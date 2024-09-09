Приветственный бонус от «Бетсити» — до 2 000 ₽ за регистрацию с промокодом

1. Термины и определения

1.1 «Организатор» — общество с ограниченной ответственностью «Фортуна», лицензия № Л027-00108-61/00395481 от 30 июня 2009 года вид деятельности: Деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах (оказание услуг по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше).

1.2 «Сайт организатора» — интернет-сайт: https://betcity.ru или https://m.betcity.ru.

1.3 «Страница акции» — интернет-сайт, с описанием условий Акции.

1.4 «Участник» — физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, принимающее условия Акции и выполнившее условия пункта 3.1 настоящих правил.

1.5 «Пари» — основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное между клиентом и букмекерской конторой согласно установленным правилам Организатора.

1.6 «Квалификационное пари» — пари, соответствующие условиям Акции.

1.7 «Бонусный счет» — счет (виртуальная дисконтная карта), предназначенный для зачисления бонусных средств за выполнение условий различных маркетинговых мероприятий, программ лояльности, Акций. Один бонус на бонусном счету равен одному рублю в валюте РФ. Бонусный счет не предусматривает снятие и конвертацию бонусов в рубли.

1.8 «Фрибет» — бонусные средства, зачисляемые участнику Акции на бонусный счет, по факту выполнения условий Акции для последующего заключения пари. В случае положительного исхода пари, участник имеет возможность получить выигрыш за вычетом фрибета.

1.9 «Злоупотребление правами» — любые недобросовестные действия Участника Акции, в том числе направленные на накопление максимального количества бонусов на счете Участника без фактического участия в азартных играх или использование/попытки использования Бонусов способами, противоречащими настоящим правилам.

1.10 «Персональные данные» — Предоставленные Участником в целях участия в Акции персональные данные, в том числе контактные данные (такие как номер мобильного телефона, адрес электронной почты), могут обрабатываться Организатором, в том числе в целях осуществления обращений, поддержания связи, отправки SMS-сообщений и электронных писем для информирования о новостях, акциях, результатах их проведения и направления иных сервисных сообщений, сообщений и материалов информационного и рекламного характера.

1.11 «Программа лояльности» — далее Программа, проводится в рамках маркетинговой активности, направленной на привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к бренду «БЕТСИТИ», правообладателем которого является Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна».

1.12 «Мобильное приложение» — программное обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, разработанное для конкретной платформы (iOS, Android, Windows Phone и т. д.) https://betcity.ru/ru/apps.

2. Общие положения

2.1 Настоящие правила определяют порядок проведения Акции «2000 за ставку».

2.2 Настоящие правила распространяют свое действие на всех Участников Акции. Участие в Акции является подтверждением ознакомления и согласия Участника Акции со всеми положениями настоящих правил.

2.3 Период проведения Акции с 00:00:00 (МСК) 13 июня 2024 года по 23:59:00 (МСК) 31 декабря 2025 года включительно.

2.4 Фрибет начисляется автоматически в течение 24 часов после выполнения условий Акции.

2.5 Акция проводится в сети Интернет на Сайте организатора и в Мобильном приложении.

2.6 Информирование потенциальных и действующих Участников об изменениях в правилах Акции и условиях ее проведения происходит посредством размещения информации на Сайте организатора.

2.7 Призовой фонд акции формируется за счет Организатора Акции и состоит из суммы фрибетов, зачисленных на бонусные счета участников, в рамках настоящей Акции.

2.8 Организатор вправе в любое время ограничивать или устанавливать запрет на учет конкретных типов и видов пари или событий участвующих в Акции, информация об этом предоставляется сотрудниками Организатора, публикуется на Сайте организатора.

3. Условия участия

3.1 Для участия необходимо:3.1.1 Пройти регистрацию и идентификацию на сайте или в мобильном приложении БЕТСИТИ в период проведения акции.

3.1.2 Ввести один из промокодов «TOP», «FREE», «ALEX», «ARSEN», «BLUE», «CITY», «ASAN», «GET2000», «2000BET», «WIN2000» в личном кабинете мобильного приложения/сайта в период проведения акции до заключения первого пари.

3.1.3 Промокоды для участия в Акции, указанные в п. 3.1.2. могут меняться по одностороннему решению Организатора, путем размещения актуального списка действующих промокодов на сайте Организатора.

3.1.4 Заключить пари согласно условиям п. 4.1.- 4.2.

3.1.5 Активировать промокод можно двумя способами:

3.1.6 Автоматическая активация:

3.1.7 Кнопка «ЗАБРАТЬ БОНУС» на Странице акции — скачать приложение «Бетсити» — Регистрация.

3.1.8 Ручная активация:

3.1.9 В разделе «Промокоды» основного меню в мобильном приложении или на Сайте Организатора.

3.1.10 В случае, если первое пари рассчитано и клиент прошел проверку документов, то в течение 24 часов на Бонусный счет участника зачисляется Фрибет номиналом равный 100% от суммы первого пари, но не более 2 000 рублей.

3.1.11 Участник может получить Фрибет единожды по данной Акции.

3.1.12 Получение фрибета по данной акции исключает получение других приветственных фрибетов для новых клиентов.

3.1.13 Один бонусный счет доступен для одного пользователя (на одну семью, один адрес, один компьютер, одно мобильное устройство, общий IP-адрес, на любые одинаковые данные аккаунта, как адрес e-mail, банковский счёт, информация о кредитной карте, аккаунт платёжной системы). Любое нарушение правил акции ведёт к аннулированию участия, а также к принятию дополнительных мер, направленных на предотвращение подобных действий̆.

3.1.14 В случае, если рассчитали пари и фрибет в течение 24 часов был начислен, и после этого по этим пари был произведен «возврат» / «выкуп» и тд, и если клиент еще не успел воспользоваться фрибетом, то фрибет должен быть аннулирован.

3.1.15 Участие в акции могут принять только новые клиенты. Участие в акции для клиента начинается с момента активации промокода.

4. Механика акции

4.1. В Акции участвует первое пари вида «одинар» или «экспресс» с минимальным общим коэффициентом не менее 1.70, заключенное участником акции на сайте или в мобильном приложении после активации промокода и исход событий, по которым наступил и результат, по которым был рассчитан в период проведения Акции.

4.2 В Акции не участвуют пари со статусами «возврат», «выкуп», пари, рассчитанные с коэффициентом 1.7, пари заключенные с использованием Фрибета, а также пари, исход события по которым не наступил и результат не был рассчитан в период проведения Акции.

4.3 Ввести промокод в личном кабинете мобильного приложения/сайта в период проведения акции до заключения первого пари.

4.4 Промокод необходимо вводить заглавными латинскими буквами.

4.5 Срок действия промокодов после их активации составляет 20 дней.

4.6 Воспользоваться фрибетом можно на общих условиях использования бонусных средств, описанных в п. 4.7.— 4.12 настоящих правил.

4.7 Срок действие фрибетов — 7 суток с момента зачисления. По истечении срока неиспользованный̆ остаток начисленного фрибета сгорает.

4.8 Участник может получить Фрибет единожды в соответствии с настоящими Правилами.

4.9 Максимальный̆ коэффициент на использование фрибета — 3,00.

4.10 Заключение пари с использованием Фрибета по Акции будет доступно только в мобильном приложении и разделение суммы фрибета на несколько пари не допускается.

4.11 Получение фрибета по данной акции исключает получение других приветственных фрибетов для новых клиентов, если не указано иное в правилах отдельных акций.

4.12 Заключение пари с использованием фрибета по Акции будет доступно в мобильном приложении и на сайте https://betcity.ru/

5. Дополнительные положения

5.1 Акция проводится в рамках Программы лояльности, направленной на привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к бренду «БЕТСИТИ», правообладателем которого является Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна».

5.2 Акция не является лотереей, носит исключительно маркетинговый характер, не требует внесения платы за участие. Участие в Акции является добровольным.

5.3 Организация и проведение Акции утверждаются на основании действующего законодательства Российской Федерации, а также настоящих правил.

5.4 Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная ими для целей проведения Акции информация (в том числе их персональные данные) может обрабатываться как Организатором Акции, а также уполномоченными им лицами, в том числе с применением автоматизированных средств обработки данных в целях, указанных в п. 1.10 настоящих Правил и в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О защите персональных данных». Участник имеет право отозвать данное им согласие, направив письменное заявление на юридический адрес Организатора.

5.5 В случае установления факта нарушения настоящих Правил, а также в случае обнаружения в действиях Участника Акции факта совершения мошеннических действий, Участник может быть исключен из Акции по решению Организатора. При этом Организатор оставляет за собой право отказать в зачислении фрибетов без объяснения причин.

5.6 При выявлении расхождений настоящих правил и рекламных материалов, распространяемых в рамках данной Акции, применяются настоящие правила.

5.7 В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц Организатора Акции является окончательным.

5.8 При технических сбоях в деятельности Организатора Акции, последний оставляет за собой право пересчитать результат Участника Акции.

5.9 Организатор Акции не несет ответственность за технические сбои операторов связи (телефонной и интернет), непосредственно обслуживающих Участника Акции и Организатора Акции.

5.10 Настоящие правила могут быть изменены и/или дополнены в любое время проведения Акции или в любое другое время. Надлежащим уведомлением об изменении и/или дополнении Правил является информация, размещенная на сайте https://betcity.ru, досрочно акция не может быть завершена.