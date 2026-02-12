Бонусный плей-офф от БК БЕТСИТИ: до 200 000 рублей за регистрацию и первый депозит по промокоду

Партнерский проект
«БЕТСИТИ» выпустил самую большую приветственную промоакцию в России. В указанном бонусном предложении игрокам доступен фрибет до 200 000 рублей. Итоговая сумма определяется первым депозитом и выполненным квалификационным оборотом.
Участнику промоакции нужно придерживаться следующей схемы действий:
Букмекерская контора учитывает лайв- и прематч-ставки. Кэф ординара и минимум одного прогноза экспресса — от 1.80. Все ставки должны быть совершены и рассчитаны в течение 20 дней с момента первого пополнения.
Размер бонуса определяется итоговой суммой оборота. С ростом отыгрыша букмекерская контора увеличивает выплату беттору.
Оборот
Бонус
х6
50%
х12
100%
х24
200%
«БЕТСИТИ» допускает досрочное окончание участия. Зафиксировать частичный отыгрыш получится при обороте выше х6 от стартового пополнения. Правила конторы разрешают вносить и использовать для ставок дополнительные деньги. Максимальная сумма бонусных средств — 200 000 рублей.
«БЕТСИТИ» начисляет фрибет на 30 суток. Его можно использовать на любых ординарах с коэффициентом до 3.00.
Все важные подробности представленной промоакции сведены в одной таблице.
Максимальный размер бонуса
200 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
20 дней
Срок окончания акции
31.12.2026 (23:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Самый большой приветственный бонус
|➖ Ставки должны быть рассчитаны во время отыгрыша бонуса
|➕ Динамическая система начисления
|➕ Допускается досрочное завершение участия
«БЕТСИТИ» предлагает очень необычную акцию. Динамические условия отыгрыша позволяют моделировать схему игры и оптимизировать собственные действия. Можно забрать минимальную сумму при небольшом отыгрыше или испытать удачу и побороться за более внушительный фрибет.