Fonbet добавил ветку заданий от Strogo в новый сезон FONPASS

Специальная ветка заданий от стримера откроется 3 декабря и будет доступна до 14 декабря, а сам Fonpass продлится вплоть до 28 декабря
Валентин Васильев

Букмекерская компания Fonbet объявила о старте нового сезона Fonpass. Его участникам будет доступна специальная ветка заданий – StrogoPass. Она будет включать в себя восемь уникальных заданий, связанных как с StarLadder Budapest Major по CS2, так и с игровыми механиками CS2. Примечательно, что каждое задание будет отсылать к биографии Strogo.

За выполнение заданий пользователям будут начисляться очки Fonpass. Их можно будет обменять на ценные призы — эксклюзивные скины и фрибеты. 

Гаджиев: «Мостовой часто не понимает, что режет по живому»
Новости
Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Манчестер Юнайтед» в матче против «Астон Виллы»
Новости
Клиенты PARI ставят на «Реал» в матче с «Севильей»
Новости
Аналитики PARI считают, что «Локомотив» возьмет реванш у «Авангарда» в КХЛ
Новости
Более 120 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Новости
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче КХЛ с ЦСКА
Новости
Клиенты букмекеров ставят на победу «ПСЖ» над «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок
Новости
БК «Уралмаш» отметит десятилетие своего возрождения
Новости
FONBET вошел в рейтинг топ-50 штаб‑квартир российских компаний от Forbes и Pridex
Новости

