Обзор букмекерской конторы Бет-М (Bet-M)

БК «Бет-М» — компания, соблюдающая российские законы. Для доступа к пополнению и остальным функциональным возможностям потребуется подтвердить личность. Полная верификация осуществляется через «Госуслуги» и T-ID. Возможность выполнить процедуру через идентификатор «Сбера» пока закрыта, возможно, ее активируют чуть позже.

Контора подключена к ЕРАИ и Единому ЦУПИСу. Наличие аккаунта у другого букмекера с пройденной идентификацией упростит подтверждение личности в «Бет-М». Данные с ЕЦУПИС подтянутся автоматически, а пользователь сможет сразу приступать к ставкам. Для этого нужно зарегистрироваться в Bet-M по использованному в других БК телефону.