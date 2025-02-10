Лучшие промокоды на бесплатную ставку от букмекерских контор в 2025 году

Букмекер предлагает 5 фрибетов за промокод VED5000. Каждая бесплатная ставка — на 1000 рублей. Однако правила довольно сложные.

VED5000 — это промокод за регистрацию и пополнение. Чтобы забрать деньги, после создания аккаунта и подтверждения личности внесите 1000 рублей. Контора сразу выдаст аналогичный фрибет. Он действует 48 часов. Вы можете выбрать ставку с любым коэффициентом.

В течение 5 суток после появления шкалы прогресса в ЛК проставьте 2000 рублей. Оператор не вводит каких-либо условий по коэффициентам и типу пари. Учитываются все сыгравшие и проигранные ставки. После выполнения этого требования БК даст еще одну бесплатную ставку на 1000 рублей. Игрок может проставить ее на любой коэффициент.

Далее нужно ставить по 3000, 4000 и 5000 рублей. После достижения каждого оборота вы получите по 1000 рублей фрибетом.