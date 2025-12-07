Ведомости
7 декабря 14:15ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Интер - Ливерпуль, 9 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Чемпион Англии снова не выиграет?
Валентин Васильев

В расписании шестого тура Общего этапа Лиги чемпионов особняком стоит встреча в Милане. В гости к вице-чемпиону Италии едет сильнейший клуб Англии прошлого сезона. Коэффициенты самых авторитетных букмекеров подскажут, чего можно ожидать от суперматча на «Джузеппе Меацце».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан, Италия) 

23.11.2025, Вс

22:45 МСК

«Ливерпуль» (Англия)

П1 - 2.00

Х - 3.50

П2 - 4.20

Турнир:  Серия А, 12-й тур 

Стадион: «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан, Италия)

Главный судья: Симоне Содза

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Интер»2045-8
«Ливерпуль»4028-5

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«Интер»

4:0

«Комо»

Серия А

03.12.2025«Интер»

5:1

«Венеция»

Серия А

30.11.2025«Пиза»

0:2

«Интер»

Серия А

26.11.2025«Атлетико»

2:1

«Интер»

Лига чемпионов

23.11.2025«Интер»

0:1

«Милан»

Серия А

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«Лидс»

3:3

«Ливерпуль»

АПЛ

03.12.2025«Ливерпуль»

1:1

«Сандерленд»

АПЛ

30.11.2025«Вест Хэм»

0:2

«Ливерпуль»

АПЛ

26.11.2025«Ливерпуль»

1:4

ПСВ

Лига чемпионов

22.11.2025«Ливерпуль»

0:3

«Ноттингем Форест»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед шестым туром «Интер» на три очка опережает чемпиона Англии.

КомандаИВНПМО
1. Арсенал550014-115
2. ПСЖ540119-812
3. Бавария540115-612
4. Интер540112-312
5. Реал Мадрид540112-512
6. Боруссия Д531117-1110
7. Челси531112-610
8. Спортинг531111-510
9. Манчестер Сити531110-510
10. Аталанта53116-510
11. Ньюкасл530211-49
12. Атлетико530212-109
13. Ливерпуль530210-89
14. Галатасарай53028-79
15. ПСВ522113-88
16. Тоттенхэм522110-78
17. Байер52218-108
18. Барселона521212-107
19. Карабах52128-97
20. Наполи52126-97
21. Марсель52038-66
22. Ювентус513110-106
23. Монако51316-86
24. Пафос51314-76
25. Юнион52035-126
26. Брюгге51138-134
27. Атлетик51134-94
28. Айнтрахт51137-144
29. Копенгаген51137-144
30. Бенфика51044-83
31. Славия Прага50322-83
32. Буде-Глимт50237-112
33. Олимпиакос50235-132
34. Вильярреал50142-101
35. Кайрат50144-141
36. Аякс50051-160

Прогноз на матч

Свернуть

В конце ноября «Интер» потерпел два подряд поражения, но быстро успокоил своих разволновавшихся поклонников. Три следующих матча черно-синие выиграли с суммарным счетом 11:1.

А «Ливерпуль» продолжает штормить. За шесть последних матчей чемпион АПЛ выиграл только раз. В субботу «красные» потеряли два очка в Лидсе, ведя в счете 2:0 и 3:2.

У хозяев за 10 последних матчей набралось семь «верховых», у гостей - шесть. Ждем результативного действа и в этот вторник. 

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Милане покажет Okko

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Интер»: Думфрис, Ди Дженнаро, Паласьос, Дармиан (все - травмы)

«Ливерпуль»: Байчетич, Брэдли, Леони, Уильямс (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Ливерпуль»:

Позиция«Интер»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь1. Зоммер1. БекерВратарь
Защитник25. Аканджи2. ГомесЗащитник
Защитник15. Ачерби4. ван ДейкЗащитник
Защитник95. Бастони5. КонатеЗащитник
Полузащитник 20. Чалханоглу6. КеркезПолузащитник
Полузащитник 7. Зелиньски38. ГравенбергПолузащитник
Полузащитник 32. Димарко17. ДжонсПолузащитник 
Полузащитник11. Энрике7. ВирцПолузащитник
Полузащитник23. Барелла11. СалахНападающий
Нападающий10. Мартинес8. СобослаиНападающий
Нападающий9. Тюрам22. ЭкитикеНападающий
Главный тренерКристиан КивуАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК БЕТСИТИ удвоит номинал сыгравшей ставки на победу хозяев поля. Успех «Ливерпуля» котируется более чем вдвое выше (4.20).  На ничью предлагается поставить за 3.50.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч  «Интер» - «Ливерпуль»?

В линии точного БЕТСИТИ ниже всех котируется результативная ничья - 1:1 (6.50).

Матч  «Интер» - «Ливерпуль» будет результативным?

Коэффициент 2.20 на тотал меньше 2.5 подсказывает, что игра не должна быть «низовой».

Кто забьет в матче  «Интер» - «Ливерпуль»?

По мнению аналитиков, наибольшие шансы отличиться в матче имеет аргентинский легионер итальянской команды Мартинес. Тотал больше 0.5 гола Лаутаро котируется за 2.50. С коэффициентом 2.90 можно взять гол Бонни, Тюрама или Исака. 

