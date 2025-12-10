Клиент PARI поставил 300 000 рублей на победу MOUZ над FaZe в четвертьфинале StarLadder Budapest Major 2025 по CS

12 декабря на StarLadder Budapest Major 2025 по CS пройдут заключительные четвертьфиналы. В одном из них сойдутся MOUZ и FaZe Clan. Серия в формате best-of-3 начнется в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет MOUZ, которая завершила групповой этап с результатом 3:1. Поставить на победу состава Brollan в четвертьфинале можно с котировкой 1.33. Последние два очных поединка между командами завершились сухими победами 2:0 от MOUZ. На аналогичный результат в четвертьфинале аналитики дают котировку 2.07. Коэффициент на состав Brollan с форой по раундам (-5.5) составляет 1.70, а с форой (-8.5) — 2.50. Вероятность того, что в грядущей серии будут три карты, оценивается коэффициентом 2.03. Обратный исход идет за 1.70.

FaZe только в пятом туре группового этапа смогла обеспечить себе путевку в плей-офф. Поставить на победу состава karrigan в четвертьфинале можно с котировкой 3.33. Коэффициент на FaZe с форой по картам (+1.5) составляет 1.67, а с форой (-1.5) — 6.80. Ставка на индивидуальный тотал раундов состава karrigan в серии больше 23.5 доступна за 1.75. Вероятность того, что первая карта серии завершится в овертайме, оценивается котировкой 6.50.

Клиенты PARI убеждены в успехе MOUZ. На победу состава Brollan приходится более 97% от общего оборота пари на исход встречи.

Самая крупная ставка на этот матч — 300 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из двух четвертьфиналов мейджора, включив в него ставку на победу MOUZ за 1.32. Общий коэффициент экспресса составил 1.74.