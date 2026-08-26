Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыПромокод NEWFON от БК Фонбет: фрибеты до 15 000 рублей за регистрацию
БК ФонбетПромокодыПромокод Фонбет
logo

Промокод NEWFON от БК Фонбет: фрибеты до 15 000 рублей за регистрацию

Обновлено:
до 15 000 ₽
Бонус
461 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Регистрация в «Фонбет» может принести до 15 000 рублей уже в первый день игры!

Новичкам в БК «Фонбет» полагается стартовый бонус от 100 до 15 000 рублей. Для участия достаточно зарегистрироваться с промокодом NEWFON— после этого бонусные средства будут начислены на счет.

Как активировать промокод Фонбет NEWFON до 15 000 рублей

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо:

1. При регистрации ввести промокод NEWFON.

2. Заполнить анкету: указать номер телефона и придумать пароль.

3. Подтвердить, что вам уже исполнилось 18 лет, и согласиться с условиями букмекера.

4. Ввести одноразовый код из SMS, чтобы подтвердить номер телефона.

5. Пройти процедуру идентификации — без нее бонус не будет засчитан.

После завершения регистрации букмекер присваивает игроку порядковый номер в общей базе претендентов. Именно от него и зависит размер поощрения.

Номинал бонуса определяется автоматически, исходя из места беттора в очереди зарегистрировавшихся участников акции:

  • Каждый 89-й по счету получает 200 рублей.
  • Каждый 198-й — 300 рублей.
  • Каждый 366-й — 500 рублей.
  • Каждый 487-й — 1000 рублей.
  • Каждый 642-й — 2100 рублей.
  • Каждый 976-й — 3000 рублей.
  • Каждый 1837-й — 5000 рублей.
  • Каждый 2901-й — 7000 рублей.
  • Каждый 4953-й — 10 000 рублей.

Отдельно выделяется игрок, чей номер в базе оказался ровно посередине от общего количества участников, — ему достанется максимальный приз в 15 000 рублей. Если порядковый номер не попал ни под одно из условий, на счет все равно поступят гарантированные 100 рублей. Без бонуса новый клиент не останется в любом случае.

Как отыграть приветственный бонус Фонбет до 15 000 рублей

Бонус зачисляется на баланс в течение 48 часов после успешной регистрации. Использовать полученные фрибеты нужно в течение 7 дней с момента попадания на счет — иначе они сгорают.

Фрибеты принимаются только в ординарных пари с коэффициентом, не превышающим 3.00. Если игрок проходил упрощенную идентификацию, «Фонбет» вправе временно заблокировать бонусные средства до прохождения полной проверки.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 15 000 рублей от БК Фонбет

Условия акции для удобства представлены в табличном формате.

Максимальный размер бонуса

15 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент для отыгрыша

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок действия акции

31.01.2027 (23:59 МСК)

Крупные номиналы бонусов дробятся на несколько фрибетов меньшего достоинства. Например, 15 000 рублей выдаются 5 фрибетами по 3000 рублей.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Бонус гарантирован каждому новому игроку➖ Фрибет нужно успеть использовать за неделю
➕ Не требуется вносить депозит для получения приза 

Заключение

Механика акции построена честно. Букмекер не скрывает алгоритм расчета и не заставляет игрока гоняться за суммой через сложные условия. Достаточно 1 раз зарегистрироваться и подождать. Тем, кто взвешивает, стоит ли пробовать новую площадку, промокод NEWFON дает дополнительный повод не откладывать регистрацию.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «Фонкор»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Native_banner_540x270_webp_e7f878a9b8.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_default_7629390140.svg
Бонус — до 15000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «Фонкор»
icon
Erid: 2VtzqwgVsrs
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer126 дней 6 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer307 дней 6 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer126 дней 6 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer460 дней 6 часов
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer126 дней 6 часов
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё