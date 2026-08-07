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ЧМ-2026

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ЧМ-2026 с финансовой точки зрения
ЧМ-2026 с финансовой точки зрения

FIFA запланировала получить 8,9 миллиарда долларов на чемпионате мира 2026 года. Организация превратила главный футбольный турнир планеты в самый коммерчески успешный проект в истории спорта. Но что скрывается за красивым фасадом? Разберемся вместе.

ЧМ-26

Матчи 1/4 финала чемпионата мира
Матчи 1/4 финала чемпионата мира

На чемпионате мира 2026 года стартуют матчи 1/4 финала. В центральном противостоянии раунда плей-офф встретятся команды двух супербомбардиров — Англия с Гарри Кейном и Норвегия с Эрлингом Холандом. Остальные пары также обещают упорную борьбу.

ЧМ-26

ЧМ-2026: главные фавориты. Сетка и бонусы
ЧМ-2026: главные фавориты. Сетка и бонусы

На дворе 1 июля. Стадия плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года вступила в свои права, турнирная сетка уже преподнесла болельщикам и любителям ставок несколько сюрпризов. Сборная Франции фактически забронировала себе место в полуфинале, Аргентина получила в соперники довольно простых оппонентов, а вот Бразилии и Англии, возможно, придется выяснять отношения уже в четвертьфинале. Разбираем сетку, оцениваем шансы грандов и думаем, на кого лучше поставить.

ЧМ-26

Франция обыграла Швецию и пробилась в ⅛ финала ЧМ-2026
Франция обыграла Швецию и пробилась в ⅛ финала ЧМ-2026

Сборная Франции без лишнего шума и нервов преодолела 1/16 финала чемпионата мира по футболу. В матче, который прошел 1 июля, «галльские петухи» разгромили команду Швеции со счетом 3:0, гарантировав себе место в 1/8 финала турнира ЧМ-2026.

ЧМ-26

Сборная Аргентины с Месси разгромит Иорданию на ЧМ-2026, считают бетторы
Сборная Аргентины с Месси разгромит Иорданию на ЧМ-2026, считают бетторы

При этом лучший бомбардир турнира, вероятно, начнет матч в запасе

ЧМ-26

Клиенты букмекеров не верят в победу Узбекистана над ДР Конго в матче ЧМ-2026
Клиенты букмекеров не верят в победу Узбекистана над ДР Конго в матче ЧМ-2026

Команда Фабио Каннаваро попрощается с турниром?

ЧМ-26

Месси против Мбаппе: кому достанется титул лучшего бомбардира?
Месси против Мбаппе: кому достанется титул лучшего бомбардира?

Групповой этап чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике в самом разгаре. И хотя до матчей плей-офф еще предстоит проделать немалый путь, уже вырисовываются фавориты. Для любителей футбола и ставок на спорт букмекеры приготовили целую россыпь бонусных предложений.

ЧМ-26

Итоги 2 тура чемпионата мира по футболу 2026
Итоги 2 тура чемпионата мира по футболу 2026

Вот и закончился 2-й тур чемпионата мира по футболу 2026 года. Любители ставок с нетерпением ждут начала финального аккорда группового этапа. Именно для них ведущие букмекеры подготовили целую россыпь бонусов специально под ЧМ-2026.

ЧМ-26

Как ставить на ЧМ-2026 по футболу: полный гайд
Как ставить на ЧМ-2026 по футболу: полный гайд

Чемпионат мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике, является одним из самых масштабных спортивных событий в мире. Если вам нравится ставить на матчи ЧМ-2026, то важно делать это хладнокровно и ответственно. В статье мы подробно разберем, как делать ставки на чемпионат мира по футболу и обсудим возможные нюансы.

ЧМ-26

Месси против Роналду на ЧМ: статистика, прогнозы и коэффициенты букмекеров
Месси против Роналду на ЧМ: статистика, прогнозы и коэффициенты букмекеров

Культовая дуэль

ЧМ-26

Чемпионат мира по футболу 2026 года: расписание и результаты
Чемпионат мира по футболу 2026 года: расписание и результаты

Действующий победитель – сборная Аргентины

ЧМ-26

Бонусные предложения к ЧМ-2026 от российских БК
Бонусные предложения к ЧМ-2026 от российских БК

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартует 11 июня в США, Канаде и Мексике. Для легальных российских букмекерских контор это ключевое событие. Традиционно в преддверии турнира БК запускают специальные бонусные активности.

ЧМ-26

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