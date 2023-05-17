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Регистрация в БК Винлайн — пошаговая инструкция

Обновлено:
Хотите за 2 минуты пройти в Винлайн регистрацию и получить доступ к ставкам и фрибету до 10 000 ₽?

Никакого паспорта на старте — только телефон. В этом гайде мы по шагам разберем регистрацию в Winline с телефона, приложения и компьютера, покажем, как активировать бонус с промокодом VED, пройти верификацию и решить любые проблемы. Сэкономьте время и сразу начните с подарка от БК.

Возраст

18+

Гражданство

РФ

Паспорт

Требуется для идентификации

Время 

1-2 минуты

Бонус

10 000 ₽

Как зарегистрироваться в Винлайн с мобильного телефона

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Для регистрации в БК «Винлайн» с мобильного телефона нужно:

  1. Открыть сайт букмекера со смартфона и нажать на «Регистрация».
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2. Ввести номер телефона, придумать пароль и ввести промокод VED для активации приветственного бонуса до 10 000 рублей.

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3. Нажать на «Зарегистрироваться».

4. Ввести подтверждающий код.

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После подтверждения телефона система проверит, использовался ли он ранее для регистрации. Если номера нет в базе, вы попадете на страницу верификации.

Регистрация в Винлайн через приложение Android и iOS

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Чтобы зарегистрироваться в БК Винлайн через приложение, беттору следует:

  1. Скачать Winline на Android или iOS.
  2. Открыть приложение, перейти в «Профиль» или меню.
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3. Нажать на «Регистрация».

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4. Ввести номер телефона и пароль.

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5. Нажать на «У меня есть промокод».

6. Написать VED и тапнуть на «Зарегистрироваться».

7. Ввести проверочный код.

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«Я бы рекомендовал сначала разбираться, как зарегистрироваться в приложении Винлайн. Проставить приветственный фрибет можно только там, поэтому лучше сразу скачивать БК на телефон».

Как зарегистрироваться в Winline с компьютера

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Расскажем, как проходит регистрация с компьютера. Беттору следует выполнить 4 действия:

  1. Зайти на сайт и нажать на «Регистрация».
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2. Написать номер телефона, пароль и промокод VED.

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3. Кликнуть на «Зарегистрироваться».

4. Ввести пятизначный код из СМС.

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При нажатии на «Зарегистрироваться» игрок сразу подтверждает совершеннолетие и согласие с правилами букмекерской конторы. 

Бонус за регистрацию 

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В букмекерской конторе Винлайн регистрация сопровождается начислением приветственного фрибета до 10 000 рублей. Это поэтапная акция — за каждое пополнение на 1000 рублей букмекер начисляет аналогичный фрибет. В день разрешается получить 1 бонус.

Для отыгрыша каждый фрибет нужно поставить в приложении на коэффициенты 1.30-2.50. Бонус действует 30 суток и подходит для ординаров и экспрессов. 

Идентификация в Винлайн

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Идентификация в «Винлайн» — это обязательная процедура подтверждения личности нового игрока. Без подтверждения личности вы не сможете вносить деньги и совершать спортивные ставки. Доступны 4 способа.

Способ

Время

Когда подходит

Госуслуги

1-2 минуты

При наличии верифицированного аккаунта на Госуслугах

Сбер-ID

1-2 минуты

Клиентам Сбербанка

Т-ID

1-2 минуты

Клиентам Т-Банка

Загрузка паспортных данных

2-5 минут

Если нет аккаунта на Госуслугах, карты Сбера или Т-Банка

«Если вы уже играли в другой легальной БК, данные о вас есть в Едином ЦУПИС. Регистрируйтесь в «Винлайн» на привязанный там номер телефона, тогда сведения автоматически загрузятся в систему, а новая идентификация не потребуется».

Регистрация иностранных граждан

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Букмекерская контора регистрирует только россиян. Нерезиденты ставят исключительно в зарубежных БК.

Возможные проблемы при регистрации

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У игроков могут возникнуть сложности с получением СМС, активацией номера и доступом к ресурсу БК. 

Проблема

Решение

❌ Не приходит СМС✔️ Перепроверьте номер телефона
✔️ Через 90 секунд запросите новый СМС-код
✔️ Проверьте наличие сети
✔️ Отключите режим полета
✔️ Отключите запреты на рассылки 
❌ Номер уже используется✔️ Попытайтесь вспомнить, регистрировались ли вы ранее в Winline
✔️ Восстановите пароль
✔️ Обратитесь в службу поддержки
❌ Ошибка идентификации✔️ Введите данные паспорта повторно, проверьте ошибки
✔️ Пройдите верификацию через Госуслуги, Т-ID или Сбер-ID
❌ Не удается войти на сайт или в приложение✔️ Отключите VPN

Связаться с поддержкой «Винлайн» можно через онлайн-чат, электронную почту support@winline.ru и по телефону 8-800-333-60-47.

«Обычно СМС с проверочным кодом поступает в первые 3-5 секунд. Если сообщения нет в течение 10 секунд, стоит проверить телефон на включенный режим полета, запрет на внешние сообщения или наличие сети. При обращении в поддержку по электронной почте чаще приходят роботизированные бесполезные ответы. Поэтому рекомендую писать в чат или звонить на горячую линию».

Преимущества и недостатки регистрации в БК Winline

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Плюсы

Минусы

➕ Для регистрации нужен только телефон➖ Нельзя зарегистрироваться через Сбер-ID или T-ID с одновременным прохождением верификации
➕ Приветственный бонус «Винлайн» до 10 000 рублей 

Заключение

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Регистрация — обязательная процедура для доступа к ставкам и бонусам букмекера. Без нее вы не сможете пополнять счет, выводить выигрыш и пользоваться другими услугами БК. В Winline лучше регистрироваться в приложении, так как только там для новых клиентов доступен отыгрыш приветственных фрибетов. Промокод за регистрацию можно использовать и на сайте (мобильная или веб-версия), но для ставок на бонусы все равно придется скачать «Винлайн». Чтобы сэкономить время, лучше сразу установить приложение. 

FAQ

Обязательно ли проходить идентификацию?

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Да, это обязательная процедура. Без подтверждения личности букмекер не позволит внести депозит.

Можно ли зарегистрировать несколько аккаунтов?

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Нет, регистрация 2 и более аккаунтов запрещена правилами БК. За нарушение последует блокировка. 

Есть ли бонус за регистрацию?

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Да, новые игроки «Винлайн» получают 10 фрибетов по 1000 рублей. Бонус поэтапный и выдается ежедневно.

Сколько времени занимает регистрация?

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Регистрация длится 1-2 минуты. От игрока требуется заполнить небольшую форму и подтвердить телефон.

Можно ли зарегистрироваться в букмекерской конторе без паспорта?

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Да, при регистрации паспорт не требуется. Его данные понадобятся для верификации профиля.

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Валентин ВасильевАвтор

В журналистике с 2007 года. Автор десятков статей по футболу, баскетболу, хоккею.

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