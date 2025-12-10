Клиенты PARI верят в победу Spirit над Falcons в четвертьфинале StarLadder Budapest Major 2025 по CS

11 декабря на StarLadder Budapest Major 2025 по CS стартует стадия плей-офф. Центральным матчем четвертьфиналов станет противостояние Team Spirit и Team Falcons. Серия в формате best-of-3 начнется в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, у команд примерно равные шансы на проход в полуфинал, но всё-таки небольшое преимущество будет на стороне Falcons. Поставить на победу состава m0NESY в четвертьфинале можно с котировкой 1.85. На точный счет 2:0 в пользу Falcons аналитики дают котировку 3.30. Коэффициент на состав m0NESY с форой по раундам (+3.5) составляет 1.60, а с форой (-4.5) — 2.35. В двух последних матчах с участием Falcons игрались все три карты. Вероятность того, что и в грядущей серии будут три карты, оценивается коэффициентом 1.85.

Team Spirit стала лидером третьего группового этапа, выиграв все матчи. Поставить на то, что состав donk продолжит свой винстрик, можно с котировкой 1.95. Коэффициент на Spirit с форой по картам (+1.5) составляет 1.28, а с форой (-1.5) — 3.55. Donk стал лучшим игроком третьего этапа по среднему рейтингу. Поставить на то, что на первой карте он сделает больше 21.5 фрагов, можно с котировкой 1.85.

Клиенты PARI, наоборот, больше верят в перспективы ростера из СНГ. На победу Spirit приходится около 65% от общего оборота пари на исход встречи.

Самая крупная ставка на этот матч — 100 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из четырех четвертьфиналов мейджора, включив в него ставку на победу Spirit за 1.85. Общий коэффициент экспресса составил 4.09.