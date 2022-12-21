Регистрация в БК Леон - пошаговая инструкция

Для доступа к пополнению счета, ставкам, бонусам и получению выигрышей в БК «Леон» обязательно нужно пройти идентификацию. Без нее полноценное использование счета невозможно. БК предлагает стандартные способы прохождения процедуры.

Способ Время Когда подходит Т-ID 2-3 минуты Владельцам банковской карты Т-Банка Сбер-ID 2-3 минуты Клиентам Сбера Госуслуги 2-3 минуты Владельцам подтвержденного аккаунта на Госуслугах Форма на сайте Около 5 минут Во всех остальных случаях

Если вы уже играете в других БК, у вас есть идентифицированный аккаунт в ЦУПИС. Повторная верификация в «Леон» уже не потребуется. Данные игрока сохранены в системе, достаточно только зарегистрироваться по использованному ранее номеру телефона.