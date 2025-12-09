Ведомости
«Бет – М» заходит в киберспорт: букмекер стал титульным партнером команды по CS2

Новый проект будет построен вокруг команды «TpuDCATb TPu»
Валентин Васильев

Букмекерская компания «Бет-М» объявила о партнерстве с киберспортивным составом по дисциплине Counter-Strike 2. В рамках соглашения организация выступит полноценным партнером, инвестирующим в развитие команды и совместный контент.
 
Новый проект будет построен вокруг команды «TpuDCATb TPu» (ex. Rush B), чей опыт и узнаваемость на локальной сцене стали ключевыми факторами для принятия решения. На данный момент коллектив входит в ТОП-100 мирового рейтинга. Команда получила название «BET-M 33». В состав вошли:

  • Семен «kinqie» Лисицын 
  • Александр «KIRO» Шеров
  • Павел «z1Nny» Прокопьев
  • Илья «executor» Вебер
  • Лубсан «bluewh1te» Мулонов
  •  Сергей «Wierd_1k» Тур (Тренер)

Особое внимание будет уделено медийному формату: запланирован регулярный контент с участием игроков, а также совместные онлайн- и офлайн-активности. Такой подход позволит не только усилить присутствие бренда «Бет-М», но и помочь команде укрепить связь с фанатами.
Состав под флагом «Бет-М» уже приступает к интенсивным тренировкам и в ближайшее время примет участие в предстоящих российских и международных турнирах.

Новое