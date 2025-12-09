Ведомости
Букмекеры подняли коэффициент на «Ливерпуль» в матче ЛЧ с «Интером» на фоне конфликта Салаха и Слота

Одна из главных афиш общего этапа
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

9 декабря в Милане состоится матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Интером» и «Ливерпулем». Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании PARI считают, что у хозяев больше шансов на успех. Поставить на победу итальянского клуба можно с коэффициентом 1.95, а шансы англичан оценили повышенной котировкой 3.90. В стане «Ливерпуля» скандал — лидер команды форвард Мохамед Салах разругался с тренером Арне Слотом и исключен из заявки на матч. Ставка на ничью доступна за 3.45.

Для всех новых игроков PARI приготовила специальную акцию, выполнив условия которой, можно получить 5 фрибетов по 1000 рублей каждый. Чтобы получить первый бонус, нужно зарегистрироваться, пройти идентификацию и внести депозит в 1000 рублей, который можно использовать для ставки на матч. А за последующие пари компания начислит еще четыре фрибета.

Клиенты PARI верят в победу «Интера». На успех хозяев поля приходится около 84% от общего объема ставок на исход игры. Примерно 14% сделано на «Ливерпуль», еще приблизительно 2% — на ничью.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «ИНТЕР» — «ЛИВЕРПУЛЬ»

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI200 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из шести событий с общим коэффициентом 7.25 и включил в него пари на то, что «Интер» забьет больше одного мяча. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.30. В случае успеха чистый выигрыш составит 1 250 000 рублей.

Новое