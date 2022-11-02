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2 ноября 7:50ГлавнаяБаза знаний

Регистрация в BetBoom – пошаговая инструкция

Приветственный бонус до 7 тысяч рублей и упрощённая верификация
Александр Бокулёв

Букмекерские ставки – не просто развлечение, а целая индустрия с чёткими правилами и ограничениями. Российские легальные конторы действуют в соответствии с местным законодательством, поэтому, если вы хотите начать игру, советуем подготовиться. В этом материале рассмотрим, как для новых пользователей проходит регистрация в «БетБум».

Правила регистрации нового счёта в BetBoom

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Ключевое требование – возраст. Регистрация в букмекерской конторе BetBoom открыта для совершеннолетних россиян и граждан других государств при наличии российского телефонного номера и временной или постоянной прописки в РФ. При указании неправильных данных аккаунт будет заблокирован. Также важно помнить, что после регистрации в «БетБум» (и в любой другой легальной БК) понадобится пройти процедуру идентификации.

Регистрация на официальном сайте букмекерской конторы

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Создать личный кабинет можно как с компьютера или ноутбука, так и с мобильных гаджетов. Механика онлайн-регистрации практически идентична, и вот универсальный алгоритм:

  1. Зайдите на официальный сайт БК БетБум (betboom.ru), где для удобства пользователя есть тёмная и светлая версии.
  2. Нажмите кнопку «Регистрация» жёлтого цвета в правом верхнем углу экрана.
  3. Заполните информационные поля и подтвердите совершеннолетие и согласие с политикой букмекерской конторы.
  4. Используйте промокод Бет Бум при регистрации в случае его наличия.

БК BetBoom: бонусы – фрибеты, промокоды и акции в 2024 году

Как зарегистрироваться с мобильного телефона в BetBoom

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Рассмотрим все способы онлайн-регистрации со смартфонов, мобильных телефонов и планшетов. Помимо официального сайта, потенциальные клиенты БК BetBoom могут создать профиль через приложение, работающее на Android и iOS.

Регистрация в мобильной версии сайта

Порядок действий вам уже знаком. Регистрация на официальном сайте в мобильной версии включает следующие шаги:

  1. Зайдите на страницу betboom.ru, дождитесь загрузки мобильной версии сайта.
  2. Нажмите кнопку «Вход» справа наверху и в диалоговом окне выберите «Зарегистрироваться». Также создать аккаунт можно через меню в нижней части экрана.
  3. Введите необходимые данные, подтвердите номер мобильного телефона и согласие с правилами сервиса.

Через мобильное приложение

В данном способе регистрации также нет ничего сложного. Главное отличие – необходимость соблюдения технических условий, чтобы успешно скачать «Бет Бум». Так, в оперативной памяти устройства должно быть достаточно свободного места, а версия операционной системы должна подходить под требования разработчиков приложения БК BetBoom.

Android

В Google Play сервис букмекерской конторы найти не получится из-за ограничений в отношении азартных игр. Поэтому для онлайн-регистрации клиенты БК БетБум с Android могут действовать следующим образом:

  1. Зайдите на официальный сайт конторы BetBoom.
  2. Перемотайте в низ страницы и найдите иконки операционных систем и маркет-сервисов.
  3. Выберите вариант «Скачать apk на Android».
  4. По окончании загрузки файла активируйте его и установите приложение.
  5. При входе вам будет предложено пройти регистрацию – алгоритм идентичен тому, что расписан в пунктах выше.

Важно, что при скачивании apk-файла, вероятно, потребуется разрешить использование неизвестных источников через настройки безопасности вашего устройства.

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iOS

Мобильное приложение букмекерской конторы BetBoom работает на iOS 13.0 или новее. Для скачивания и последующей регистрации можно воспользоваться фирменным маркет-сервисом:

  1. Зайдите в официальный магазин приложений App Store.
  2. Найдите через поиск приложение БК BetBoom.
  3. Нажмите кнопку «Загрузить» и дождитесь окончания процесса.
  4. В скачанном приложении пройдите регистрацию по указанному ранее алгоритму или войдите в имеющийся аккаунт.

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Вход в личный кабинет после регистрации

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Регистрация на официальном сайте или в мобильном приложении открывает доступ к новому профилю. Попасть в него можно через кнопку «Вход», которая в обеих версиях сайта располагается в правой верхней части экрана. Потребуются учётные данные и пароль, указанные при онлайн-регистрации. Однако для полноценной игры необходимо вдобавок пройти процедуру идентификации.

Какие бонусы можно получить после регистрации в BetBoom

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Букмекерская контора BetBoom предлагает весьма достойный фрибет за регистрацию. Новые клиенты БК получают бонус в размере 100% от первого депозита, но не более 7 тысяч рублей. В случае выигрыша деньги можно вывести при определённых условиях. Все детали бонусного предложения от БК «БетБум» мы подробно описали в специальном материале.

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Какие есть плюсы и минусы регистрации в БК BetBoom

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Какие есть плюсы и минусы регистрации в БК BetBoom
ПлюсыМинусы
Полноценный доступ к игровому процессу (после процедуры идентификации)Отсутствие бездепозитного бонуса
Фрибет за регистрацию 
Простота и прозрачность процесса 
Возможность регистрации для граждан других государств 

Заключение

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Онлайн-регистрация на официальном сайте или в мобильном приложении БК BetBoom не составляет особого труда и доступна не только для граждан РФ, но и для резидентов других государств. Процесс позволяет создать личный кабинет в системе букмекерской конторы, а после процедуры идентификации открывается доступ к игровому процессу и финансовым операциям. Поэтому регистрация по паспорту – обязательное требование.

Промокоды BetBoom можно использовать при создании аккаунта, также новые клиенты БК получают приветственный бонус. Фрибет за регистрацию в букмекерской конторе составляет 100% от первого депозита, но не более 7 тысяч рублей.

Фрибеты: всё о бесплатных ставках от букмекерских контор

Часто задаваемые вопросы

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Даёт ли букмекер бонус за регистрацию?

Да, абзацем выше и ещё ранее в тексте мы рассказали об этой возможности.

Есть ли у букмекера возможность упрощённой регистрации?

Да, при наличии подтверждённых аккаунтов на Госуслугах и в Центре учёта переводов интерактивных ставок (ЦУПИС).

Какие документы потребуются для регистрации?

Букмекерская контора BetBoom проводит регистрацию по паспорту.

Могу ли я зарегистрироваться через социальные сети?

Нет, такая функция не предусматривается в легальной букмекерской конторе BetBoom.

Нужно ли проходить верификацию в «БетБум»?

Для заключения пари и совершения финансовых операций это обязательное требование. Оно основывается на действующем законодательстве Российской Федерации.

Обязательно ли регистрироваться в ЦУПИС для игры в BetBoom?

Да, все транзакции букмекерские конторы России проводят через эту систему. Аккаунты в ЦУПИС и БК легко синхронизируются.

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