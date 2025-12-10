Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



10 декабря 10:27ГлавнаяНовости

FURIA расправится с NAVI и пройдет в полуфинал StarLadder Budapest Major 2025 по CS, убеждены аналитики PARI

Зафиксирована ставка на 300 000 рублей
Валентин Васильев

12 декабря на StarLadder Budapest Major 2025 по CS пройдут заключительные четвертьфиналы. В одном из них сойдутся FURIA Esports и Natus Vincere. Серия в формате best-of-3 начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет  FURIA, которая еще не проиграла ни одной карты на мейджоре. Поставить на победу бразильского клуба в четвертьфинале можно с котировкой 1.28. На точный счет 2:0 в пользу состава FalleN аналитики дают 1.93. Бразильцы уже встречались с NAVI в рамках группового этапа мейджора и тогда победили с разгромным счетом 13:2. Коэффициент на FURIA с форой по раундам (-6.5) составляет 1.70, а с форой (-10.5) — 2.00. Вероятность того, что в грядущей серии будут три карты, оценивается коэффициентом 2.10. Обратный исход идет за 1.65.

NAVI только в пятом туре группового этапа смогла обеспечить себе путевку в плей-офф. Поставить на победу состава b1t в четвертьфинале можно с котировкой 3.70. Коэффициент на NAVI с форой по картам (+1.5) составляет 1.77, а с форой (-1.5) — 7.30. Ставка на индивидуальный тотал раундов состава b1t в серии больше 22.5 доступна за 1.85. Взять NAVI с форой по раундам +9.5 можно за 1.55

У клиентов PARI нет никаких сомнений в успехе бразильцев. На победу FURIA приходится более 99% от общего оборота пари на исход встречи.

Самая крупная ставка на этот матч — 300 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из двух четвертьфиналов мейджора, включив в него ставку на победу FURIA за 1.32. Общий коэффициент экспресса составил 1.74

Победитель матча FURIA против NAVI встретится в полуфинале с лучшей командой из пары MOUZ — FaZe. По оценкам аналитиков, бразильцы, которые выиграли три последних чемпионата, — главные фавориты мейджора. На чемпионство FURIA можно поставить с котировкой 3.00. Вероятность того, что трофей завоюет NAVI, оценивается коэффициентом 31.00. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка лиги
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка лиги
Новости
Пользователи PARI ставят на ЦСКА в матче с «Северсталью» в КХЛ
Пользователи PARI ставят на ЦСКА в матче с «Северсталью» в КХЛ
Новости
Клиенты PARI: минчане победят москвичей в первом динамовском дерби сезона КХЛ
Клиенты PARI: минчане победят москвичей в первом динамовском дерби сезона КХЛ
Новости
Гаджиев: «Мостовой часто не понимает, что режет по живому»
Гаджиев: «Мостовой часто не понимает, что режет по живому»
Новости
Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Манчестер Юнайтед» в матче против «Астон Виллы»
Клиенты PARI ставят на победу «Манчестер Юнайтед» в матче против «Астон Виллы»
Новости
Клиенты PARI ставят на «Реал» в матче с «Севильей»
Клиенты PARI ставят на «Реал» в матче с «Севильей»
Новости
Аналитики PARI считают, что «Локомотив» возьмет реванш у «Авангарда» в КХЛ
Аналитики PARI считают, что «Локомотив» возьмет реванш у «Авангарда» в КХЛ
Новости
Более 120 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Более 120 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Новости
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче КХЛ с ЦСКА
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче КХЛ с ЦСКА
Новости

Новое