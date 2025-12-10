Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ» над «Атлетиком» в Лиге чемпионов

10 декабря в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграют «Атлетик Бильбао» и «ПСЖ». Встреча пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

По оценке аналитиков PARI, «ПСЖ» — фавориты матча. Поставить на победу французской команды можно с коэффициентом 1.75, что соответствует 54% вероятности. Котировка на успех басков составляет 4.60 (примерно 20%), а на ничью — 3.80 (около 25%).

Клиенты PARI не сомневаются в победе «ПСЖ». На успех гостей приходится около 99% от общего объема ставок на исход игры.

По оценке букмекеров, матч будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.75, а обратный исход доступен за 2.10. «ПСЖ» — самая результативная команда текущего розыгрыша ЛЧ. Коэффициент на индивидуальный тотал голов французов больше 1.5 составляет 1.75, а на тотал больше 2.5 — 3.30. Вероятность того, что забьют обе команды, оценивается котировкой 1.70. Обратный исход идет за 2.08.

Самая крупная ставка на предстоящий матч — 500 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из трех событий, включив в него ставку на тотал мячей больше 2.5 в матче «ПСЖ» — «Атлетик» за 1.75. Общий коэффициент экспресса составил 7.81.

«ПСЖ» набрал 12 очков в первых пяти турах и занимает четвертую позицию в турнирной таблице. Вероятность того, что французы завершат групповой этап в тройке сильнейших, оценивается котировкой 1.70. Поставить на то, что «ПСЖ» второй год подряд завоюет трофей ЛЧ, можно с коэффициентом 7.00.

«Атлетик», наоборот, находится в нижней части турнирной таблицы — на 28-м месте с четырьмя очками. Вероятность того, что испанский клуб пройдет в топ-24 и продолжит борьбу в ЛЧ, оценивается коэффициентом 2.70.