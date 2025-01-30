Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию и депозит

Партнерский проект
Для активации промокода нужно:
1.Зайти на сайт или в мобильное приложение БК «Фонбет».
2.В приложении нажать «Зарегистрироваться».
3.Кликнуть по кнопке «У меня есть промокод».
4.В появившемся поле ввести VED25.
5.Указать номер телефона, пароль, подтвердить совершеннолетие и согласие с правилами Fonbet.
6.Подтвердить номер телефона одноразовым паролем из СМС.
После окончания регистрации и прохождения верификации БК заносит игрока в свою базу под индивидуальным номером. Для получения призов он должен быть кратным определенному числу. Номинал призов представлен в таблице.
Номер игрока
Номинал фрибета
4953
10 000
2901
7000
1837
5000
976
3000
642
2100
487
1000
336
500
198
300
89
200
Если номер участника в базе БК соответствует половине от общего количества претендентов на момент его регистрации, то ему начислят бонус — 15 000 рублей. Игрок не подошел ни под один алгоритм расчета — на счет придет 100 рублей. БК перечислит бонус в течение 2 суток.
Игрок может получить несколько фрибетов. В таком случае учитываются ставки типа «ординар» с общим коэффициентом не более 3.00. Если игрок получит 1 фрибет, то условия аналогичные. На отыгрыш дается 7 дней с момента получения бонуса.
Для вывода средств нужно пополнить счет минимум на 100 рублей. Это необходимо, чтобы привязать средство платежа. Затем игрок может снять и совершенный депозит, и полученный по фрибету выигрыш. Для вывода денег с мобильной версии сайта нужно:
БК «Фонбет» предлагает широкий ассортимент платежных онлайн-инструментов: перевод на карту, банковский счет, Служба быстрых платежей, кошелек ЦУПИС и Ю-Money.
Основные условия акции мы представили для вас в таблице.
Максимальный размер бонуса
15 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
«Ординар»
Минимальный коэффициент для отыгрыша
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Если игрок прошел упрощенную верификацию, то БК вправе аннулировать бонусные средства.
Неплохое приветствие для новых игроков. Здесь придется довериться фортуне. Если пользователь окажется счастливчиком, то без проблем получит солидный бонус, поскольку требования по отыгрышу максимально лояльны. Игрок не подошел под алгоритм расчета — забирает гарантированный фрибет в размере 100 рублей.
Пользователь может не получить бонус, если он:
При появлении проблем рекомендуем обратиться в саппорт.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Крупный размер максимального бонуса
|➖ Акция доступна исключительно новым пользователям
|➕ Простые условия
В этой акции все решают алгоритмы расчета. При самом плохом раскладе беттор получит 100 рублей бонусных средств. Ему остается только выполнить условия букмекера и уповать на удачу.
Партнерский проект