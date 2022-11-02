Регистрация в BetBoom – пошаговая инструкция

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Букмекерские ставки – не просто развлечение, а целая индустрия с чёткими правилами и ограничениями. Российские легальные конторы действуют в соответствии с местным законодательством, поэтому, если вы хотите начать игру, советуем подготовиться. В этом материале рассмотрим, как для новых пользователей проходит регистрация в «БетБум».
Ключевое требование – возраст. Регистрация в букмекерской конторе BetBoom открыта для совершеннолетних россиян и граждан других государств при наличии российского телефонного номера и временной или постоянной прописки в РФ. При указании неправильных данных аккаунт будет заблокирован. Также важно помнить, что после регистрации в «БетБум» (и в любой другой легальной БК) понадобится пройти процедуру идентификации.
Создать личный кабинет можно как с компьютера или ноутбука, так и с мобильных гаджетов. Механика онлайн-регистрации практически идентична, и вот универсальный алгоритм:
Рассмотрим все способы онлайн-регистрации со смартфонов, мобильных телефонов и планшетов. Помимо официального сайта, потенциальные клиенты БК BetBoom могут создать профиль через приложение, работающее на Android и iOS.
Порядок действий вам уже знаком. Регистрация на официальном сайте в мобильной версии включает следующие шаги:
В данном способе регистрации также нет ничего сложного. Главное отличие – необходимость соблюдения технических условий, чтобы успешно скачать «Бет Бум». Так, в оперативной памяти устройства должно быть достаточно свободного места, а версия операционной системы должна подходить под требования разработчиков приложения БК BetBoom.
Android
В Google Play сервис букмекерской конторы найти не получится из-за ограничений в отношении азартных игр. Поэтому для онлайн-регистрации клиенты БК БетБум с Android могут действовать следующим образом:
Важно, что при скачивании apk-файла, вероятно, потребуется разрешить использование неизвестных источников через настройки безопасности вашего устройства.
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iOS
Мобильное приложение букмекерской конторы BetBoom работает на iOS 13.0 или новее. Для скачивания и последующей регистрации можно воспользоваться фирменным маркет-сервисом:
Регистрация на официальном сайте или в мобильном приложении открывает доступ к новому профилю. Попасть в него можно через кнопку «Вход», которая в обеих версиях сайта располагается в правой верхней части экрана. Потребуются учётные данные и пароль, указанные при онлайн-регистрации. Однако для полноценной игры необходимо вдобавок пройти процедуру идентификации.
Букмекерская контора BetBoom предлагает весьма достойный фрибет за регистрацию. Новые клиенты БК получают бонус в размере 100% от первого депозита, но не более 7 тысяч рублей. В случае выигрыша деньги можно вывести при определённых условиях. Все детали бонусного предложения от БК «БетБум» мы подробно описали в специальном материале.
|Какие есть плюсы и минусы регистрации в БК BetBoom
|Плюсы
|Минусы
|Полноценный доступ к игровому процессу (после процедуры идентификации)
|Отсутствие бездепозитного бонуса
|Фрибет за регистрацию
|Простота и прозрачность процесса
|Возможность регистрации для граждан других государств
Онлайн-регистрация на официальном сайте или в мобильном приложении БК BetBoom не составляет особого труда и доступна не только для граждан РФ, но и для резидентов других государств. Процесс позволяет создать личный кабинет в системе букмекерской конторы, а после процедуры идентификации открывается доступ к игровому процессу и финансовым операциям. Поэтому регистрация по паспорту – обязательное требование.
Промокоды BetBoom можно использовать при создании аккаунта, также новые клиенты БК получают приветственный бонус. Фрибет за регистрацию в букмекерской конторе составляет 100% от первого депозита, но не более 7 тысяч рублей.
Да, абзацем выше и ещё ранее в тексте мы рассказали об этой возможности.
Да, при наличии подтверждённых аккаунтов на Госуслугах и в Центре учёта переводов интерактивных ставок (ЦУПИС).
Букмекерская контора BetBoom проводит регистрацию по паспорту.
Нет, такая функция не предусматривается в легальной букмекерской конторе BetBoom.
Для заключения пари и совершения финансовых операций это обязательное требование. Оно основывается на действующем законодательстве Российской Федерации.
Да, все транзакции букмекерские конторы России проводят через эту систему. Аккаунты в ЦУПИС и БК легко синхронизируются.