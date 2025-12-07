Интер - Ливерпуль, 9 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В конце ноября «Интер» потерпел два подряд поражения, но быстро успокоил своих разволновавшихся поклонников. Три следующих матча черно-синие выиграли с суммарным счетом 11:1.

А «Ливерпуль» продолжает штормить. За шесть последних матчей чемпион АПЛ выиграл только раз. В субботу «красные» потеряли два очка в Лидсе, ведя в счете 2:0 и 3:2.

У хозяев за 10 последних матчей набралось семь «верховых», у гостей - шесть. Ждем результативного действа и в этот вторник.