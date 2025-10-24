Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



24 октября 15:39ГлавнаяБукмекеры

Обзор букмекерской конторы Бет-М (Bet-M)

Новый букмекер на рынке беттинга

«Бет-М» — новый игрок на российском рынке онлайн-беттинга. Сайт начал принимать ставки 23 октября 2025 года. Компания ведет официальную деятельность, имеет банковскую гарантию и все необходимые документы. Лицензия Л027-00108-77/00396463 выдана 13 февраля 2020-го. 

Регистрация

Свернуть

Bet-M — легальная БК. Услуги сайта станут доступны после регистрации. Процедура создания аккаунта занимает не более 3 минут:

  1. Запустите «Бет-М» и нажмите на «Регистрация».
  2. Напишите телефон, дату рождения, email, пароль, защитный код и промокод VED2025 (он увеличит размеры приветственного бонуса).
  3. Подтвердите телефон проверочным кодом из СМС.

Создать аккаунт можно один раз. Стать клиентом Bet-M получится у совершеннолетних пользователей. При регистрации нужно указывать актуальные правдивые данные. В случае намеренных или случайных ошибок игрок рискует не пройти верификацию и столкнуться с санкциями со стороны службы безопасности БК.

ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ БЕТ-М

Верификация

Свернуть

БК «Бет-М» — компания, соблюдающая российские законы. Для доступа к пополнению и остальным функциональным возможностям потребуется подтвердить личность. Полная верификация осуществляется через «Госуслуги» и T-ID. Возможность выполнить процедуру через идентификатор «Сбера» пока закрыта, возможно, ее активируют чуть позже.

Контора подключена к ЕРАИ и Единому ЦУПИСу. Наличие аккаунта у другого букмекера с пройденной идентификацией упростит подтверждение личности в «Бет-М». Данные с ЕЦУПИС подтянутся автоматически, а пользователь сможет сразу приступать к ставкам. Для этого нужно зарегистрироваться в Bet-M по использованному в других БК телефону.

Вход в личный кабинет

Свернуть

Вход в «Бет-М» осуществляется по привязанным при регистрации контактным данным. Пользователю следует:

  1. Зайти на сайт и нажать на «Войти».
  2. Написать телефон, почту или ID и пароль.
  3. Дождаться проверки введенных сведений.

С помощью формы для восстановления пароля попасть на сайт получится даже тем, кто не помнит код доступа. В авторизационной анкете Bet-M следует выбрать «Забыли пароль?», прописать телефон и набор символов с капчи. Дальнейшие шаги система подскажет самостоятельно.

Пополнение счёта

Свернуть

Возможность пополнения откроется после подтверждения личности. Для внесения денег нужно:

  1. Нажать на «Депозит».
  2. Выбрать способ.
  3. Написать сумму.
  4. Нажать на «Депозит» и завершить платеж через ЦУПИС.

Способы подтверждения зависят от метода платежа. Для карт, интернет-кошельков или банковских счетов они будут отличаться. 

Bet-M — новая компания, поэтому процессы отлажены не так хорошо, как у конкурентов. В результате пока БК не предлагает большого разнообразия методов депозита, но есть все основные варианты.  

Метод

Ограничения

Размеры комиссии

Время зачисления

Карты VISA, Mastercard, МИР

100-595 000 ₽

Нет

Моментально

Кошелек ЦУПИС

100-595 000 ₽

Нет

Моментально

СБП

100-15 000 ₽

Нет

Моментально

Sber Pay

100-595 000 ₽

Нет

Моментально

T-Pay

100-595 000 ₽

Нет

Моментально

ЮMoney

100-15 000 ₽

Нет

Моментально

Скорее всего, возможность внести деньги через платежные терминалы или напрямую с баланса телефона появится в будущем. 

Максимальный лимит откроется после полной верификации личности. При частично пройденной процедуре за один раз разрешается вносить не больше 100 000 рублей или до установленных методом лимитов.

ЗАБРАТЬ ФРИБЕТ В BET-M

Личный кабинет

Свернуть

Личный кабинет «Бет-М» открывает доступ ко всем необходимым настройкам. Он состоит из 5 крупных разделов, каждый из которых разбит на дополнительные подпункты:

  • Профиль. Содержит основную информацию об игроке (привязанные телефон, email, используемый пароль). Там же можно пройти идентификацию личности.
  • Счет. Блок создан для пополнения баланса и вывода полученного выигрыша. Также там удастся ознакомиться с историей транзакций.
  • Акции. В разделе размещена информация о действующих и использованных бонусах букмекерской конторы.
  • История ставок. Там находится список заключенных пари. Фильтры по времени позволят быстро найти нужную ставку.
  • Сообщения. В разделе находятся системные сообщения от букмекерской конторы: ответы на обращения, анонсы матчей. Иногда через системные сообщения БК рассылает информацию о персональных акциях.

Bet-M обкатывает функционал, поэтому возможности личного кабинета могут меняться. Редакция следит за ситуацией и оперативно поправит обзор.

Линия

Свернуть

Bet-M обозревает соревнования из 30+ видов спорта. В список попали все основные варианты и много узконаправленных дисциплин: водное поло, велоспорт, прыжки с трамплина, биатлон, крикет и подобные. 

Широкая линия формируется за счет разнообразия доступных турниров. Любители футбола найдут чемпионаты из почти 100 стран мира. Попадаются даже матчи из Панамы, Уганды, Фарерских островов, Сан-Марино. У «футбольных» стран букмекер старается обозревать все хоть сколько-нибудь значимые турниры. Например, в «Бет-М» можно поставить на итоги матчей английского Чемпионшипа, Кубка Англии, Национальной лиги, Премьер-лиги, Лиги развития, Истримской лиги. 

Отдельно стоит упомянуть рынок аутрайтов. Любители долгосрочных пари найдут ставки на:

  • победителя;
  • выход из группы;
  • лучшего бомбардира и многое другое.

Наличие аутрайтов определяется степенью престижности чемпионата. У топовых дивизионов типа АПЛ букмекерская контора Bet-M дает разные рынки (победа, вылет из турнира и другие). В мало престижных лигах аутрайты могут не появляться. 

Роспись

Свернуть

Роспись Bet-M обширная, но варьируется в зависимости от востребованности турнира, времени до стартового свистка и ряда других показателей. Максимальный выбор доступен перед началом матча. Например, на игры АПЛ появляется до 4000 вариантов. К особенностям росписи букмекерской конторы можно отнести:

  • Обширный охват тоталов и фор. БК публикует глубокий анализ рынков, пользователи могут ставить даже на исходы с минимальными коэффициентами на уровне 1.05-1.08.
  • Рынки статистики. Bet-M принимает ставки на угловые, карточки, варианты взятия ворот (ударом ноги, головы, со штрафного). 
  • Наличие комбинированных исходов. В некоторых матчах игрокам предлагается угадать результат комбинированного исхода. Например, букмекер может попросить выбрать тотал и победителя игры. То есть бетторы получают возможность поставить на экспресс в рамках одной встречи.

Бетторы найдут подробный анализ для игры и ее интервалов.  

Коэффициенты

Свернуть

Размеры коэффициентов зависят от уровня популярности лиги. В целом по указанному параметру никаких нареканий к компании нет. Букмекер ставит конкурентную маржу и обходит многих других операторов. Чтобы не быть голословными, посчитаем средний показатель для топовых лиг и чемпионатов.

Чемпионат

Маржа

АПЛ3,25%
Ла Лига3,47%
НХЛ4,26%
НБА4,34%
РПЛ5,55%
КХЛ5,67%

Как сделать ставку в Bet-M

Свернуть

Чтобы заключить прари в Bet-M, нужно авторизоваться и выполнить следующую инструкцию:

  1. Подобрать подходящий вид спорта, страну проведения игр, чемпионат и матч.
  2. Кликнуть по коэффициенту нужного исхода.
  3. Внести в купон желаемую сумму и согласиться с заключением ставки. 

Букмекерская контора позволяет ставить ординары, экспрессы и системы. Если вы хотите использовать какой-то из 2-х последних вариантов, в билет нужно добавить дополнительные исходы. Размер минимальной ставки — 20 рублей. Максимум подбирается для каждого события и исхода индивидуально. 

Настроек купона еще мало. Пока там можно установить избранные суммы. Для них предложено 3 слота. По умолчанию установлены 100, 500 и 1000 рублей. 

Функция кешаута в БК Bet-M позволяет продать билет до окончания матча и полного расчета ставки. Итоговая продажа возможна как с дисконтом, так и с прибылью. Размер выплаты зависит от ситуации в матче. Возможность продажи пари можно оценить в истории ставок. Узнать заранее, будет ли функция доступна для конкретного матча, не получится. 

ЗАБРАТЬ ФРИБЕТ В BET-M

Лайв-сервис в Bet-M

Свернуть

Клиентам букмекерской конторы «Бет-М» также доступен live-сервис. Контора обозревает десятки направлений. Там появляются нишевые дисциплины типа водного поло, бадминтона и остальных подобных видов спорта. 

Сам сервис еще сырой. У букмекера пока нет прямых трансляций, матч-центра, системы графической визуализации. Однако считать Live в Bet-M откровенно слабым не стоит. Подкупает хорошая роспись событий. Например, на теннисные матчи турниров уровня WTA 250 появляется больше 300 вариантов для ставок. Контора хорошо расписывает даже ITF. Для таких игр часто публикуется за 100 выборов.  

Вывод выигрышей

Свернуть

Клиенты сайта «Бет-М» могут забрать выигрыш через использованный для пополнения способ. Для вывода денег бетторам следует:

  1. Пройти авторизацию. 
  2. Нажать на «Профиль» и выбрать в выпадающем списке «Выплаты».
  3. Выбрать вариант, написать сумму и отправить заявку. 
  4. Указать подтверждающий код от ЦУПИСа.

Снятие станет доступно только при верифицированной электронной почте. Подтверждение email производится через ЦУПИС.

Метод 

Допустимый минимум

Доступный максимум

Карты VISA, Mastercard, МИР

1000 ₽

595 000 ₽

Банковский счет

1000 ₽

595 000 ₽

Кошелек ЦУПИС

100 ₽

595 000 ₽

ЮMoney

100 ₽

15 000  ₽

СБП

1000 ₽

595 000 ₽

Мобильная версия Bet-M

Свернуть

«Бет-М» выпустил адаптивную версию сайта. Она открывается на всех браузерах. Дизайнеры пересмотрели расположение кнопок, что упростило навигацию. 

Функциональные возможности мобильной версии Bet-M совпадают с основным сайтом. Через нее вы сможете:

  • зарегистрироваться;
  • авторизоваться;
  • пройти верификацию;
  • внести деньги;
  • сделать ставку;
  • забрать выигрыш.

В мобильной версии представлены такие же виды спорта, рынки и лимиты ставок. Игроки не заметят принципиальных отличий с десктопным сайтом.

Приложение Бет-М

Свернуть

Пользователям, которые часто ставят со смартфонов, лучше скачать Bet-M на устройство. Приложение отличается лучшей оптимизацией и стабильной работой. Оно не вылетает и позволяет делать ставки 24/7. 

Компания разработала софт для всех ОС. Способ загрузки приложения определяется версией операционки. 

Как скачать Бет-М на iOS?

Свернуть

Скачать «Бет-М» на iOS получится непосредственно с магазина приложений AppStore:

  1. Откройте AppStore.
  2. Напишите в строке поиска «Бет-М».
  3. Перейдите на страницу приложения.
  4. Подтвердите загрузку.

Софт распространяется бесплатно. Попасть на страницу загрузки можно также через мобильную версию сайта. Для этого зайдите на Bet-M, проскрольте страницу вниз и нажмите на «Доступно в AppStore».

ОС

iOS 13.4 или новее

Цена 

Бесплатно

Размер

241,3 МБ

Как скачать Bet-M на Android?

Свернуть

Скачать «Бет-М» на Андроид возможно только через APK-файл. Google запрещает размещать букмекерские программы в своем магазине, а на альтернативных площадках БК пока не представлена. Для скачивания необходимо:

  1. Зайти на сайт Bet-M.
  2. Пролистнуть страницу до футера и нажать на «Скачать APK Android».
  3. Согласиться с загрузкой APK-файла.
  4. Нажать на скачанный файл и дать необходимые разрешения.

Для установки приложения критически важно, чтобы технические параметры телефона соответствовали минимальным требованиям. 

ОС

Android 7.0 и новее

Цена 

Бесплатно

Размер приложения

30,33

Бонусы и акции

Свернуть

Букмекерская контора сформировала разнообразную бонусную программу. БК предлагает акции для новичков и действующих клиентов:

  • Приветственный бонус. За стартовое пополнение букмекерская контора дарит до 10 000 рублей. По эксклюзивному промокоду VED2025 максимальный размер бонуса можно увеличить до 15 000.
  • Кешбэк — 10%. Ежемесячно букмекер возвращает по 10% с проигрыша. Бонус требует однократного отыгрыша с коэффициентом от 1.10.
  • Досрочный расчет. Bet-M защищает ставки игрока от камбеков. Контора выплачивает пари на победу выигрышем, если выбранная команда повела с разницей в 2 мяча.
  • Экспресс-буст. Букмекер добавляет дополнительный коэффициент до 1.31 за ставки на экспрессы.
  • Страховка от недоезда. Bet-M вернет 50% от проигранного экспресса фрибетом. Максимальная сумма бонуса — 10 000 рублей. 

Подробности по промоакциям — в их описании на «Ведомостях». 

ВСЕ ФРИБЕТЫ БЕТ-М В 2025

Поддержка Bet-M

Свернуть

При возникновении сложностей с использованием приложения или сайта нужно писать в техподдержку. Заявки принимаются через:

  • почту support@bet-m.ru;
  • онлайн-чат;
  • аккаунт в Telegram;
  • call-центр +7(800)500-27-14.

Как правило, запросы обрабатываются в пределах 10 минут. Быстрая скорость ответов характерна даже по вечерам. Функциональные возможности сайта позволяют игрокам заказать обратный звонок.  

Плюсы и минусы

Свернуть

Плюсы

Минусы

➕ Разнообразная линия и роспись➖ Нет трансляций
➕ Эксклюзивный бонус➖ Не все способы пополнения
➕ Много акций 

Часто задаваемые вопросы

Какой минимальный депозит Bet-M?

Свернуть

Минимальный депозит в Bet-M — 100 рублей. Он действует для любого из способов пополнения.

Сколько времени Bet-M выводит выигрыш?

Свернуть

Обычно выигрыши выводятся за пару минут. В некоторых случаях сроки ожидания увеличиваются до 3-х рабочих дней.

Какая минимальная ставка в Бет-М?

Свернуть

Минимальная ставка в Bet-M — 20 рублей. Учитываются ординары, экспрессы и системы.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё