Месси и Мбаппе: историческая дуэль снайперов. Обогнали Клозе и спорят за титул лучшего снайпера в истории ЧМ

Cвой 17 гол на всех чемпионатах мира аргентинец забил на 38-й минуте в матче против Австрии. Есть новый рекорд!!! На 95-й минуте Лео поставил точку в матче — 2:0. Примечательно, что на его счету абсолютно все голы сборной Аргентины на ЧМ-2026. Отличный подарок самому себе на 39-летие, которое легенда отпраздновала 24 июня, спустя пару дней после игры с австрийцами.

Мбаппе также не остался в стороне, оформив очередной дубль в ворота Ирака (3:0). Сначала Черепашка отличился на 14-й минуте после передачи Олисе, затем на 54-й ему ассистировал Усман Дембеле.