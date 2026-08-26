Как вывести деньги с БК БЕТ-М (BET-M) — все способы и условия

Букмекерская контора «БЕТ-М» производит вывод на принадлежащие игроку карты, банковские счета, интернет-кошельки и по СБП. Важно, чтобы выбранный способ был сохранен в системе букмекера. Для этого нужно сделать через него платеж от 100 рублей. В таблице ниже указаны все способы снятия, лимиты, комиссии и сроки зачисления денег.

Способ Минимальная сумма Максимальная сумма Комиссия БК Срок 💳 Банковская карта VISA, МИР, Mastercard 💵 1000 ₽ 💵 595 000 ₽ 0% ⚡ 5 минут - 3 рабочих дня 📱 СБП 💵 1000 ₽ 💵 595 000 ₽ 0% ⚡ 5 минут - 3 рабочих дня 🌐 ЮMoney 💵 100 ₽ 💵 15 000 ₽ 0% ⚡ 5 минут - 3 рабочих дня 👛 Кошелек ЦУПИС 💵 100 ₽ 💵 595 000 ₽ 0% ⚡ 5 минут - 3 рабочих дня 🏦 Банковский счет 💵 1000 ₽ 💵 595 000 ₽ 0% ⚡ 5 минут - 3 рабочих дня

Пользователям «БЕТ-М» лучше выводить деньги по СБП. Метод предлагает хорошие лимиты, а выигрыш сразу поступает на счет банковской карты.

Букмекерская контора удержит налог и перечислит его в ФНС. Он рассчитывается как произведение текущей ставки НДФЛ на разницу между выводом и депозитом.