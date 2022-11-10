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Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



10 ноября 5:10ГлавнаяБаза знаний

Регистрация в PARI – пошаговая инструкция

А что по бонусу для новых клиентов?
Валентин Васильев

Согласно дате регистрации в ФНС, букмекерская контора PARI является одной из самых юных на российском беттинговом рынке. Свою деятельность под нынешним именем БК ведет с 2022 года. Перерегистрация и ребрендинг не изменили базовых принципов работы букмекера, что подтверждено в том числе свежей премией «Рейтинга Букмекеров» в номинации «Лучшее приложение». В этом тексте мы расскажем, что из себя представляет регистрация в PARI и какие возможности беттору она открывает. Поехали.

Правила регистрации нового счета в PARI

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Незарегистрированный пользователь может просматривать информацию на официальных ресурсах букмекерской конторы, но не более того. Чтобы пополнить счет, начать играть в конторе PARI, а также получить доступ к видеотрансляциям, нужно пройти процедуру регистрации и идентификации (подтверждения личности). 

Имейте в виду: по закону принимать участие в азартных играх имеют право только совершеннолетние граждане РФ. Соответственно, и регистрироваться на ресурсах легального российского букмекера можно с 18 лет. Предоставление недостоверной, заведомо ложной информации с высокой степенью вероятности приведет к бану аккаунта. Не рискуйте.

Регистрация на официальном сайте букмекерской конторы 

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Регистрация в «Пари» не составляет труда. У этой БК данная процедура – одна из самых простых на рынке: достаточно номера телефона и даты рождения. Зарегистрироваться в конторе можно как через официальный сайт, так и в мобильных приложениях. Последовательность действий следующая:

  1. Зайти на официальный сайт БК pari.ru или в мобильное приложение (вход в личный кабинет расположен в правом верхнем углу сайта).
  2. Нажать кнопку «Регистрация».
  3. Заполнить все поля регистрационной формы: номер телефона, дата рождения, пароль (должен содержать строчные и прописные латинские буквы и цифры; минимум 8 символов). 
  4. Ввести промокод за регистрацию «Пари» (если есть).
  5. Подтвердить согласие с правилами приема ставок, дать разрешение на обработку персональных данных и запросить код подтверждения на телефон.
  6. Ввести цифровую комбинацию из SMS в соответствующее окно.

 

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Как зарегистрироваться с мобильного телефона в PARI

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Зарегистрироваться в БК «Пари» можно как со стационарного компьютера, так и с любого мобильного устройства с доступом в сеть интернет. Регистрация через телефон осуществляется с мобильной версии сайта, а также доступна в официальных приложениях букмекера.

Регистрация в мобильной версии сайта

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Регистрация в мобильной версии сайта PARI осуществляется следующим образом:

  1. Откройте любой интернет-браузер на своем мобильном устройстве.
  2. В адресной строке введите адрес официального сайта БК: pari.ru.
  3. Нажмите зеленую кнопку «Регистрация» вверху окна.
  4. В открывшейся вкладке введите номер телефона и дату рождения. 
  5. Придумайте надежный пароль (не менее 8 знаков, цифры и латинские буквы – обязательно).
  6. Введите промокод при регистрации (при наличии).
  7. Подтвердите согласие с правилами приема ставок и дайте разрешение на обработку персональных данных.
  8. Введите код подтверждения из SMS.

Через мобильное приложение

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Букмекер предлагает игрокам удобные (подтверждено экспертами «РБ»!) мобильные приложения на iOS и Андроид. Сейчас объясним, как пройти процедуру регистрации на телефоне. 

Android

Скачать официальное приложение легальной конторы PARI на андроид можно на сайте букмекера: 

  1. Введите в адресной строке браузера на своем мобильном устройстве pari.ru и кликните на кнопку «Скачать приложение» в верхней части экрана.
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  1. На открывшейся странице нажмите зеленую кнопку «Скачать». 
  2. Дождитесь окончания загрузки.
  3. Откройте приложение нажатием на соответствующую клавишу. 

Обратите внимание: чтобы скачать «Пари» на Андроид, не нужно сохранять apk-файл, установка запустится непосредственно с сайта.

Открыв программу на своем мобильном устройстве, перейдите на вкладку «Регистрация» и заполните стандартную форму: номер телефона, дата рождения.

iOS

Скачать мобильную версию PARI на айфон можно на официальном сайте компании или непосредственно в магазине контента App Store. Для корректной работы программы на iPhone, iPad, iPod вам потребуется версия iOS 12.0 или новее. Порядок действий прост:

  1. Введите в адресной строке вашего устройства – pari.ru. 
  2. По клику на баннер «Скачать приложение» вы будете перенаправлены на страницу загрузки в App Store. 

Принцип регистрации на iOS в БК «Пари» такой же, как на официальном сайте и в андроид-телефоне.

Вход в личный кабинет после регистрации

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На официальном сайте и в мобильной версии PARI вход в личный кабинет отмечен зеленой кнопкой «Войти» на верхней панели. Чтобы войти в ЛК, пополнить баланс и начать играть, необходимо авторизоваться. Сделать это можно по номеру телефона, указанному при регистрации, либо по присвоенному системой ID. Если вдруг забыли пароль – не проблема. Система поможет оперативно его восстановить. 

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Какие бонусы можно получить после регистрации в PARI

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Механизм начисления бонусов у большинства контор плюс-минус одинаковый. Первое и главное условие – регистрация на официальном сайте БК. В настоящее время у «Пари» не предусмотрено бездепозитных фрибетов, но можно получить до 10 тысяч бонусных рублей на первый депозит. Для их активации необходимо ввести промокод BONUS10K при регистрации в конторе и пройти процедуру верификации, обязательную у всех легальных БК. 

Чтобы воспользоваться пока еще виртуальными деньгами букмекера, игроку нужно в течение 14 дней внести на депозит как минимум аналогичную сумму и отыгрывать бонус в соответствии с правилами акции. Какие еще действуют бонусы «Пари», вы можете узнать из нашей специальной подборки или на «Рейтинге Букмекеров».

Какие есть плюсы и минусы регистрации в БК PARI

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ПлюсыМинусы
Минимум данных для регистрацииОтсутствие бездепозитного фрибета 
Бонус за регистрацию 

Заключение

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Регистрация в букмекерской конторе PARI возможна как на официальном сайте на ПК, так и в мобильных версиях. При этом, в отличие от других контор, БК запрашивает минимум личных данных пользователя и предлагает неплохой бонус – до 10 тысяч рублей за первый депозит. Беттору не избежать процедуры верификации, но она обязательна у всех легальных букмекеров России. 

Обзор букмекерской конторы PARI

Часто задаваемые вопросы

Дает ли букмекер бонус за регистрацию?

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Да, бонус БК PARI за регистрацию и пополнение счета может достигать 10 тысяч рублей – в зависимости от размера первого депозита. Но учтите: на его активацию новому пользователю отводится две недели.

Есть ли у букмекера возможность упрощенной регистрации?

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Нет, в легальной букмекерской конторе PARI такой возможности не предусмотрено. 

Какие документы потребуются для регистрации?

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На этапе регистрации в БК «Пари» документы, удостоверяющие личность, не требуются. Паспорт, СНИЛС и ИНН нужны для верификации аккаунта. Не пройдя идентификацию, игрок не сможет пополнять баланс и выводить выигранные средства. 

Могу ли я зарегистрироваться через социальные сети?

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Букмекерская контора PARI, как и многие российские БК, такой опции не предоставляет. 

Нужно ли проходить верификацию в PARI?

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Верификация представляет собой не что иное, как документальное подтверждение личности нового игрока, обязательное для всех легальных букмекеров в России. Проверка документов необходима, чтобы подтвердить совершеннолетие пользователя. 

Обязательно ли регистрироваться в ЦУПИС для игры в БК PARI?

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Чтобы получить полный доступ к функционалу официального сайта, пользователям PARI нужно пройти одноразовую регистрацию в ЕЦУПИС.

    | Ранее по теме: БК PARI: бонусы – актуальные фрибеты, промокоды и акции в 2024

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