных разделах (найти несложно).

Букмекерские конторы с бездепозитным бонусом за регистрацию

Бездепозитный фрибет – одна из самых приятных штук для новичка в беттинге. Это возможность испытать свой провидческий дар и пощекотать себе нервы без риска для собственного кармана. В сущности, беттор заключает пари на средства букмекера, пускай и с некоторыми ограничениями по размеру кэфа или выбору событий. Главное отличие такого бонуса от остальных – пополнять счет для игры не нужно. Внести средства на депозит потребуется после, чтобы получить свой выигрыш.

«Олимп»

До 1500 рублей без пополнения депозита можно получить в «Олимпе». Но заключить пари на всю сумму целиком не получится. В случае проигрыша первого 500-рублевого фрибета букмекер даст второй, а если и он не сыграет – третий. При этом коэффициент ставки должен быть не менее 2 – в противном случае система просто не даст ее сделать.

Обзор букмекерской конторы «Олимп»

«Бетсити»

После процедуры регистрации в мобильных приложениях букмекера «Бетсити» игроку начисляется три фрибета по 500 рублей. Порядок отыгрыша – аналогичный описанному выше.

Обзор букмекерской конторы «Бетсити»

«Фонбет»

А у «Фонбет» эксклюзивный приветственный бонус для пользователей «Рейтинга Букмекеров» – пять фрибетов по 500 рублей, то есть минимум полдесятка беспроигрышных ставок. Правда, отыграть фрибеты нужно в мобильном приложении и с коэффициентом не выше 5,0.

Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

Отметим, что получить фрибет за регистрацию без депозита может только зарегистрированный пользователь, прошедший процедуру верификации (подтверждения личности).

Букмекерские конторы с бонусом за регистрацию

Бонус за регистрацию, в отличие от бездепозитного фрибета, без пополнения счета не работает. Как правило, размер приветственного бонуса равен сумме первого депозита. Ниже приведены самые популярные букмекерские конторы, дающие бонус за регистрацию.

Pari

БК «Пари» предлагает новым игрокам до 10000 рублей на счет за регистрацию и первое пополнение от 5000. Но чтобы получить эти деньги фактически, бонус нужно отыграть в 15-кратном размере с коэффициентом не ниже 1,7. Проще говоря, заключить пари не менее чем на 150000 рублей в сумме. Только после этого бонусная «десятка» станет доступной для вывода.

Обзор букмекерской конторы PARI

«Мелбет»

У этой конторы приветственный бонус за регистрацию на официальном сайте равен сумме первого депозита, но не превышает 15000 рублей.

Обзор букмекерской конторы «Мелбет»

BetBoom

До 10000 рублей обещает за регистрацию и BetBoom. Здесь условия для отыгрыша бонуса следующие: сумма ставок должна в 10 раз превышать размер первого депозита, а коэффициент – не ниже 1,9.

Обзор букмекерской конторы BetBoom