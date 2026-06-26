Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяЧМ-26Месси и Мбаппе: историческая дуэль снайперов. Обогнали Клозе и спорят за титул лучшего снайпера в истории ЧМ

Месси и Мбаппе: историческая дуэль снайперов. Обогнали Клозе и спорят за титул лучшего снайпера в истории ЧМ

Обновлено:
Групповой этап чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике в самом разгаре. И хотя до матчей плей-офф еще предстоит проделать немалый путь, уже вырисовываются фавориты. Для любителей футбола и ставок на спорт букмекеры приготовили целую россыпь бонусных предложений.
  • Букмекер
  • Бонус
  • Отыгрыш
  • Мин. депозит
  • Коэффициент
  • Действие
  • Winline10000 ₽x1500 ₽1.01
    Забрать

    Условия Фрибет за экспрессы на чемпионат мира по футболу

  • PARI25000 ₽x11000 ₽1.01
    Забрать

    Условия Собери коллекционный «Альбом ЧМ-2026» и получи фрибет

  • Марафон120000 ₽x11000 ₽1.01
    TRADER2026Скопировать промокод
    Забрать

    Условия Бонус за прогнозы и ставки на ЧМ 2026 по футболу

  • Фонбет5000 ₽x1500 ₽1.01
    Забрать

    Условия Бинго чемпионат мира: получай очки за участие в викторине и трать их на призы

Лионель Месси вписал свое имя в историю, став лучшим снайпером чемпионатов мира по футболу. Аргентинец забил уже 18 голов, побив рекорд немца Мирослава Клозе (16 мячей). Однако Лео может утратить это достижение уже на текущем мундиале, поскольку Килиан Мбаппе дышит ему в спину.

Противостояния Месси и Мбаппе на ЧМ-2026

Толчок этому соперничеству дал именно Мбаппе. Оформив дубль в стартовой встрече против Сенегала — он обошел Месси и ворвался в четверку лучших снайперов в истории мундиалей. Однако спустя всего 6 часов Месси нанес потрясающий ответный удар — хет-трик в матче с Алжиром (3:0), который позволил догнать Клозе!

  • Букмекер
  • Бонус
  • Отыгрыш
  • Мин. депозит
  • Коэффициент
  • Действие
  • БЕТСИТИ200000 ₽x6500 ₽1.01
    WIN200Скопировать промокод
    Забрать

    Условия Фрибет за общий оборот по ставкам

Cвой 17 гол на всех чемпионатах мира аргентинец забил на 38-й минуте в матче против Австрии. Есть новый рекорд!!! На 95-й минуте Лео поставил точку в матче — 2:0. Примечательно, что на его счету абсолютно все голы сборной Аргентины на ЧМ-2026. Отличный подарок самому себе на 39-летие, которое легенда отпраздновала 24 июня, спустя пару дней после игры с австрийцами.

Мбаппе также не остался в стороне, оформив очередной дубль в ворота Ирака (3:0). Сначала Черепашка отличился на 14-й минуте после передачи Олисе, затем на 54-й ему ассистировал Усман Дембеле.

Топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира

Мы видим, что 3 из 5 игроков топовой пятерки уже завершили свои карьеры, поэтому звездным форвардам не стоит опасаться преследователей.

Игрок

Страна

Голы

Игры

Лионель Месси

Аргентина

18

28

Килиан Мбаппе

Франция

16

16

Мирослав Клозе

Германия

16

26

Роналдо

Бразилия

15

19

Герд Мюллер

Германия

14

13

Если бы не ливень, который смазал игру Франции в первой половине встречи, испортил газон и привел к двухчасовой паузе (правила штата запрещают играть при грозе), возможно, Килиан забил еще больше.

Сменится ли лидер в 3 туре ЧМ-2026

Теперь, когда немецкая легенда позади, Месси и Мбаппе предстоит выяснять отношения лично. Впереди долгая дистанция, поскольку чемпионат мира 2026 года является беспрецедентным по количеству участников. Кроме того, есть мнение, что у сборной Аргентины трудности могут возникнуть не ранее ⅛ финала, поэтому наверняка мы увидим еще не один гол от Лионеля Месси.

  • Букмекер
  • Бонус
  • Отыгрыш
  • Мин. депозит
  • Коэффициент
  • Действие
  • Winline10000 ₽x11000 ₽1.3
    VEDСкопировать промокод
    Забрать

    Условия Рекомендованный бонус за депозит

Команда Мбаппе теоретически рискует занять второе место в группе I, если проиграет Норвегии, но для скандинавов это будет слишком большая сенсация. У Мбаппе также есть все шансы порадовать болельщиков своими голами. Уж очень мощно и монолитно выглядит французская дружина Дидье Дешама. 

Статистика Месси и Мбаппе на чемпионатах мира

Примечательно, что Мбаппе впервые сыграл за сборную на чемпионате мира только в 2018 году. Это говорит о том, что Черепашка гораздо более результативнее своего визави.

Турнир

Лионель Месси (голы)

Килиан Мбаппе (голы)

ЧМ-2006

1

-

ЧМ-2010

0

-

ЧМ-2014

4

-

ЧМ-2018

1

4

ЧМ-2022

7

8

ЧМ-2026

пока 5

пока 4

Многое будет зависеть от турнирной сетки. Если кто-то из соперников оступится и не доберется хотя бы до полуфинала, его оппонент получит колоссальное преимущество в виде 2 лишних матчей.

Что же остальные звезды?

Болельщики могут задать вопрос: а как же другие топ-форварды? Сейчас они очень отстали от звездного дуэта. По общему количеству голов ближе всего к тандему лидеров расположились Криштиану Роналду и Гарри Кейн, в активе которых по 10 мячей.

  • Букмекер
  • Бонус
  • Отыгрыш
  • Мин. депозит
  • Коэффициент
  • Действие
  • Фонбет500000 ₽x13000 ₽1.01
    Забрать

    Условия Время чемпионов: ежедневный фрибет за ставки на ЧМ

Англичанин, отыгравший потрясающий сезон в «Баварии», рванул со старта, оформив дубль в ворота Хорватии. Однако в следующим туре против Ганы не попал в пустые ворота и в целом был лишь блеклой тенью самого себя.

Роналду называли невидимкой в первой игре с ДР Конго, но уже во второй он оформил дубль с Узбекистаном. Однако ждать от него новых бомбардирских рекордов уже не стоит. Видно, что португалец уже далеко не тот, что был раньше. Он чередует отличные выступления с затяжными блеклыми сериями.

Топ-3 снайперов текущего чемпионата мира 2026

Если смотреть на статистику форвардов на чемпионате мира 2026 года, то видим, что аргентинскую звезду поджимают молодые дарования.

Место

Игрок

Страны

Голы

1

Лионель МессиАргентина

5

2

Килиан МбаппеФранция

4

3

Эрлинг Холланд
Винисиус Жуниор		Норвегия
Бразилия

4
4

Важно учесть, что бразилец Винисиус до этого лета забивал на ЧМ лишь однажды, а для Холланда этот мундиаль стал первым в карьере.

Кто же будет лучшим бомбардиром: Месси или Мбаппе?

Для своего возраста Месси играет просто феноменально. Кажется, что ему не особо нужны партнеры, поскольку аргентинец способен в одиночку перевернуть ход любой встречи. А ведь ему уже 39 лет!

Мбаппе обладает прекрасной скоростью и техникой, но сам моменты создает крайне редко. Он в большей степени зависит от партнеров. Да, Франция выглядит очень мощно и монолитно, но если у всей команды не пойдет игра, вряд ли Килиан будет тащить ее на себе, самостоятельно создавая для себя голевые моменты.

  • Букмекер
  • Бонус
  • Отыгрыш
  • Мин. депозит
  • Коэффициент
  • Действие
  • PARI100000 ₽x1100 ₽1.01
    Забрать

    Условия Фрибет за повторение ставки топ-эксперта на ЧМ-2026

Однако стать абсолютным рекордсменом по забитым голам на чемпионатах мира под силу именно Мбаппе. Уже сейчас Черепашка всего на 2 гола отстает от Месси, но он на целых 12 лет моложе своего визави. Именно поэтому у француза еще все впереди. Если не обгонит аргентинца на этом мундиале, то может это сделать через 4 года.

Ранее по теме:Рекорды Месси и Рума, крах Турции, проклятие шамана и жуткая травма: итоги 2 тура чемпионата мира по футболу 2026

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Сборная Аргентины с Месси разгромит Иорданию на ЧМ-2026, считают бетторы
Сборная Аргентины с Месси разгромит Иорданию на ЧМ-2026, считают бетторы
ЧМ-26
Клиенты букмекеров не верят в победу Узбекистана над ДР Конго в матче ЧМ-2026
Клиенты букмекеров не верят в победу Узбекистана над ДР Конго в матче ЧМ-2026
ЧМ-26
Клиент букмекеров выиграл 2 700 000 рублей по ставке на матч Эквадор — Германия на ЧМ-2026
Клиент букмекеров выиграл 2 700 000 рублей по ставке на матч Эквадор — Германия на ЧМ-2026
Новости
Месси и Мбаппе: историческая дуэль снайперов. Обогнали Клозе и спорят за титул лучшего снайпера в истории ЧМ
Месси и Мбаппе: историческая дуэль снайперов. Обогнали Клозе и спорят за титул лучшего снайпера в истории ЧМ
ЧМ-26
Рекорды Месси и Рума, крах Турции, проклятие шамана и жуткая травма: итоги 2 тура чемпионата мира по футболу 2026
Рекорды Месси и Рума, крах Турции, проклятие шамана и жуткая травма: итоги 2 тура чемпионата мира по футболу 2026
ЧМ-26
Игнашевич выбрал между Марадоной и Месси: «Он играл против извергов и делал это с улыбкой»
Игнашевич выбрал между Марадоной и Месси: «Он играл против извергов и делал это с улыбкой»
Новости
«Марафон» рассчитал ставки на гол Узбекистана в пользу игроков
«Марафон» рассчитал ставки на гол Узбекистана в пользу игроков
Новости
Клиент PARI поставил 9 000 000 рублей на гол в матче Португалия – Узбекистан
Клиент PARI поставил 9 000 000 рублей на гол в матче Португалия – Узбекистан
Новости
Матчи Бельгия — Иран и Эквадор — Кюрасао вошли в топ-5 самых прибыльных для букмекеров на ЧМ-2026
Матчи Бельгия — Иран и Эквадор — Кюрасао вошли в топ-5 самых прибыльных для букмекеров на ЧМ-2026
Новости
Победа Швейцарии над Боснией на ЧМ-2026 принесла клиенту букмекеров более 10 000 000 рублей
Победа Швейцарии над Боснией на ЧМ-2026 принесла клиенту букмекеров более 10 000 000 рублей
Новости

Новое

loading