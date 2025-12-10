FURIA расправится с NAVI и пройдет в полуфинал StarLadder Budapest Major 2025 по CS, убеждены аналитики PARI

12 декабря на StarLadder Budapest Major 2025 по CS пройдут заключительные четвертьфиналы. В одном из них сойдутся FURIA Esports и Natus Vincere. Серия в формате best-of-3 начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет FURIA, которая еще не проиграла ни одной карты на мейджоре. Поставить на победу бразильского клуба в четвертьфинале можно с котировкой 1.28. На точный счет 2:0 в пользу состава FalleN аналитики дают 1.93. Бразильцы уже встречались с NAVI в рамках группового этапа мейджора и тогда победили с разгромным счетом 13:2. Коэффициент на FURIA с форой по раундам (-6.5) составляет 1.70, а с форой (-10.5) — 2.00. Вероятность того, что в грядущей серии будут три карты, оценивается коэффициентом 2.10. Обратный исход идет за 1.65.

NAVI только в пятом туре группового этапа смогла обеспечить себе путевку в плей-офф. Поставить на победу состава b1t в четвертьфинале можно с котировкой 3.70. Коэффициент на NAVI с форой по картам (+1.5) составляет 1.77, а с форой (-1.5) — 7.30. Ставка на индивидуальный тотал раундов состава b1t в серии больше 22.5 доступна за 1.85. Взять NAVI с форой по раундам +9.5 можно за 1.55.

У клиентов PARI нет никаких сомнений в успехе бразильцев. На победу FURIA приходится более 99% от общего оборота пари на исход встречи.

Самая крупная ставка на этот матч — 300 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из двух четвертьфиналов мейджора, включив в него ставку на победу FURIA за 1.32. Общий коэффициент экспресса составил 1.74.

Победитель матча FURIA против NAVI встретится в полуфинале с лучшей командой из пары MOUZ — FaZe. По оценкам аналитиков, бразильцы, которые выиграли три последних чемпионата, — главные фавориты мейджора. На чемпионство FURIA можно поставить с котировкой 3.00. Вероятность того, что трофей завоюет NAVI, оценивается коэффициентом 31.00.