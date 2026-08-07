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ЧМ-26 Матчи 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026: кто пройдет дальше На чемпионате мира 2026 года стартуют матчи 1/4 финала. В центральном противостоянии раунда плей-офф встретятся команды двух супербомбардиров — Англия с Гарри Кейном и Норвегия с Эрлингом Холандом. Остальные пары также обещают упорную борьбу.

ЧМ-26 ЧМ-2026: Франция и Аргентина мчатся в полуфинал, Бразилия и Англия в четвертьфинале На дворе 1 июля. Стадия плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года вступила в свои права, турнирная сетка уже преподнесла болельщикам и любителям ставок несколько сюрпризов. Сборная Франции фактически забронировала себе место в полуфинале, Аргентина получила в соперники довольно простых оппонентов, а вот Бразилии и Англии, возможно, придется выяснять отношения уже в четвертьфинале. Разбираем сетку, оцениваем шансы грандов и думаем, на кого лучше поставить.

ЧМ-26 Разгром Швеции, трогательный жест Мбаппе и погоня за Месси: Франция уверенно идет в 1/8 ЧМ-2026 Сборная Франции без лишнего шума и нервов преодолела 1/16 финала чемпионата мира по футболу. В матче, который прошел 1 июля, «галльские петухи» разгромили команду Швеции со счетом 3:0, гарантировав себе место в 1/8 финала турнира ЧМ-2026.

ЧМ-26 Сборная Аргентины с Месси разгромит Иорданию на ЧМ-2026, считают бетторы При этом лучший бомбардир турнира, вероятно, начнет матч в запасе

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ЧМ-26 Месси и Мбаппе: историческая дуэль снайперов. Обогнали Клозе и спорят за титул лучшего снайпера в истории ЧМ Групповой этап чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике в самом разгаре. И хотя до матчей плей-офф еще предстоит проделать немалый путь, уже вырисовываются фавориты. Для любителей футбола и ставок на спорт букмекеры приготовили целую россыпь бонусных предложений.

ЧМ-26 Рекорды Месси и Рума, крах Турции, проклятие шамана и жуткая травма: итоги 2 тура чемпионата мира по футболу 2026 Вот и закончился 2-й тур чемпионата мира по футболу 2026 года. Любители ставок с нетерпением ждут начала финального аккорда группового этапа. Именно для них ведущие букмекеры подготовили целую россыпь бонусов специально под ЧМ-2026.

ЧМ-26 Как ставить на ЧМ-2026 по футболу: полный гайд Чемпионат мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике, является одним из самых масштабных спортивных событий в мире. Если вам нравится ставить на матчи ЧМ-2026, то важно делать это хладнокровно и ответственно. В статье мы подробно разберем, как делать ставки на чемпионат мира по футболу и обсудим возможные нюансы.

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