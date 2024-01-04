Первое и главное условие получения бонуса – регистрация на официальном сайте БК. В рамках новой акции в PARI можно получить 9999 бонусных рублей на первый депозит. Для их активации необходимо ввести промокод LUXURY при регистрации в конторе и пройти процедуру верификации, обязательную у всех легальных БК.

В течение 14 дней после ввода промокода следует внести депозит единым платежом на сумму от 5000 ₽. В последующие 72 часа после выполнения вышеперечисленных условий на счет игрока будет зачислен бонус в размере 9 999 ₽.

Регистрация в PARI – пошаговая инструкция

Отыграть бонус нужно в 15-кратном размере ставками с коэффициентом не ниже 2,00 в течение двух недель.