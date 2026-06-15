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Страховка экспресса от БК Лига Ставок: фрибеты на общий призовой фонд в 20 000 000 рублей

Обновлено:
Индивидуально
Бонус
198 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет от БК Лига Ставок за проигранные экспрессы
  • Как отыграть бонус Лиги Ставок по страховке экспресса
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса за страховку экспресса от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер «Лига Ставок» запустил очередную акцию для любителей экспрессов. На этот раз контора предлагает пользователям застраховать все пари. Акция продлится до конца года, но из-за некоторых ограничений БК может завершить ее гораздо раньше.

Как получить фрибет от БК Лига Ставок за проигранные экспрессы

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Для участия в промоакции беттору следует:

1. Зарегистрироваться у букмекера.

2. Собрать экспресс-ставку минимум из 6 событий.

3. Дождаться проигрыша пари.

Если не сыграет 1 исход, а все остальные победят, контора выплатит фрибет. Его начисляют по понедельникам и пятницам. Для автоматического подключения бонуса необходимо добавлять в билет только исходы с коэффициентами от 1.60.

Если бетторы выберут совокупный призовой фонд раньше указанного срока, букмекерская контора закроет участие в акции. 

Как отыграть бонус Лиги Ставок по страховке экспресса

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Букмекер начисляет фрибет на 7 дней. За это время его нужно использовать одним пари на ординар или экспресс с общим итоговым коэффициентом не выше 3.20.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса за страховку экспресса от Лиги Ставок

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Все основные детали бонусного предложения собраны в таблице ниже. 

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.12.2026 (23:59 МСК)

Учтите, что БК может закрыть акцию в любое время. «Ведомости» регулярно проверяют актуальность информации. 

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Автоматическое подключение➖ Фрибеты начисляются по понедельникам и пятницам
➕ Отсутствует минимальный порог для ставки➖ БК может заблокировать участие в акции, если призовой фонд будет исчерпан

Заключение

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БК «Лига Ставок» применила стандартную для себя практику и ограничила суммарный призовой фонд акции. Поэтому с указанным бонусом нужно быть очень осторожным. Перед заключением квалификационного экспресса советуем проверить актуальность акции. 

Валентин Васильев

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