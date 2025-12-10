Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



10 декабря 10:31ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 300 000 рублей на победу MOUZ над FaZe в четвертьфинале StarLadder Budapest Major 2025 по CS

Аналитики тоже считают фаворитом матча MOUZ
Валентин Васильев

12 декабря на StarLadder Budapest Major 2025 по CS пройдут заключительные четвертьфиналы. В одном из них сойдутся MOUZ и FaZe Clan. Серия в формате best-of-3 начнется в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет MOUZ, которая завершила групповой этап с результатом 3:1. Поставить на победу состава Brollan в четвертьфинале можно с котировкой 1.33. Последние два очных поединка между командами завершились сухими победами 2:0 от MOUZ. На аналогичный результат в четвертьфинале аналитики дают котировку 2.07. Коэффициент на состав Brollan с форой по раундам (-5.5) составляет 1.70, а с форой (-8.5) — 2.50. Вероятность того, что в грядущей серии будут три карты, оценивается коэффициентом 2.03. Обратный исход идет за 1.70.

FaZe только в пятом туре группового этапа смогла обеспечить себе путевку в плей-офф. Поставить на победу состава karrigan в четвертьфинале можно с котировкой 3.33. Коэффициент на FaZe с форой по картам (+1.5) составляет 1.67, а с форой (-1.5) — 6.80. Ставка на индивидуальный тотал раундов состава karrigan в серии больше 23.5 доступна за 1.75. Вероятность того, что первая карта серии завершится в овертайме, оценивается котировкой 6.50

Клиенты PARI убеждены в успехе MOUZ. На победу состава Brollan приходится более 97% от общего оборота пари на исход встречи. 

Самая крупная ставка на этот матч — 300 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из двух четвертьфиналов мейджора, включив в него ставку на победу MOUZ за 1.32. Общий коэффициент экспресса составил 1.74.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Гаджиев: «Мостовой часто не понимает, что режет по живому»
Гаджиев: «Мостовой часто не понимает, что режет по живому»
Новости
Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Манчестер Юнайтед» в матче против «Астон Виллы»
Клиенты PARI ставят на победу «Манчестер Юнайтед» в матче против «Астон Виллы»
Новости
Клиенты PARI ставят на «Реал» в матче с «Севильей»
Клиенты PARI ставят на «Реал» в матче с «Севильей»
Новости
Аналитики PARI считают, что «Локомотив» возьмет реванш у «Авангарда» в КХЛ
Аналитики PARI считают, что «Локомотив» возьмет реванш у «Авангарда» в КХЛ
Новости
Более 120 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Более 120 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Новости
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче КХЛ с ЦСКА
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче КХЛ с ЦСКА
Новости
Клиенты букмекеров ставят на победу «ПСЖ» над «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок
Клиенты букмекеров ставят на победу «ПСЖ» над «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок
Новости
БК «Уралмаш» отметит десятилетие своего возрождения
БК «Уралмаш» отметит десятилетие своего возрождения
Новости
FONBET вошел в рейтинг топ-50 штаб‑квартир российских компаний от Forbes и Pridex
FONBET вошел в рейтинг топ-50 штаб‑квартир российских компаний от Forbes и Pridex
Новости

Новое