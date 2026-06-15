Страховка экспресса от БК Лига Ставок: фрибеты на общий призовой фонд в 20 000 000 рублей

Партнерский проект
Букмекер «Лига Ставок» запустил очередную акцию для любителей экспрессов. На этот раз контора предлагает пользователям застраховать все пари. Акция продлится до конца года, но из-за некоторых ограничений БК может завершить ее гораздо раньше.
Для участия в промоакции беттору следует:
1. Зарегистрироваться у букмекера.
2. Собрать экспресс-ставку минимум из 6 событий.
3. Дождаться проигрыша пари.
Если не сыграет 1 исход, а все остальные победят, контора выплатит фрибет. Его начисляют по понедельникам и пятницам. Для автоматического подключения бонуса необходимо добавлять в билет только исходы с коэффициентами от 1.60.
Если бетторы выберут совокупный призовой фонд раньше указанного срока, букмекерская контора закроет участие в акции.
Букмекер начисляет фрибет на 7 дней. За это время его нужно использовать одним пари на ординар или экспресс с общим итоговым коэффициентом не выше 3.20.
Все основные детали бонусного предложения собраны в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.12.2026 (23:59 МСК)
Учтите, что БК может закрыть акцию в любое время. «Ведомости» регулярно проверяют актуальность информации.
Плюсы
Минусы
|➕ Автоматическое подключение
|➖ Фрибеты начисляются по понедельникам и пятницам
|➕ Отсутствует минимальный порог для ставки
|➖ БК может заблокировать участие в акции, если призовой фонд будет исчерпан
БК «Лига Ставок» применила стандартную для себя практику и ограничила суммарный призовой фонд акции. Поэтому с указанным бонусом нужно быть очень осторожным. Перед заключением квалификационного экспресса советуем проверить актуальность акции.