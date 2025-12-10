Ведомости
PARI подготовила персональные итоги года для своих игроков

Вспомни свой лучший экспресс и самый жирный кэф
Валентин Васильев

Букмекерская компания PARI подготовила для клиентов их персональные итоги уходящего года. Игроки увидят свои рекорды ставок, вспомнят самые крупные успехи и сравнят свои результаты с другими. Распаковка персональных результатов 2025 года доступна на сайте и в приложении PARI.

Итоги года для каждого клиента разбиты на несколько категорий:

  • «Большой куш» (самый крупный выигрыш игрока);
  • All in (самый крупный размер ставки);
  • «ЖБ» (вид спорта, который принес больше всего выигрышей);
  • команда, в которую игрок верил больше всего;
  • количество удачных экспрессов;
  • число зашедших пари;
  • максимальная серия удачных ставок;
  • «время депать» (время суток, когда игрок чаще всего заключал пари);
  • самый большой зашедший ординар;
  • сумма полученных фрибетов.
11.png

Все персональные итоги года идут вместе с сопоставлением статистики остальных пользователей. Так клиент сможет оценить, насколько удачливее, точнее или рискованнее остальных он был в этом году. А самыми эффектными результатами игроки смогут поделиться с друзьями в социальных сетях.

Новое