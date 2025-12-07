Интер - Ливерпуль, 9 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В расписании шестого тура Общего этапа Лиги чемпионов особняком стоит встреча в Милане. В гости к вице-чемпиону Италии едет сильнейший клуб Англии прошлого сезона. Коэффициенты самых авторитетных букмекеров подскажут, чего можно ожидать от суперматча на «Джузеппе Меацце».
Турнир: Серия А, 12-й тур
Стадион: «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан, Италия)
Главный судья: Симоне Содза
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер»
|2
|0
|4
|5-8
|«Ливерпуль»
|4
|0
|2
|8-5
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Интер»
4:0
«Комо»
Серия А
|03.12.2025
|«Интер»
5:1
«Венеция»
Серия А
|30.11.2025
|«Пиза»
0:2
«Интер»
Серия А
|26.11.2025
|«Атлетико»
2:1
«Интер»
Лига чемпионов
|23.11.2025
|«Интер»
0:1
«Милан»
Серия А
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Лидс»
3:3
«Ливерпуль»
АПЛ
|03.12.2025
|«Ливерпуль»
1:1
«Сандерленд»
АПЛ
|30.11.2025
|«Вест Хэм»
0:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|26.11.2025
|«Ливерпуль»
1:4
ПСВ
Лига чемпионов
|22.11.2025
|«Ливерпуль»
0:3
«Ноттингем Форест»
АПЛ
Перед шестым туром «Интер» на три очка опережает чемпиона Англии.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Арсенал
|5
|5
|0
|0
|14-1
|15
|2. ПСЖ
|5
|4
|0
|1
|19-8
|12
|3. Бавария
|5
|4
|0
|1
|15-6
|12
|4. Интер
|5
|4
|0
|1
|12-3
|12
|5. Реал Мадрид
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|6. Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|17-11
|10
|7. Челси
|5
|3
|1
|1
|12-6
|10
|8. Спортинг
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|9. Манчестер Сити
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|10. Аталанта
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|11. Ньюкасл
|5
|3
|0
|2
|11-4
|9
|12. Атлетико
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|13. Ливерпуль
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|14. Галатасарай
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|15. ПСВ
|5
|2
|2
|1
|13-8
|8
|16. Тоттенхэм
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|17. Байер
|5
|2
|2
|1
|8-10
|8
|18. Барселона
|5
|2
|1
|2
|12-10
|7
|19. Карабах
|5
|2
|1
|2
|8-9
|7
|20. Наполи
|5
|2
|1
|2
|6-9
|7
|21. Марсель
|5
|2
|0
|3
|8-6
|6
|22. Ювентус
|5
|1
|3
|1
|10-10
|6
|23. Монако
|5
|1
|3
|1
|6-8
|6
|24. Пафос
|5
|1
|3
|1
|4-7
|6
|25. Юнион
|5
|2
|0
|3
|5-12
|6
|26. Брюгге
|5
|1
|1
|3
|8-13
|4
|27. Атлетик
|5
|1
|1
|3
|4-9
|4
|28. Айнтрахт
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|29. Копенгаген
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|30. Бенфика
|5
|1
|0
|4
|4-8
|3
|31. Славия Прага
|5
|0
|3
|2
|2-8
|3
|32. Буде-Глимт
|5
|0
|2
|3
|7-11
|2
|33. Олимпиакос
|5
|0
|2
|3
|5-13
|2
|34. Вильярреал
|5
|0
|1
|4
|2-10
|1
|35. Кайрат
|5
|0
|1
|4
|4-14
|1
|36. Аякс
|5
|0
|0
|5
|1-16
|0
В конце ноября «Интер» потерпел два подряд поражения, но быстро успокоил своих разволновавшихся поклонников. Три следующих матча черно-синие выиграли с суммарным счетом 11:1.
А «Ливерпуль» продолжает штормить. За шесть последних матчей чемпион АПЛ выиграл только раз. В субботу «красные» потеряли два очка в Лидсе, ведя в счете 2:0 и 3:2.
У хозяев за 10 последних матчей набралось семь «верховых», у гостей - шесть. Ждем результативного действа и в этот вторник.
В прямом эфире игру в Милане покажет Okko.
Потери
«Интер»: Думфрис, Ди Дженнаро, Паласьос, Дармиан (все - травмы)
«Ливерпуль»: Байчетич, Брэдли, Леони, Уильямс (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«Интер»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|1. Зоммер
|1. Бекер
|Вратарь
|Защитник
|25. Аканджи
|2. Гомес
|Защитник
|Защитник
|15. Ачерби
|4. ван Дейк
|Защитник
|Защитник
|95. Бастони
|5. Конате
|Защитник
|Полузащитник
|20. Чалханоглу
|6. Керкез
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Зелиньски
|38. Гравенберг
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Димарко
|17. Джонс
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Энрике
|7. Вирц
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Барелла
|11. Салах
|Нападающий
|Нападающий
|10. Мартинес
|8. Собослаи
|Нападающий
|Нападающий
|9. Тюрам
|22. Экитике
|Нападающий
|Главный тренер
|Кристиан Киву
|Арне Слот
|Главный тренер
БК БЕТСИТИ удвоит номинал сыгравшей ставки на победу хозяев поля. Успех «Ливерпуля» котируется более чем вдвое выше (4.20). На ничью предлагается поставить за 3.50.
В линии точного БЕТСИТИ ниже всех котируется результативная ничья - 1:1 (6.50).
Коэффициент 2.20 на тотал меньше 2.5 подсказывает, что игра не должна быть «низовой».
По мнению аналитиков, наибольшие шансы отличиться в матче имеет аргентинский легионер итальянской команды Мартинес. Тотал больше 0.5 гола Лаутаро котируется за 2.50. С коэффициентом 2.90 можно взять гол Бонни, Тюрама или Исака.