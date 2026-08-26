Промокод NEWFON от БК Фонбет: фрибеты до 15 000 рублей за регистрацию

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо:

1. При регистрации ввести промокод NEWFON.

2. Заполнить анкету: указать номер телефона и придумать пароль.

3. Подтвердить, что вам уже исполнилось 18 лет, и согласиться с условиями букмекера.

4. Ввести одноразовый код из SMS, чтобы подтвердить номер телефона.

5. Пройти процедуру идентификации — без нее бонус не будет засчитан.

После завершения регистрации букмекер присваивает игроку порядковый номер в общей базе претендентов. Именно от него и зависит размер поощрения.

Номинал бонуса определяется автоматически, исходя из места беттора в очереди зарегистрировавшихся участников акции:

Каждый 89-й по счету получает 200 рублей.

Каждый 198-й — 300 рублей.

Каждый 366-й — 500 рублей.

Каждый 487-й — 1000 рублей.

Каждый 642-й — 2100 рублей.

Каждый 976-й — 3000 рублей.

Каждый 1837-й — 5000 рублей.

Каждый 2901-й — 7000 рублей.

Каждый 4953-й — 10 000 рублей.

Отдельно выделяется игрок, чей номер в базе оказался ровно посередине от общего количества участников, — ему достанется максимальный приз в 15 000 рублей. Если порядковый номер не попал ни под одно из условий, на счет все равно поступят гарантированные 100 рублей. Без бонуса новый клиент не останется в любом случае.