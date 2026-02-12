Бонусный плей-офф от БК БЕТСИТИ: до 200 000 рублей за регистрацию и первый депозит по промокоду

Участнику промоакции нужно придерживаться следующей схемы действий:

Создать аккаунт, использовав промокод WIN200. Положить на счет от 500 рублей. За 20 суток совершить требуемый оборот.

Букмекерская контора учитывает лайв- и прематч-ставки. Кэф ординара и минимум одного прогноза экспресса — от 1.80. Все ставки должны быть совершены и рассчитаны в течение 20 дней с момента первого пополнения.

Размер бонуса определяется итоговой суммой оборота. С ростом отыгрыша букмекерская контора увеличивает выплату беттору.

Оборот Бонус х6 50% х12 100% х24 200%

«БЕТСИТИ» допускает досрочное окончание участия. Зафиксировать частичный отыгрыш получится при обороте выше х6 от стартового пополнения. Правила конторы разрешают вносить и использовать для ставок дополнительные деньги. Максимальная сумма бонусных средств — 200 000 рублей.