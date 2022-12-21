Регистрация в БК Леон - пошаговая инструкция

Партнерский проект
Промокод от БК Winline на фрибет до 10 000 рублей за регистрацию и депозит - VEDРеклама / ООО «Управляющая компания НКС» 18+
Возраст
18+
Телефон
Необходим
Паспорт
Потребуется для идентификации
Время регистрации
В пределах 2-3 минут
Бонус
Чтобы зарегистрироваться в БК Леон за 3 минуты, вам следует:
Для максимального комфорта мы рассмотрели регистрацию на всех платформах букмекерской конторы.
В Леон регистрация со смартфона осуществляется в 5 шагов:
1. Откройте сайт БК на телефоне.
2. Нажмите на «Регистрация».
3. Введите номер телефона, пароль и дату рождения, подтвердите совершеннолетие и согласие с правилами БК.
4. Нажмите на «Зарегистрироваться».
5. Дождитесь СМС от букмекера и введите 6-значный проверочный код.
Доступ к аккаунту откроется, если номер телефона нового клиента отсутствует в базе «Леон». После идентификации личности можно вносить деньги, совершать спортивные прогнозы и выводить выигрыши.
Зарегистрироваться в официальной букмекерской конторе также получится в мобильном приложении. Для этого беттору необходимо:
1. Скачать, установить и открыть приложение БК.
2. Нажать на «Регистрация».
3. Заполнить предложенную форму: указать действующий номер телефона, пароль, дату рождения.
4. Подтвердить совершеннолетие и нажать на «Зарегистрироваться».
5. Ввести одноразовый проверочный код.
«Иногда СМС сразу не поступает. В таких случаях рекомендую запросить его повторно. Часть номера телефона на странице с вводом кода скрыта, мне такой подход кажется неудобным. Если от БК не поступает сообщение, вы не сможет проверить корректность контактных данных».
Для регистрации в «Леон» через веб-версию следует:
1. Открыть сайт букмекерской конторы.
2. Нажать на «Регистрация».
3. Заполнить анкету: номер телефона, пароль, дату рождения.
4. Поставить галочку в чекбоксе напротив согласия с правилами букмекера.
5. Нажать на «Зарегистрироваться».
6. Ввести проверочный код из СМС.
Алгоритм действий практически не отличается, на регистрацию потребуется максимум 2 минуты. Однако учтите, что многие приветственные акции работают только в приложении.
Новым игрокам предлагается приветственный фрибет на 3000 рублей. Его дают после депозита и заключения лайв-пари с коэффициентами 1.70-3.00. Правила использования бонуса максимально упрощены.
🗓️ Срок действия
7 дней
📈 Коэффициент
1.50-2.50
⚽ Ставка
Ординар в лайве
📱 Платформа
приложение Android, iOS
«До регистрации я бы посоветовал изучить максимум доступной информации по приветственному фрибету. Часто «Леон» запускает акционные предложения специально для приложения — на сайте их не получить. В результате вы рискуете зарегистрироваться с ПК или в мобильной версии и остаться без приветственного фрибета».
Для доступа к пополнению счета, ставкам, бонусам и получению выигрышей в БК «Леон» обязательно нужно пройти идентификацию. Без нее полноценное использование счета невозможно. БК предлагает стандартные способы прохождения процедуры.
Способ
Время
Когда подходит
|Т-ID
|2-3 минуты
|Владельцам банковской карты Т-Банка
|Сбер-ID
|2-3 минуты
|Клиентам Сбера
|Госуслуги
|2-3 минуты
|Владельцам подтвержденного аккаунта на Госуслугах
|Форма на сайте
|Около 5 минут
|Во всех остальных случаях
Если вы уже играете в других БК, у вас есть идентифицированный аккаунт в ЦУПИС. Повторная верификация в «Леон» уже не потребуется. Данные игрока сохранены в системе, достаточно только зарегистрироваться по использованному ранее номеру телефона.
Контора допускает регистрацию иностранцев, но фактически пройти верификацию им не удастся. Единственный вариант — зарегистрироваться у другого букмекера, через него подтвердить личность и только потом создать аккаунт в Leon по привязанному ранее номеру телефона.
«Обратите внимание, что не все российские букмекеры верифицируют граждан других стран. Например, такую услугу предоставляет Fonbet. То есть вам сначала лучше пройти регистрацию там, и только затем создавать аккаунт в Leon».
Мы проанализировали все отзывы о создании аккаунта в «Леон» на РБ и других тематических платформах, выявили самые частые затруднения и назвали пути их решения.
Проблема
Решение
|❌ Не приходит СМС
|✔️ Закажите сообщение повторно через 2 минуты.
✔️ Вернитесь на страницу ввода телефона и укажите его повторно.
✔️ Проверьте доступ к сети.
✔️ Отключите возможные блокировки СМС со сторонних номеров.
✔️ Отключите режим полета.
|❌ Номер уже используется
|✔️ Восстановите аккаунт.
✔️ Обратитесь в поддержку Леон.
Букмекерская контора предлагает пользователям бесплатную горячую линию по номеру 8-800-333-77-87, почту help@leon.ru и онлайн-чат.
«У «Леона» странный подход к вопросам поддержки клиентов. Все контакты открываются только авторизованным пользователям. Поэтому действующий номер лучше посмотреть у нас. Без авторизации вам покажут только адрес электронной почты, а ответы там приходится ждать по 2-3 часа».
Выше мы рассмотрели, как проходит регистрация на разных платформах. Если вы решили присоединиться к БК, учитывайте бонусную политику компании. Букмекерская контора Leon часто меняет приветственные акции, некоторые из которых действуют только в приложении. Поэтому лучше сначала ознакомиться с текущей бонусной программой букмекера, а потом выбирать платформу.
Теперь вы знаете, как зарегистрироваться в БК Leon. В любом случае вам потребуется заполнить стандартную анкету — процедура не отличается от других БК. Промокод за регистрацию расширит возможности беттора и может увеличить приветственный бонус.
Да. Верификация — обязательное требование для получения приветственного бонуса, пополнения счета, вывода выигрышей и управления аккаунтом.
Найдите и устраните причину проблемы. Например, часто сложности возникают из-за неправильно введенного номера телефона.
Регистрация через любое устройство занимает не больше 2-3 минут. Выбирать необходимый вариант нужно с учетом условий приветственного бонуса.
Нет. В Leon регистрация через социальные сети не осуществляется. Создать аккаунт можно только с помощью заполнения анкеты.
Нет. Это запрещено правилами букмекерской конторы.
Да. Новые игроки «Леона» получают гарантированный фрибет на 3000 рублей. Периодически букмекерская контора меняет приветственные акции.
Валентин ВасильевАвтор
В журналистике с 2007 года. Автор десятков статей по футболу, баскетболу, хоккею.
Проверьте знания об истории Лиги чемпионов и заберите подарок
Гранд против дебютанта
Главные беттинговые итоги игрового дня
Крупнейшие ставки, выигрыши и проигрыши игрового дня
Каждую неделю - топ-экспертиза от звезд сборной России
Главные беттинговые итоги вторника на Кубке мира
Исторический день для Узбекистана
Кому сенсации Кубка мира в радость
Чемпионы Европы начинают поход за Кубком мира
Латиноамериканская техника против африканской мощи
Важное событие в сфере спортивного маркетинга
Первый тур группы А
Беттинговые итоги женского турнира