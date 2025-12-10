Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Брюгге»

10 декабря в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов «Брюгге» примет на своем поле «Арсенал». Игра начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

По оценке букмекеров, «Арсенал» — фаворит предстоящего матча. Поставить на победу гостей можно за 1.38, что соответствует примерно 70% вероятности. Триумф «Брюгге» котируется за 7.70 (около 11%). Ничья оценивается в 5.00 (19%). Предстоящий матч станет первым в истории между этими командами.

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу «Арсенала» приходится около 99% всего оборота ставок на три возможных исхода игры.

По оценке аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.35. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.82.

Самым вероятным исходом матча считается победа «Арсенала» со счётом 2:0. Она котируется за 7.50. Минимальная победа лондонцев оценивается в 8.50. Остальным исходам соответствуют более высокие коэффициенты.

«Арсенал» успешно проводит текущий розыгрыш Лиги чемпионов: команда выиграла пять матчей из пяти и пропустила лишь один гол. Если «канониры» не проиграют, то они обеспечат себе прохождение дальше общего этапа. После такого старта шансы на попадание команды Микела Артеты в топ-3 по итогам общего этапа оцениваются коэффициентом 1.02. «Брюгге» в пяти матчах одержал лишь одну победу и один раз сыграл вничью. Команда находится на 27-м месте в таблице.