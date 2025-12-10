PARI подготовила персональные итоги года для своих игроков

Букмекерская компания PARI подготовила для клиентов их персональные итоги уходящего года. Игроки увидят свои рекорды ставок, вспомнят самые крупные успехи и сравнят свои результаты с другими. Распаковка персональных результатов 2025 года доступна на сайте и в приложении PARI.

Итоги года для каждого клиента разбиты на несколько категорий:

«Большой куш» (самый крупный выигрыш игрока);

All in (самый крупный размер ставки);

«ЖБ» (вид спорта, который принес больше всего выигрышей);

команда, в которую игрок верил больше всего;

количество удачных экспрессов;

число зашедших пари;

максимальная серия удачных ставок;

«время депать» (время суток, когда игрок чаще всего заключал пари);

самый большой зашедший ординар;

сумма полученных фрибетов.

Все персональные итоги года идут вместе с сопоставлением статистики остальных пользователей. Так клиент сможет оценить, насколько удачливее, точнее или рискованнее остальных он был в этом году. А самыми эффектными результатами игроки смогут поделиться с друзьями в социальных сетях.