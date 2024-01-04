Партнерский проект
По случаю начала сотрудничества со звездой взрослого кино Полиной Марченко букмекерская контора PARI предлагает новым клиентам бонус в размере 9999 рублей за первое пополнение счета с промокодом.
Первое и главное условие получения бонуса – регистрация на официальном сайте БК. В рамках новой акции в PARI можно получить 9999 бонусных рублей на первый депозит. Для их активации необходимо ввести промокод LUXURY при регистрации в конторе и пройти процедуру верификации, обязательную у всех легальных БК.
В течение 14 дней после ввода промокода следует внести депозит единым платежом на сумму от 5000 ₽. В последующие 72 часа после выполнения вышеперечисленных условий на счет игрока будет зачислен бонус в размере 9 999 ₽.
Регистрация в PARI – пошаговая инструкция
Отыграть бонус нужно в 15-кратном размере ставками с коэффициентом не ниже 2,00 в течение двух недель.
+ Солидный размер бонуса.
+ Страховка экспресса.
+ Понятные условия акции.
- Ограниченный срок действия бонуса (14 дней).
- Непростые условия отыгрыша.
- Предложение только для новых клиентов.
Бонус в размере 9999 рублей - весомый повод для знакомства с БК PARI. Но учтите: отыграть фрибет и конвертировать виртуальные деньги в реальные будет достаточно сложно. Внимательно читайте условия акции, прежде чем принять в ней участие.
Партнерский проект