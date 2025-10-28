Экспресс-буст от БК БЕТ-М

Партнерский проект
БК «БЕТ-М» проводит акцию «Экспресс-буст», в которой можно увеличить итоговый коэффициент экспресса. Чем больше событий в купоне, тем выше буст и потенциальный выигрыш. Для участия достаточно сделать экспресс минимум из 2 исходов с коэффициентами от 1.50.
Любой клиент с подтвержденным аккаунтом может включаться в участие и собирать бусты. Ему потребуется:
1. Сделать экспресс-ставку на 500 рублей и выше с основного баланса.
2. Добавить в купон минимум 2 события, каждое с коэффициентом от 1.50.
3. Выбрать виджет «Экспресс-буст» или «Комбо-экспресс».
4. Дождаться расчета пари в период проведения акции.
Пользователь получает увеличенный коэффициент на свой экспресс. Каждый добавленный исход повышает буст.
Количество событий в экспрессе
Дополнительный множитель
2
1.03
3
1.04
4
1.05
5
1.06
6
1.07
7
1.08
8
1.09
9
1.10
10
1.11
11
1.12
12
1.13
13
1.14
14
1.15
15
1.16
16
1.17
17
1.18
18
1.19
19
1.20
20
1.21
21
1.22
22
1.23
23
1.24
24
1.25
25
1.26
26
1.27
27
1.28
28
1.29
29
1.30
30 и выше
1.31
Буст действует как дополнительный множитель к итоговому коэффициенту экспресса. Например, итоговый кэф экспресса с 6 событиями составляет 10.00. Применяем буст и получаем: 10.00 х 1.07 = 10.70.
Отыгрыш не требуется. При успешном экспрессе выигрыш с учетом буста мгновенно поступает на основной счет.
Таблица содержит информацию по основным показателям.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Экспресс
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок действия акции
30.01.2026 (23:59 МСК)
Каждый игрок БК может участвовать в акции множество раз.
Плюсы
Минусы
|➕ Увеличенный выигрыш в экспрессах
|➖ Требования к коэффициентам — каждый исход должен быть не ниже 1.50
|➕ Простые условия участия
Выгодное предложение для любителей экспрессов. От игрока не требуется лишних усилий, достаточно собирать экспресс по своему вкусу. Букмекер добавляет к коэффициенту небольшой буст. Для максимального эффекта лучше составлять длинные паровозики.