12 февраля 8:33
БК БЕТСИТИФрибеты за депозит
logo

Бонусный плей-офф от БК БЕТСИТИ: до 200 000 рублей за регистрацию и первый депозит по промокоду

200000 ₽
Бонус
320 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
20 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Самый большой приветственный бонус России

«БЕТСИТИ» выпустил самую большую приветственную промоакцию в России. В указанном бонусном предложении игрокам доступен фрибет до 200 000 рублей. Итоговая сумма определяется первым депозитом и выполненным квалификационным оборотом. 

Как получить бонус от БК БЕТСИТИ до 200 000 рублей

Свернуть

Участнику промоакции нужно придерживаться следующей схемы действий:

  1. Создать аккаунт, использовав промокод WIN200.
  2. Положить на счет от 500 рублей.
  3. За 20 суток совершить требуемый оборот.

Букмекерская контора учитывает лайв- и прематч-ставки. Кэф ординара и минимум одного прогноза экспресса — от 1.80. Все ставки должны быть совершены и рассчитаны в течение 20 дней с момента первого пополнения.

Размер бонуса определяется итоговой суммой оборота. С ростом отыгрыша букмекерская контора увеличивает выплату беттору.

Оборот

Бонус

х6

50%

х12

100%

х24

200%

«БЕТСИТИ» допускает досрочное окончание участия. Зафиксировать частичный отыгрыш получится при обороте выше х6 от стартового пополнения. Правила конторы разрешают вносить и использовать для ставок дополнительные деньги. Максимальная сумма бонусных средств — 200 000 рублей.

Как отыграть бонус БЕТСИТИ до 200 000 рублей 

Свернуть

«БЕТСИТИ» начисляет фрибет на 30 суток. Его можно использовать на любых ординарах с коэффициентом до 3.00. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 200 000 рублей от БЕТСИТИ

Свернуть

Все важные подробности представленной промоакции сведены в одной таблице.

Максимальный размер бонуса

200 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

20 дней

Срок окончания акции

31.12.2026 (23:59 МСК)

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Самый большой приветственный бонус➖ Ставки должны быть рассчитаны во время отыгрыша бонуса
➕ Динамическая система начисления 
➕ Допускается досрочное завершение участия 

Заключение

Свернуть

«БЕТСИТИ» предлагает очень необычную акцию. Динамические условия отыгрыша позволяют моделировать схему игры и оптимизировать собственные действия. Можно забрать минимальную сумму при небольшом отыгрыше или испытать удачу и побороться за более внушительный фрибет. 

Валентин Васильев

