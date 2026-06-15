Страховка экспресса от БК Лига Ставок: фрибеты на общий призовой фонд в 20 000 000 рублей

Для участия в промоакции беттору следует:

1. Зарегистрироваться у букмекера.

2. Собрать экспресс-ставку минимум из 6 событий.

3. Дождаться проигрыша пари.

Если не сыграет 1 исход, а все остальные победят, контора выплатит фрибет. Его начисляют по понедельникам и пятницам. Для автоматического подключения бонуса необходимо добавлять в билет только исходы с коэффициентами от 1.60.

Если бетторы выберут совокупный призовой фонд раньше указанного срока, букмекерская контора закроет участие в акции.