Регистрация в PARI – пошаговая инструкция

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Согласно дате регистрации в ФНС, букмекерская контора PARI является одной из самых юных на российском беттинговом рынке. Свою деятельность под нынешним именем БК ведет с 2022 года. Перерегистрация и ребрендинг не изменили базовых принципов работы букмекера, что подтверждено в том числе свежей премией «Рейтинга Букмекеров» в номинации «Лучшее приложение». В этом тексте мы расскажем, что из себя представляет регистрация в PARI и какие возможности беттору она открывает. Поехали.
Незарегистрированный пользователь может просматривать информацию на официальных ресурсах букмекерской конторы, но не более того. Чтобы пополнить счет, начать играть в конторе PARI, а также получить доступ к видеотрансляциям, нужно пройти процедуру регистрации и идентификации (подтверждения личности).
Имейте в виду: по закону принимать участие в азартных играх имеют право только совершеннолетние граждане РФ. Соответственно, и регистрироваться на ресурсах легального российского букмекера можно с 18 лет. Предоставление недостоверной, заведомо ложной информации с высокой степенью вероятности приведет к бану аккаунта. Не рискуйте.
Регистрация в «Пари» не составляет труда. У этой БК данная процедура – одна из самых простых на рынке: достаточно номера телефона и даты рождения. Зарегистрироваться в конторе можно как через официальный сайт, так и в мобильных приложениях. Последовательность действий следующая:
Зарегистрироваться в БК «Пари» можно как со стационарного компьютера, так и с любого мобильного устройства с доступом в сеть интернет. Регистрация через телефон осуществляется с мобильной версии сайта, а также доступна в официальных приложениях букмекера.
Регистрация в мобильной версии сайта PARI осуществляется следующим образом:
Букмекер предлагает игрокам удобные (подтверждено экспертами «РБ»!) мобильные приложения на iOS и Андроид. Сейчас объясним, как пройти процедуру регистрации на телефоне.
Скачать официальное приложение легальной конторы PARI на андроид можно на сайте букмекера:
Обратите внимание: чтобы скачать «Пари» на Андроид, не нужно сохранять apk-файл, установка запустится непосредственно с сайта.
Открыв программу на своем мобильном устройстве, перейдите на вкладку «Регистрация» и заполните стандартную форму: номер телефона, дата рождения.
Скачать мобильную версию PARI на айфон можно на официальном сайте компании или непосредственно в магазине контента App Store. Для корректной работы программы на iPhone, iPad, iPod вам потребуется версия iOS 12.0 или новее. Порядок действий прост:
Принцип регистрации на iOS в БК «Пари» такой же, как на официальном сайте и в андроид-телефоне.
На официальном сайте и в мобильной версии PARI вход в личный кабинет отмечен зеленой кнопкой «Войти» на верхней панели. Чтобы войти в ЛК, пополнить баланс и начать играть, необходимо авторизоваться. Сделать это можно по номеру телефона, указанному при регистрации, либо по присвоенному системой ID. Если вдруг забыли пароль – не проблема. Система поможет оперативно его восстановить.
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Механизм начисления бонусов у большинства контор плюс-минус одинаковый. Первое и главное условие – регистрация на официальном сайте БК. В настоящее время у «Пари» не предусмотрено бездепозитных фрибетов, но можно получить до 10 тысяч бонусных рублей на первый депозит. Для их активации необходимо ввести промокод BONUS10K при регистрации в конторе и пройти процедуру верификации, обязательную у всех легальных БК.
Чтобы воспользоваться пока еще виртуальными деньгами букмекера, игроку нужно в течение 14 дней внести на депозит как минимум аналогичную сумму и отыгрывать бонус в соответствии с правилами акции. Какие еще действуют бонусы «Пари», вы можете узнать из нашей специальной подборки или на «Рейтинге Букмекеров».
|Плюсы
|Минусы
|Минимум данных для регистрации
|Отсутствие бездепозитного фрибета
|Бонус за регистрацию
Регистрация в букмекерской конторе PARI возможна как на официальном сайте на ПК, так и в мобильных версиях. При этом, в отличие от других контор, БК запрашивает минимум личных данных пользователя и предлагает неплохой бонус – до 10 тысяч рублей за первый депозит. Беттору не избежать процедуры верификации, но она обязательна у всех легальных букмекеров России.
Да, бонус БК PARI за регистрацию и пополнение счета может достигать 10 тысяч рублей – в зависимости от размера первого депозита. Но учтите: на его активацию новому пользователю отводится две недели.
Нет, в легальной букмекерской конторе PARI такой возможности не предусмотрено.
На этапе регистрации в БК «Пари» документы, удостоверяющие личность, не требуются. Паспорт, СНИЛС и ИНН нужны для верификации аккаунта. Не пройдя идентификацию, игрок не сможет пополнять баланс и выводить выигранные средства.
Букмекерская контора PARI, как и многие российские БК, такой опции не предоставляет.
Верификация представляет собой не что иное, как документальное подтверждение личности нового игрока, обязательное для всех легальных букмекеров в России. Проверка документов необходима, чтобы подтвердить совершеннолетие пользователя.
Чтобы получить полный доступ к функционалу официального сайта, пользователям PARI нужно пройти одноразовую регистрацию в ЕЦУПИС.
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