Регистрация в БК Винлайн — пошаговая инструкция

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Бонус для новых игроков – до 25000₽ за пополнение счёта с промокодом VED25Реклама / ООО «БК «ПАРИ» 18+
Никакого паспорта на старте — только телефон. В этом гайде мы по шагам разберем регистрацию в Winline с телефона, приложения и компьютера, покажем, как активировать бонус с промокодом VED, пройти верификацию и решить любые проблемы. Сэкономьте время и сразу начните с подарка от БК.
Для регистрации в БК «Винлайн» с мобильного телефона нужно:
2. Ввести номер телефона, придумать пароль и ввести промокод VED для активации приветственного бонуса до 10 000 рублей.
3. Нажать на «Зарегистрироваться».
4. Ввести подтверждающий код.
После подтверждения телефона система проверит, использовался ли он ранее для регистрации. Если номера нет в базе, вы попадете на страницу верификации.
Чтобы зарегистрироваться в БК Винлайн через приложение, беттору следует:
3. Нажать на «Регистрация».
4. Ввести номер телефона и пароль.
5. Нажать на «У меня есть промокод».
6. Написать VED и тапнуть на «Зарегистрироваться».
7. Ввести проверочный код.
«Я бы рекомендовал сначала разбираться, как зарегистрироваться в приложении Винлайн. Проставить приветственный фрибет можно только там, поэтому лучше сразу скачивать БК на телефон».
Расскажем, как проходит регистрация с компьютера. Беттору следует выполнить 4 действия:
2. Написать номер телефона, пароль и промокод VED.
3. Кликнуть на «Зарегистрироваться».
4. Ввести пятизначный код из СМС.
При нажатии на «Зарегистрироваться» игрок сразу подтверждает совершеннолетие и согласие с правилами букмекерской конторы.
В букмекерской конторе Винлайн регистрация сопровождается начислением приветственного фрибета до 10 000 рублей. Это поэтапная акция — за каждое пополнение на 1000 рублей букмекер начисляет аналогичный фрибет. В день разрешается получить 1 бонус.
Для отыгрыша каждый фрибет нужно поставить в приложении на коэффициенты 1.30-2.50. Бонус действует 30 суток и подходит для ординаров и экспрессов.
Идентификация в «Винлайн» — это обязательная процедура подтверждения личности нового игрока. Без подтверждения личности вы не сможете вносить деньги и совершать спортивные ставки. Доступны 4 способа.
Способ
Время
Когда подходит
Госуслуги
1-2 минуты
При наличии верифицированного аккаунта на Госуслугах
Сбер-ID
1-2 минуты
Клиентам Сбербанка
Т-ID
1-2 минуты
Клиентам Т-Банка
Загрузка паспортных данных
2-5 минут
Если нет аккаунта на Госуслугах, карты Сбера или Т-Банка
«Если вы уже играли в другой легальной БК, данные о вас есть в Едином ЦУПИС. Регистрируйтесь в «Винлайн» на привязанный там номер телефона, тогда сведения автоматически загрузятся в систему, а новая идентификация не потребуется».
Букмекерская контора регистрирует только россиян. Нерезиденты ставят исключительно в зарубежных БК.
У игроков могут возникнуть сложности с получением СМС, активацией номера и доступом к ресурсу БК.
Проблема
Решение
|❌ Не приходит СМС
|✔️ Перепроверьте номер телефона
✔️ Через 90 секунд запросите новый СМС-код
✔️ Проверьте наличие сети
✔️ Отключите режим полета
✔️ Отключите запреты на рассылки
|❌ Номер уже используется
|✔️ Попытайтесь вспомнить, регистрировались ли вы ранее в Winline
✔️ Восстановите пароль
✔️ Обратитесь в службу поддержки
|❌ Ошибка идентификации
|✔️ Введите данные паспорта повторно, проверьте ошибки
✔️ Пройдите верификацию через Госуслуги, Т-ID или Сбер-ID
|❌ Не удается войти на сайт или в приложение
|✔️ Отключите VPN
Связаться с поддержкой «Винлайн» можно через онлайн-чат, электронную почту support@winline.ru и по телефону 8-800-333-60-47.
«Обычно СМС с проверочным кодом поступает в первые 3-5 секунд. Если сообщения нет в течение 10 секунд, стоит проверить телефон на включенный режим полета, запрет на внешние сообщения или наличие сети. При обращении в поддержку по электронной почте чаще приходят роботизированные бесполезные ответы. Поэтому рекомендую писать в чат или звонить на горячую линию».
Плюсы
Минусы
|➕ Для регистрации нужен только телефон
|➖ Нельзя зарегистрироваться через Сбер-ID или T-ID с одновременным прохождением верификации
|➕ Приветственный бонус «Винлайн» до 10 000 рублей
Регистрация — обязательная процедура для доступа к ставкам и бонусам букмекера. Без нее вы не сможете пополнять счет, выводить выигрыш и пользоваться другими услугами БК. В Winline лучше регистрироваться в приложении, так как только там для новых клиентов доступен отыгрыш приветственных фрибетов. Промокод за регистрацию можно использовать и на сайте (мобильная или веб-версия), но для ставок на бонусы все равно придется скачать «Винлайн». Чтобы сэкономить время, лучше сразу установить приложение.
Да, это обязательная процедура. Без подтверждения личности букмекер не позволит внести депозит.
Нет, регистрация 2 и более аккаунтов запрещена правилами БК. За нарушение последует блокировка.
Да, новые игроки «Винлайн» получают 10 фрибетов по 1000 рублей. Бонус поэтапный и выдается ежедневно.
Регистрация длится 1-2 минуты. От игрока требуется заполнить небольшую форму и подтвердить телефон.
Да, при регистрации паспорт не требуется. Его данные понадобятся для верификации профиля.
Валентин ВасильевАвтор
В журналистике с 2007 года. Автор десятков статей по футболу, баскетболу, хоккею.
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