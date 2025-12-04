Fonbet добавил ветку заданий от Strogo в новый сезон FONPASS

Партнерский проект
Букмекерская компания Fonbet объявила о старте нового сезона Fonpass. Его участникам будет доступна специальная ветка заданий – StrogoPass. Она будет включать в себя восемь уникальных заданий, связанных как с StarLadder Budapest Major по CS2, так и с игровыми механиками CS2. Примечательно, что каждое задание будет отсылать к биографии Strogo.
За выполнение заданий пользователям будут начисляться очки Fonpass. Их можно будет обменять на ценные призы — эксклюзивные скины и фрибеты.