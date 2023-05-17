Регистрация в БК Винлайн — пошаговая инструкция

Регистрация — обязательная процедура для доступа к ставкам и бонусам букмекера. Без нее вы не сможете пополнять счет, выводить выигрыш и пользоваться другими услугами БК. В Winline лучше регистрироваться в приложении, так как только там для новых клиентов доступен отыгрыш приветственных фрибетов. Промокод за регистрацию можно использовать и на сайте (мобильная или веб-версия), но для ставок на бонусы все равно придется скачать «Винлайн». Чтобы сэкономить время, лучше сразу установить приложение.