Букмекеры подняли коэффициент на «Ливерпуль» в матче ЛЧ с «Интером» на фоне конфликта Салаха и Слота

Партнерский проект
9 декабря в Милане состоится матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Интером» и «Ливерпулем». Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании PARI считают, что у хозяев больше шансов на успех. Поставить на победу итальянского клуба можно с коэффициентом 1.95, а шансы англичан оценили повышенной котировкой 3.90. В стане «Ливерпуля» скандал — лидер команды форвард Мохамед Салах разругался с тренером Арне Слотом и исключен из заявки на матч. Ставка на ничью доступна за 3.45.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
Для всех новых игроков PARI приготовила специальную акцию, выполнив условия которой, можно получить 5 фрибетов по 1000 рублей каждый. Чтобы получить первый бонус, нужно зарегистрироваться, пройти идентификацию и внести депозит в 1000 рублей, который можно использовать для ставки на матч. А за последующие пари компания начислит еще четыре фрибета.
Клиенты PARI верят в победу «Интера». На успех хозяев поля приходится около 84% от общего объема ставок на исход игры. Примерно 14% сделано на «Ливерпуль», еще приблизительно 2% — на ничью.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ «ИНТЕР» — «ЛИВЕРПУЛЬ»
Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 200 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из шести событий с общим коэффициентом 7.25 и включил в него пари на то, что «Интер» забьет больше одного мяча. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.30. В случае успеха чистый выигрыш составит 1 250 000 рублей.