Месси и Мбаппе: историческая дуэль снайперов. Обогнали Клозе и спорят за титул лучшего снайпера в истории ЧМ

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Лионель Месси вписал свое имя в историю, став лучшим снайпером чемпионатов мира по футболу. Аргентинец забил уже 18 голов, побив рекорд немца Мирослава Клозе (16 мячей). Однако Лео может утратить это достижение уже на текущем мундиале, поскольку Килиан Мбаппе дышит ему в спину.
Толчок этому соперничеству дал именно Мбаппе. Оформив дубль в стартовой встрече против Сенегала — он обошел Месси и ворвался в четверку лучших снайперов в истории мундиалей. Однако спустя всего 6 часов Месси нанес потрясающий ответный удар — хет-трик в матче с Алжиром (3:0), который позволил догнать Клозе!
Cвой 17 гол на всех чемпионатах мира аргентинец забил на 38-й минуте в матче против Австрии. Есть новый рекорд!!! На 95-й минуте Лео поставил точку в матче — 2:0. Примечательно, что на его счету абсолютно все голы сборной Аргентины на ЧМ-2026. Отличный подарок самому себе на 39-летие, которое легенда отпраздновала 24 июня, спустя пару дней после игры с австрийцами.
Мбаппе также не остался в стороне, оформив очередной дубль в ворота Ирака (3:0). Сначала Черепашка отличился на 14-й минуте после передачи Олисе, затем на 54-й ему ассистировал Усман Дембеле.
Мы видим, что 3 из 5 игроков топовой пятерки уже завершили свои карьеры, поэтому звездным форвардам не стоит опасаться преследователей.
Игрок
Страна
Голы
Игры
|Лионель Месси
Аргентина
18
28
|Килиан Мбаппе
Франция
16
16
|Мирослав Клозе
Германия
16
26
|Роналдо
Бразилия
15
19
|Герд Мюллер
Германия
14
13
Если бы не ливень, который смазал игру Франции в первой половине встречи, испортил газон и привел к двухчасовой паузе (правила штата запрещают играть при грозе), возможно, Килиан забил еще больше.
Теперь, когда немецкая легенда позади, Месси и Мбаппе предстоит выяснять отношения лично. Впереди долгая дистанция, поскольку чемпионат мира 2026 года является беспрецедентным по количеству участников. Кроме того, есть мнение, что у сборной Аргентины трудности могут возникнуть не ранее ⅛ финала, поэтому наверняка мы увидим еще не один гол от Лионеля Месси.
Команда Мбаппе теоретически рискует занять второе место в группе I, если проиграет Норвегии, но для скандинавов это будет слишком большая сенсация. У Мбаппе также есть все шансы порадовать болельщиков своими голами. Уж очень мощно и монолитно выглядит французская дружина Дидье Дешама.
Примечательно, что Мбаппе впервые сыграл за сборную на чемпионате мира только в 2018 году. Это говорит о том, что Черепашка гораздо более результативнее своего визави.
Турнир
Лионель Месси (голы)
Килиан Мбаппе (голы)
ЧМ-2006
1
-
ЧМ-2010
0
-
ЧМ-2014
4
-
ЧМ-2018
1
4
ЧМ-2022
7
8
ЧМ-2026
пока 5
пока 4
Многое будет зависеть от турнирной сетки. Если кто-то из соперников оступится и не доберется хотя бы до полуфинала, его оппонент получит колоссальное преимущество в виде 2 лишних матчей.
Болельщики могут задать вопрос: а как же другие топ-форварды? Сейчас они очень отстали от звездного дуэта. По общему количеству голов ближе всего к тандему лидеров расположились Криштиану Роналду и Гарри Кейн, в активе которых по 10 мячей.
Англичанин, отыгравший потрясающий сезон в «Баварии», рванул со старта, оформив дубль в ворота Хорватии. Однако в следующим туре против Ганы не попал в пустые ворота и в целом был лишь блеклой тенью самого себя.
Роналду называли невидимкой в первой игре с ДР Конго, но уже во второй он оформил дубль с Узбекистаном. Однако ждать от него новых бомбардирских рекордов уже не стоит. Видно, что португалец уже далеко не тот, что был раньше. Он чередует отличные выступления с затяжными блеклыми сериями.
Если смотреть на статистику форвардов на чемпионате мира 2026 года, то видим, что аргентинскую звезду поджимают молодые дарования.
Место
Игрок
Страны
Голы
1
|Лионель Месси
|Аргентина
5
2
|Килиан Мбаппе
|Франция
4
3
|Эрлинг Холланд
Винисиус Жуниор
|Норвегия
Бразилия
4
Важно учесть, что бразилец Винисиус до этого лета забивал на ЧМ лишь однажды, а для Холланда этот мундиаль стал первым в карьере.
Для своего возраста Месси играет просто феноменально. Кажется, что ему не особо нужны партнеры, поскольку аргентинец способен в одиночку перевернуть ход любой встречи. А ведь ему уже 39 лет!
Мбаппе обладает прекрасной скоростью и техникой, но сам моменты создает крайне редко. Он в большей степени зависит от партнеров. Да, Франция выглядит очень мощно и монолитно, но если у всей команды не пойдет игра, вряд ли Килиан будет тащить ее на себе, самостоятельно создавая для себя голевые моменты.
Однако стать абсолютным рекордсменом по забитым голам на чемпионатах мира под силу именно Мбаппе. Уже сейчас Черепашка всего на 2 гола отстает от Месси, но он на целых 12 лет моложе своего визави. Именно поэтому у француза еще все впереди. Если не обгонит аргентинца на этом мундиале, то может это сделать через 4 года.
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