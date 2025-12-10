Ведомости
Букмекеры повысили коэффициент на победу «Реала» над «Ман Сити» на фоне последних неудач команды Хаби Алонсо

Валентин Васильев

10 декабря в Мадриде состоится матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и английским «Манчестер Сити». Встреча начнется в 23:00 по московскому времени

Аналитики букмекерской компании PARI считают, что у гостей больше шансов на успех. Поставить на победу английского клуба можно с повышенным коэффициентом 2.35, а шансы испанцев оценили котировкой 2.85. Ставка на ничью доступна за 3.90.

Клиенты PARI склоняются к победе «Манчестер Сити». На английский клуб приходится около 53% от общего числа ставок на исход игры. На «Реал» сделано примерно 43%, еще приблизительно 4% — на ничью. Самая крупная ставка среди клиентов PARI — 500 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс с общим коэффициентом 7.81, включив в него ставку на тотал больше 3.5 по голам в матче «Реала» и «Манчестер Сити» за 2.71.

В стартовых пяти турах «Реал» набрал 12 очков, а «Манчестер Сити» 10. Команда Хаби Алонсо занимает шестое место в турнирной таблице общего этапа, а коллектив Хосепа Гвардиолы идет 12-м. При этом «Реал» выиграл лишь один из пяти последних матчей в испанской Ла Лиге, вследствие чего утратил статус фаворита перед игрой с «горожанами».

