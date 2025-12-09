Букмекеры подняли коэффициент на «Ливерпуль» в матче ЛЧ с «Интером» на фоне конфликта Салаха и Слота

9 декабря в Милане состоится матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Интером» и «Ливерпулем». Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании PARI считают, что у хозяев больше шансов на успех. Поставить на победу итальянского клуба можно с коэффициентом 1.95, а шансы англичан оценили повышенной котировкой 3.90. В стане «Ливерпуля» скандал — лидер команды форвард Мохамед Салах разругался с тренером Арне Слотом и исключен из заявки на матч. Ставка на ничью доступна за 3.45.

Клиенты PARI верят в победу «Интера». На успех хозяев поля приходится около 84% от общего объема ставок на исход игры. Примерно 14% сделано на «Ливерпуль», еще приблизительно 2% — на ничью.