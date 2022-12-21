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Регистрация в БК Леон - пошаговая инструкция

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Хотите за 2 минуты пройти регистрацию в Леон и получить приветственный фрибет на 3000 рублей? Мы расскажем, как это сделать. На первом этапе от вас потребуется только телефон — никакой паспорт не нужен. Из материала вы узнаете все о регистрации в БК через сайт и приложение. Также мы изучили самые популярные ошибки бетторов и назвали способы их решения.

Возраст

18+

Телефон

Необходим

Паспорт

Потребуется для идентификации

Время регистрации

В пределах 2-3 минут

Бонус

3000 ₽

Регистрация в Леон за 3 минуты

Чтобы зарегистрироваться в БК Леон за 3 минуты, вам следует:

  1. Открыть сайт или приложение оператора.
  2. Запустить регистрационную анкету.
  3. Заполнить все обязательные поля.
  4. Ввести код из СМС.

Для максимального комфорта мы рассмотрели регистрацию на всех платформах букмекерской конторы.

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Как зарегистрироваться в Леон с мобильного телефона

В Леон регистрация со смартфона осуществляется в 5 шагов:

1. Откройте сайт БК на телефоне.

2. Нажмите на «Регистрация».

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3. Введите номер телефона, пароль и дату рождения, подтвердите совершеннолетие и согласие с правилами БК.

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4. Нажмите на «Зарегистрироваться».

5. Дождитесь СМС от букмекера и введите 6-значный проверочный код.

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Доступ к аккаунту откроется, если номер телефона нового клиента отсутствует в базе «Леон». После идентификации личности можно вносить деньги, совершать спортивные прогнозы и выводить выигрыши.

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Регистрация в Леон через приложение Android и iOS

Зарегистрироваться в официальной букмекерской конторе также получится в мобильном приложении. Для этого беттору необходимо:

1. Скачать, установить и открыть приложение БК.

2. Нажать на «Регистрация».

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3. Заполнить предложенную форму: указать действующий номер телефона, пароль, дату рождения.

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4. Подтвердить совершеннолетие и нажать на «Зарегистрироваться».

5. Ввести одноразовый проверочный код.

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«Иногда СМС сразу не поступает. В таких случаях рекомендую запросить его повторно. Часть номера телефона на странице с вводом кода скрыта, мне такой подход кажется неудобным. Если от БК не поступает сообщение, вы не сможет проверить корректность контактных данных».

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  • Коэффициент
  • Действие
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    Условия Получи фрибет за регистрацию и депозит

Как зарегистрироваться в Leon с компьютера

Для регистрации в «Леон» через веб-версию следует:

1. Открыть сайт букмекерской конторы.

2. Нажать на «Регистрация».

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3. Заполнить анкету: номер телефона, пароль, дату рождения.

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4. Поставить галочку в чекбоксе напротив согласия с правилами букмекера.

5. Нажать на «Зарегистрироваться».

6. Ввести проверочный код из СМС.

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Алгоритм действий практически не отличается, на регистрацию потребуется максимум 2 минуты. Однако учтите, что многие приветственные акции работают только в приложении.

Бонус за регистрацию в Leon

Новым игрокам предлагается приветственный фрибет на 3000 рублей. Его дают после депозита и заключения лайв-пари с коэффициентами 1.70-3.00. Правила использования бонуса максимально упрощены.

🗓️ Срок действия

7 дней

📈 Коэффициент

1.50-2.50

⚽ Ставка

Ординар в лайве

📱 Платформа

приложение Android, iOS

«До регистрации я бы посоветовал изучить максимум доступной информации по приветственному фрибету. Часто «Леон» запускает акционные предложения специально для приложения — на сайте их не получить. В результате вы рискуете зарегистрироваться с ПК или в мобильной версии и остаться без приветственного фрибета».

Идентификация в Leon

Для доступа к пополнению счета, ставкам, бонусам и получению выигрышей в БК «Леон» обязательно нужно пройти идентификацию. Без нее полноценное использование счета невозможно. БК предлагает стандартные способы прохождения процедуры.

Способ

Время

Когда подходит

Т-ID2-3 минутыВладельцам банковской карты Т-Банка
Сбер-ID2-3 минутыКлиентам Сбера
Госуслуги2-3 минутыВладельцам подтвержденного аккаунта на Госуслугах
Форма на сайтеОколо 5 минутВо всех остальных случаях

Если вы уже играете в других БК, у вас есть идентифицированный аккаунт в ЦУПИС. Повторная верификация в «Леон» уже не потребуется. Данные игрока сохранены в системе, достаточно только зарегистрироваться по использованному ранее номеру телефона.

Регистрация иностранным гражданам

Контора допускает регистрацию иностранцев, но фактически пройти верификацию им не удастся. Единственный вариант — зарегистрироваться у другого букмекера, через него подтвердить личность и только потом создать аккаунт в Leon по привязанному ранее номеру телефона.

«Обратите внимание, что не все российские букмекеры верифицируют граждан других стран. Например, такую услугу предоставляет Fonbet. То есть вам сначала лучше пройти регистрацию там, и только затем создавать аккаунт в Leon».

Возможные проблемы при регистрации

Мы проанализировали все отзывы о создании аккаунта в «Леон» на РБ и других тематических платформах, выявили самые частые затруднения и назвали пути их решения.

Проблема

Решение

❌ Не приходит СМС✔️ Закажите сообщение повторно через 2 минуты.
✔️ Вернитесь на страницу ввода телефона и укажите его повторно.
✔️ Проверьте доступ к сети.
✔️ Отключите возможные блокировки СМС со сторонних номеров.
✔️ Отключите режим полета.
❌ Номер уже используется✔️ Восстановите аккаунт. 
✔️ Обратитесь в поддержку Леон.

Букмекерская контора предлагает пользователям бесплатную горячую линию по номеру 8-800-333-77-87, почту help@leon.ru и онлайн-чат.

«У «Леона» странный подход к вопросам поддержки клиентов. Все контакты открываются только авторизованным пользователям. Поэтому действующий номер лучше посмотреть у нас. Без авторизации вам покажут только адрес электронной почты, а ответы там приходится ждать по 2-3 часа».

Заключение

Выше мы рассмотрели, как проходит регистрация на разных платформах. Если вы решили присоединиться к БК, учитывайте бонусную политику компании. Букмекерская контора Leon часто меняет приветственные акции, некоторые из которых действуют только в приложении. Поэтому лучше сначала ознакомиться с текущей бонусной программой букмекера, а потом выбирать платформу. 

Теперь вы знаете, как зарегистрироваться в БК Leon. В любом случае вам потребуется заполнить стандартную анкету — процедура не отличается от других БК. Промокод за регистрацию расширит возможности беттора и может увеличить приветственный бонус. 

FAQ

Обязательно ли проходить верификацию в Леон? 

Да. Верификация — обязательное требование для получения приветственного бонуса, пополнения счета, вывода выигрышей и управления аккаунтом.

Что делать, если не получилось пройти регистрацию? 

Найдите и устраните причину проблемы. Например, часто сложности возникают из-за неправильно введенного номера телефона.

Какой способ регистрации самый быстрый? 

Регистрация через любое устройство занимает не больше 2-3 минут. Выбирать необходимый вариант нужно с учетом условий приветственного бонуса. 

Можно ли зарегистрироваться в БК Leon через соцсети? 

Нет. В Leon регистрация через социальные сети не осуществляется. Создать аккаунт можно только с помощью заполнения анкеты.

Можно ли зарегистрировать несколько аккаунтов? 

Нет. Это запрещено правилами букмекерской конторы.

Есть ли у Леон бонус при регистрации? 

Да. Новые игроки «Леона» получают гарантированный фрибет на 3000 рублей. Периодически букмекерская контора меняет приветственные акции.

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Валентин ВасильевАвтор

В журналистике с 2007 года. Автор десятков статей по футболу, баскетболу, хоккею.

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