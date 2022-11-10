Регистрация в PARI – пошаговая инструкция

Незарегистрированный пользователь может просматривать информацию на официальных ресурсах букмекерской конторы, но не более того. Чтобы пополнить счет, начать играть в конторе PARI, а также получить доступ к видеотрансляциям, нужно пройти процедуру регистрации и идентификации (подтверждения личности).

Имейте в виду: по закону принимать участие в азартных играх имеют право только совершеннолетние граждане РФ. Соответственно, и регистрироваться на ресурсах легального российского букмекера можно с 18 лет. Предоставление недостоверной, заведомо ложной информации с высокой степенью вероятности приведет к бану аккаунта. Не рискуйте.