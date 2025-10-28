Экспресс-буст от БК БЕТ-М

Любой клиент с подтвержденным аккаунтом может включаться в участие и собирать бусты. Ему потребуется:

1. Сделать экспресс-ставку на 500 рублей и выше с основного баланса.

2. Добавить в купон минимум 2 события, каждое с коэффициентом от 1.50.

3. Выбрать виджет «Экспресс-буст» или «Комбо-экспресс».

4. Дождаться расчета пари в период проведения акции.

Пользователь получает увеличенный коэффициент на свой экспресс. Каждый добавленный исход повышает буст.

Количество событий в экспрессе Дополнительный множитель 2 1.03 3 1.04 4 1.05 5 1.06 6 1.07 7 1.08 8 1.09 9 1.10 10 1.11 11 1.12 12 1.13 13 1.14 14 1.15 15 1.16 16 1.17 17 1.18 18 1.19 19 1.20 20 1.21 21 1.22 22 1.23 23 1.24 24 1.25 25 1.26 26 1.27 27 1.28 28 1.29 29 1.30 30 и выше 1.31

Буст действует как дополнительный множитель к итоговому коэффициенту экспресса. Например, итоговый кэф экспресса с 6 событиями составляет 10.00. Применяем буст и получаем: 10.00 х 1.07 = 10.70.