«Боруссия» уверенно обыграет «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов, полагают эксперты PARI

Хайкину не удастся остаться «сухим»?
Валентин Васильев

10 декабря состоится матч в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и норвежским «Буде-Глимт». Начало встречи — в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру. 

По оценке букмекеров, команда из Германии — фаворит предстоящего матча. Коэффициент на итоговую победу «Боруссии» — 1.32, что составляет 72% вероятности. Триумф «Буде-Глимт» котируется за 8.50 или 11%. Поставить на ничью можно за 5.60 — 17%. 

Клиенты PARI уверены в успехе команды из Дортмунда. На победу «Боруссии» приходится около 99% от общего оборота ставок на исход матча.  

По оценке аналитиков PARI, предстоящее противостояние «Боруссии» и «Буде Глимт» в ЛЧ получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 1.37. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.95

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 306 115 рублей. Один из игроков собрал экспресс из шести событий, включив в него пари на победу «Боруссии» в основное время по котировке 1.28. Общий коэффициент экспресса — 2.61

«Боруссия» после пяти матчей в ЛЧ имеет в своем активе три победы, одну ничью и одно поражение. Дортмундцы заработали 10 очков и занимают десятое место. У «Буде-Глимт» два очка, ни одной победы и 33-е место. Поставить перед шестым туром на прямой выход «Боруссии» в плей-офф ЛЧ можно за 1.95. Проход норвежцев через стыковые матчи котируется за 32.00.

