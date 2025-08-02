Промокод от BetBoom на сумму до 10 000 рублей за регистрацию и ставки

Чтобы получить фрибет от BetBoom, сделайте следующее:

1. Создайте аккаунт на сайте BetBoom или через мобильное приложение.

2. Пройдите процедуру идентификации, введите промокод VEDOMOSTI.

3. Пополните игровой счет.

4. Делайте ставки на спортивные и киберспортивные события с коэффициентом от 1.30. Учитываются одиночные пари и экспрессы.

Бонус выдается поэтапно, чем выше суммарный оборот ставок, тем крупнее вознаграждение. Для старта достаточно заключить пари на сумму 1000 рублей. Продвижение к следующему этапу возможно только после завершения предыдущего.

Этап Сумма ставок Фрибет 1 1000 ₽ 1000 ₽ 2 2500 ₽ 1000 ₽ 3 5000 ₽ 1500 ₽ 4 10 000 ₽ 1500 ₽ 5 50 000 ₽ 5000 ₽

На выполнение заданий у игрока есть 7 дней. За это время можно получить до 5 фрибетов на общую сумму 10 000 рублей, сделав ставки на 68 500 рублей. Но пользователь сам определяет количество этапов — можно остановиться в любой момент. Прогресс отображается в личном кабинете.