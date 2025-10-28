Ведомости
Экспресс-буст от БК БЕТ-М

Каждый экспресс становится еще выгоднее!

БК «БЕТ-М» проводит акцию «Экспресс-буст», в которой можно увеличить итоговый коэффициент экспресса. Чем больше событий в купоне, тем выше буст и потенциальный выигрыш. Для участия достаточно сделать экспресс минимум из 2 исходов с коэффициентами от 1.50.

Как получить буст на экспрессы от БК БЕТ-М

Свернуть

Любой клиент с подтвержденным аккаунтом может включаться в участие и собирать бусты. Ему потребуется: 

1. Сделать экспресс-ставку на 500 рублей и выше с основного баланса.

2. Добавить в купон минимум 2 события, каждое с коэффициентом от 1.50.

3. Выбрать виджет «Экспресс-буст» или «Комбо-экспресс».

4. Дождаться расчета пари в период проведения акции.

Пользователь получает увеличенный коэффициент на свой экспресс. Каждый добавленный исход повышает буст.

Количество событий в экспрессе

Дополнительный множитель

2

1.03

3

1.04

4

1.05

5

1.06

6

1.07

7

1.08

8

1.09

9

1.10

10

1.11

11

1.12

12

1.13

13

1.14

14

1.15

15

1.16

16

1.17

17

1.18

18

1.19

19

1.20

20

1.21

21

1.22

22

1.23

23

1.24

24

1.25

25

1.26

26

1.27

27

1.28

28

1.29

29

1.30

30 и выше

1.31

Буст действует как дополнительный множитель к итоговому коэффициенту экспресса. Например, итоговый кэф экспресса с 6 событиями составляет 10.00. Применяем буст и получаем: 10.00 х 1.07 = 10.70.

Как отыграть буст на экспрессы от БК БЕТ-М

Свернуть

Отыгрыш не требуется. При успешном экспрессе выигрыш с учетом буста мгновенно поступает на основной счет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса бонуса от БК БЕТ-М

Свернуть

Таблица содержит информацию по основным показателям.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Экспресс

Минимальный коэффициент

1.50

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок действия акции

30.01.2026 (23:59 МСК)

Каждый игрок БК может участвовать в акции множество раз.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Увеличенный выигрыш в экспрессах➖ Требования к коэффициентам — каждый исход должен быть не ниже 1.50
➕ Простые условия участия 

Заключение

Свернуть

Выгодное предложение для любителей экспрессов. От игрока не требуется лишних усилий, достаточно собирать экспресс по своему вкусу. Букмекер добавляет к коэффициенту небольшой буст. Для максимального эффекта лучше составлять длинные паровозики.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
