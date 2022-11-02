Регистрация в BetBoom – пошаговая инструкция

Рассмотрим все способы онлайн-регистрации со смартфонов, мобильных телефонов и планшетов. Помимо официального сайта, потенциальные клиенты БК BetBoom могут создать профиль через приложение, работающее на Android и iOS.

Регистрация в мобильной версии сайта

Порядок действий вам уже знаком. Регистрация на официальном сайте в мобильной версии включает следующие шаги:

Зайдите на страницу betboom.ru, дождитесь загрузки мобильной версии сайта. Нажмите кнопку «Вход» справа наверху и в диалоговом окне выберите «Зарегистрироваться». Также создать аккаунт можно через меню в нижней части экрана. Введите необходимые данные, подтвердите номер мобильного телефона и согласие с правилами сервиса.

Через мобильное приложение

В данном способе регистрации также нет ничего сложного. Главное отличие – необходимость соблюдения технических условий, чтобы успешно скачать «Бет Бум». Так, в оперативной памяти устройства должно быть достаточно свободного места, а версия операционной системы должна подходить под требования разработчиков приложения БК BetBoom.

Android

В Google Play сервис букмекерской конторы найти не получится из-за ограничений в отношении азартных игр. Поэтому для онлайн-регистрации клиенты БК БетБум с Android могут действовать следующим образом:

Зайдите на официальный сайт конторы BetBoom. Перемотайте в низ страницы и найдите иконки операционных систем и маркет-сервисов. Выберите вариант «Скачать apk на Android». По окончании загрузки файла активируйте его и установите приложение. При входе вам будет предложено пройти регистрацию – алгоритм идентичен тому, что расписан в пунктах выше.

Важно, что при скачивании apk-файла, вероятно, потребуется разрешить использование неизвестных источников через настройки безопасности вашего устройства.

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iOS

Мобильное приложение букмекерской конторы BetBoom работает на iOS 13.0 или новее. Для скачивания и последующей регистрации можно воспользоваться фирменным маркет-сервисом:

Зайдите в официальный магазин приложений App Store. Найдите через поиск приложение БК BetBoom. Нажмите кнопку «Загрузить» и дождитесь окончания процесса. В скачанном приложении пройдите регистрацию по указанному ранее алгоритму или войдите в имеющийся аккаунт.

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