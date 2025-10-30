Промокоды Бет-М на сегодня - Октябрь 2025

Текущий промокод увеличивает размеры приветственной акции БК. Он позволяет бетторам забрать в 1,5 раза больше бонусных средств, чем предлагают базовые условия. Остальные требования сохраняются.

Как забрать подарок по приветственному промокоду BET-M

Приветственный промокод BET-M — комбинация, которую необходимо активировать при регистрации аккаунта. Иначе игрока подключат к стандартной приветственной акции, а о расширенных выплатах придется забыть. Для активации следует:

Попасть на сайт БК и кликнуть по кнопке «Регистрация». Заполнить предложенную форму, в поле «Промокод» написать VED2025. Ввести проверочный код для подтверждения телефона. Подтвердить личность любым удобным способом. Внести 1000-15 000 рублей. Подарок составляет 100% от взноса в указанном диапазоне. Совершать ставки с основного баланса на исходы с кэфом от 1.50.

Общий объем пари должен быть выше размеров стартового пополнения в 3 раза. Учитывается именно первый взнос. Поэтому вносить больше 15 000 рублей за раз бессмысленно — отыгрыш усложнится.

После расчета последнего пари в ЛК появится возможность активировать бонус. Одного клика на кнопку хватит, чтобы дополнительные деньги поступили на бонусный счет. Свободно распоряжаться ими пока нельзя, сначала нужно выполнить отыгрыш по правилам букмекерской конторы.

Условия отыгрыша бонуса по промокоду BET-M до 15 000 рублей

Промокод «БЕТ-М» на первый депозит расширяет возможности приветственной акции, но условия отыгрыша не меняются. Игроку следует:

Авторизоваться. Собрать экспресс минимум из 3 событий при коэффициенте каждого от 1.50. Поставить на него всю сумму бонусного баланса. Повторить ставки 2 раза.

На экспрессы нужно ставить все полученные бонусные деньги. После успешного отыгрыша к выводу будут доступны 100% от стартового депозита. Если матчи отменят или произойдет возврат с единичным коэффициентом, букмекерская контора признает отыгрыш несостоявшимся.

Регламент промокода

Промокод не меняет регламент приветственного бонуса, кроме его размеров. Остальной регламент сохраняется.