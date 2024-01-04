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4 января 9:39ГлавнаяБонусы
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Бонус PARI - 9 999 рублей за первое пополнение счета с промокодом

Как его получить?
Валентин Васильев
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По случаю начала сотрудничества со звездой взрослого кино Полиной Марченко букмекерская контора PARI предлагает новым клиентам бонус в размере 9999 рублей за первое пополнение счета с промокодом.

Как получить бонус?

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Первое и главное условие получения бонуса – регистрация на официальном сайте БК. В рамках новой акции в PARI можно получить 9999 бонусных рублей на первый депозит. Для их активации необходимо ввести промокод LUXURY при регистрации в конторе и пройти процедуру верификации, обязательную у всех легальных БК.

В течение 14 дней после ввода промокода следует внести депозит единым платежом на сумму от 5000 ₽. В последующие 72 часа после выполнения вышеперечисленных условий на счет игрока будет зачислен бонус в размере 9 999 ₽.

Регистрация в PARI – пошаговая инструкция

Отыграть бонус нужно в 15-кратном размере ставками с коэффициентом не ниже 2,00 в течение двух недель.

Плюсы и минусы

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+ Солидный размер бонуса.
+ Страховка экспресса.
+ Понятные условия акции.

- Ограниченный срок действия бонуса (14 дней).
- Непростые условия отыгрыша.
- Предложение только для новых клиентов.

Заключение

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Бонус в размере 9999 рублей - весомый повод для знакомства с БК PARI. Но учтите: отыграть фрибет и конвертировать виртуальные деньги в реальные будет достаточно сложно. Внимательно читайте условия акции, прежде чем принять в ней участие.

Обзор букмекерской конторы PARI

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Рейтинг букмекеров

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