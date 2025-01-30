Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию и депозит

Для активации промокода нужно:

1.Зайти на сайт или в мобильное приложение БК «Фонбет».

2.В приложении нажать «Зарегистрироваться».



3.Кликнуть по кнопке «У меня есть промокод».

4.В появившемся поле ввести VED25.



5.Указать номер телефона, пароль, подтвердить совершеннолетие и согласие с правилами Fonbet.

6.Подтвердить номер телефона одноразовым паролем из СМС.

После окончания регистрации и прохождения верификации БК заносит игрока в свою базу под индивидуальным номером. Для получения призов он должен быть кратным определенному числу. Номинал призов представлен в таблице.

Номер игрока Номинал фрибета 4953 10 000 2901 7000 1837 5000 976 3000 642 2100 487 1000 336 500 198 300 89 200

Если номер участника в базе БК соответствует половине от общего количества претендентов на момент его регистрации, то ему начислят бонус — 15 000 рублей. Игрок не подошел ни под один алгоритм расчета — на счет придет 100 рублей. БК перечислит бонус в течение 2 суток.