Fonbet добавил ветку заданий от Strogo в новый сезон FONPASS

Букмекерская компания Fonbet объявила о старте нового сезона Fonpass. Его участникам будет доступна специальная ветка заданий – StrogoPass. Она будет включать в себя восемь уникальных заданий, связанных как с StarLadder Budapest Major по CS2, так и с игровыми механиками CS2. Примечательно, что каждое задание будет отсылать к биографии Strogo.

За выполнение заданий пользователям будут начисляться очки Fonpass . Их можно будет обменять на ценные призы — эксклюзивные скины и фрибеты.